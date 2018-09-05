В Удмуртии двое маленьких детей пострадали в жуткой аварии

В Удмуртии произошло ДТП, в результате которого пострадали двое маленьких детей. Водитель "ВАЗа" выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с "Ладой".

Уточняется, что за рулем одного из отечественных автомобилей находилась 27-летняя девушка. Она выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с другой легковушкой. В результате происшествия девушку пришлось госпитализировать. Помимо водителя в аварии пострадали двое маленьких детей, полугодовалый мальчик и двухлетняя девочка. Однако они отделались легкими травмами, так как находились в детских удерживающих устройствах, передает udm-info.ru.