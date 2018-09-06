Баста похвастался роскошным авто за 57 миллионов
Василий Вакуленко, как на самом деле зовут Басту, любит красивые машины. Музыкант не скрывает нежного отношения к Rolls-Royce Phantom Drophead. "Мой новый друг", - подписал рэпер снимок своего любимца.
Стоимость такого "железного друга" достигает 57 миллионов рублей. Подписчики наперебой поздравляют музыканта с ценным приобретением.
Недавно Баста оказался в центре скандала из-за своего концерта. На 29 сентября рэпер планирует выступление на стадионе "Ростов Арена". Однако футбольный клуб "Ростов" заявил, что организация концерта серьезно навредит полю и поставит под вопрос проведение игр на стадионе.
В спор включились горожане. Многие приняли сторону футболистов и стали активно протестовать против мероприятия. Рэперу пришлось объяснять свою позицию в соцсетях. По словам Басты, "есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК "Ростов" и, вероятно, испытывающие к нему неприязнь. Как отметил певец, инициаторы дискуссии намеренно пытаются сформировать общественное мнение не в его пользу.
Что же касается сохранности стадиона, то он рассчитан на проведение массовых мероприятий – и не только спортивных. Это отражено в характеристиках сооружения, так же считают и опрошенные организаторами концерта эксперты, пишет Rostovgazeta.
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