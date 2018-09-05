Пожилой водитель устроил массовое ДТП из-за приступа

Возле дома №175 на улице Чапаева в городе Аксай Ростовской области автомобиль Toyota протаранил ВАЗ-2114 и Kia, а после – забор, сообщает портал rostovgazeta.ru. По предварительным данным, 71-летний водитель японской иномарки не справился с управлением из-за сердечного приступа.

В результате ДТП пострадал он сам, а также 56-летний пассажир отечественного авто. По факту произошедшего ведется проверка.