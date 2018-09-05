Под Вологдой пьяный прохожий угнал машину у пьяного водителя

В городе Кириллове Вологодской области передано в суд уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне, сообщает FlashNord. Молодой человек вышел из ресторана в состоянии сильного алкогольного опьянения и увидел на улице ВАЗ-21101 с пассажиром, но без водителя. Он сел за руль и, не обращая внимания на спутника, добрался до дома. Угонщик пояснил, что поехал на чужой машине, поскольку не мог идти.

Выяснилось, что незадолго до этого машину остановили сотрудники полиции. Водитель был нетрезв, и его отправили на медицинское освидетельствование. Пьяный товарищ должен был присмотреть за транспортным средством, однако с задачей не справился.