Перебегавший дорогу ребенок в Нижнем Тагиле попал под колеса авто

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Девочка решила перейти дорогу в неположенном месте, чтобы сэкономить время.

В результате этого она попала под колеса автомобиля "ВАЗ-2107". Школьницу доставили в городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ранами на теле, передает tagilcity.ru.