Баста похвастался роскошным авто за 57 миллионов

Фотография Rolls-Royce Phantom Drophead появилась в Instagram популярного рэпера Басты. Артист похвастался перед поклонниками дорогим приобретением.

Василий Вакуленко, как на самом деле зовут Басту, любит красивые машины. Музыкант не скрывает нежного отношения к Rolls-Royce Phantom Drophead. "Мой новый друг", - подписал рэпер снимок своего любимца.

Стоимость такого "железного друга" достигает 57 миллионов рублей. Подписчики наперебой поздравляют музыканта с ценным приобретением.

Недавно Баста оказался в центре скандала из-за своего концерта. На 29 сентября рэпер планирует выступление на стадионе "Ростов Арена". Однако футбольный клуб "Ростов" заявил, что организация концерта серьезно навредит полю и поставит под вопрос проведение игр на стадионе.

В спор включились горожане. Многие приняли сторону футболистов и стали активно протестовать против мероприятия. Рэперу пришлось объяснять свою позицию в соцсетях. По словам Басты, "есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК "Ростов" и, вероятно, испытывающие к нему неприязнь. Как отметил певец, инициаторы дискуссии намеренно пытаются сформировать общественное мнение не в его пользу.

Что же касается сохранности стадиона, то он рассчитан на проведение массовых мероприятий – и не только спортивных. Это отражено в характеристиках сооружения, так же считают и опрошенные организаторами концерта эксперты, пишет Rostovgazeta.