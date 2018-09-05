Машина сбила ребенка на велосипеде под Нижним Новгородом

Вечером 4 сентября на Административной улице в поселке Гидроторф в Балахинском районе Нижегородской области автомобиль LADA Kalina с 29-летней женщиной за рулем сбил восьмилетнего ребенка на велосипеде, сообщает портал newsnn.ru. Мальчик двигался по краю проезжей части без сопровождения взрослых.
После ДТП ребенок с родителями обратились в больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.
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