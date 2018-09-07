В России для добросовестных водителей приготовили подарок

Аккуратные водители смогут получить на полисы КАСКО скидку до 30%. Контролировать поведение водителя на дороге будут с помощью специального оборудования, передает НСН.

Таким образом, если после трех месяцев нареканий не возникнет, то комплексная программа обойдется в "Ингосстрахе" дешевле. Эксперты убеждены, что этот полис может заинтересовать начинающих водителей. "Если они водят хорошо, то могут получить скидку до 30%", – говорится в анонсе.