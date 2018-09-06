Под Ростовом в жутком ДТП погибли четыре человека

На трассе М-4 "Дон" по пути в Ростов-на-Дону легковушка столкнулась с грузовиком. Жертвами ДТП стали четыре человека.

Водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением и вылетел на встречку. Из-за этого он столкнулся на огромной скорости с грузовиком. В результате аварии погибли водитель легковушки и три его пассажирки, в том числе пятилетняя девочка, передает rostovgazeta.ru.