В Омске школьник попал под колеса маршрутки

В Омске восьмилетний школьник перебегал дорогу и попал под маршрутный микроавтобус. Ребенок был госпитализирован с травмами.

По словам свидетелей, водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения. В этот момент школьник перебегал дорогу в неположенном месте, из-за чего и угодил под колеса. В данный момент ведется проверка случившегося, передает gorod55.ru.