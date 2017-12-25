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Плюсы и минусы замужества с иностранцем

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Cupak
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Со времен открытия железного занавеса заграница манит и привлекает наших невест. Прекрасное далеко представляется полным очарования, экзотики и идей о лучшем будущем – одна соблазнительней другой. Убеждение "хорошо там, где нас нет" глубоко укоренилось в сознании русских людей, продолжительное время находившихся в изоляции от остального мира.
прочитано 920 раз

Браки с иностранцами были очень модными многие годы с тех пор, как стали возможны беспрепятственные выезды за границу. В последнее время ажиотаж поутих, к русским невестам пришло понимание, что не стоит слишком идеализировать чужие культуры, но все еще нередки ситуации, когда дела сердечные перевешивают доводы разума. Попробуем разобраться, какие аргументы склоняют к браку с гражданином другой страны, и что стоит учитывать, прежде чем решиться на этот ответственный шаг.

Итак, первый неоспоримый плюс такого замужества – яркие новые впечатления. Здесь не поспоришь, ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Кроме того, вам предоставляется шикарная возможность познакомиться с другой культурой, выучить язык или даже несколько (если это практикуется в стране). Это может быть отличным подспорьем, если вы, например, работаете в российском представительстве какой–либо компании за рубежом. Еще одним достоинством брака с иностранцем является смешанная кровь ваших совместных детей и их двойное гражданство (при желании и возможности) — генетики утверждают, что разнообразные признаки в генокоде человека увеличивают его выживаемость и возможности адаптации, а их льготы и юридические права приятно расширятся.

Фото: GLOBAL LOOK press

Можно также отметить, что уровень жизни многих стран, откуда родом завидные женихи–иностранцы, нередко превосходит российский, законодательство и государственное обеспечение более надежны – они отлично справляются с защитой своих граждан и выступают для них гарантиями достойного бытия. Поэтому материальная стабильность может быть существенным доводом, чтобы рассмотреть иностранца как привлекательного кандидата в мужья, когда он затронул струны вашей души.

В то же время следует отметить, что эти самые законодательство и государство всегда будут на стороне своего исконного гражданина, а не вас. Вспомните хотя бы множество случаев лишения наших женщин материнских прав в отношении детей от мужей–иностранцев.

Кроме того, экзотическая культура, завораживающая своей новизной, может также сыграть злую шутку в вашем отношении. Например, обратившаяся за солью к соседке героиня фильма "Интердевочка" была озадачена комментарием иностранного супруга, что у них это не принято. То, что в нашей стране воспринимается как само собой разумеющееся и общепринятое, в другой может считаться странным, удивительным и даже дурным тоном.

Кроме отличий в быту и социальных особенностях, ситуация усугубляется, когда примешивается существенная разница в религиозных убеждениях. Религия, как ни крути, оказывает важное влияние на мировоззрение человека, начиная от взглядов на этику, мораль, семейные ценности и включая политическое устройство. Поэтому представители различных религий испокон веков относились друг к другу настороженно, их расхождения во взглядах даже служили причиной войн. Поэтому еще на стадии знакомства лучше просветить вопрос религиозной позиции вашего избранника и ее ортодоксальность, иначе вопрос верования может стать камнем преткновения в совместной жизни.

Фото: GLOBAL LOOK press

Проживание в другой стране в целом предполагает полную смену социального окружения – ваши друзья, родители, близкие люди, работа и коллеги – все и все останутся на родине. Вам придется начинать, по сути, с чистого листа. И если друзья, в случае хороших коммуникативных способностей, со временем появятся, поиск работы, особенно до момента получения гражданства (что по законодательству разных стран может растянуться и на годы), проблематичен и непредсказуем, скорее дело случая, а не личного стремления. Здесь стоит учесть, что многие дипломы, квалификация и опыт работы, полученные в России, могут быть не актуальны за рубежом, как и другие документы типа водительского удостоверения и медицинской страховки – эти мелочи тоже стоит учесть.

Кроме того, как ни печально, представления о проживании в другой стране или о совместной жизни с иностранным женихом, основанные лишь на его словах, могут оказаться большим заблуждением. Проверить что к чему вы сможете лишь на практике.

Из всего вышесказанного следует один простой вывод: как бы ни захлестывала романтика, бурлили эмоции и складывалось впечатление о любви до гроба с вашим иностранным избранником, доля рациональности будет только плюсом. Прислушайтесь к незаинтересованным знакомым, которые со стороны оценивают вашу ситуацию, спросите совета у опытных в данном вопросе людей (например, на форуме) и помните: у вас одна жизнь, и вы, и только вы в ответе за собственное благополучие.

25 декабря 2017, 10:20

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