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10 необычных подарков для мужа

Фото: GLOBAL LOOK press
Наталья Авдеева

Наталья Авдеева блогер

 Предприниматель, бизнес-эксперт.
Чем старше мы становимся, тем реже испытываем такие яркие эмоции, как удивление, восхищение, радость или восторг. Эмоциональный интеллект взрослого человека гораздо ниже, чем у ребенка, – всему виной хроническая усталость. Хотите в век материальных благ действительно удивить и порадовать своим подарком близкого вам человека? В таком случае я бы рекомендовала подарить нечто неосязаемое и ничем не измеримое – эмоции. 
прочитано 900 раз

У каждого мужчины есть свое сокровенное хобби, так что, зная его "слабости", вы легко преподнесете ему приятный сюрприз.

  • Ваш муж обожает футбол? Подарите ему билеты на матч любимой команды. Увлечен зимней рыбалкой? Тогда ваш путь лежит в магазин рыболовных снастей. Он давно мечтал заняться боксом? Подарите несколько персональных тренировок с профессиональным боксером. Здоровый образ жизни сейчас в тренде, так что любой спортивный подарок, включая абонемент в фитнес-клуб, замотивирует вашу вторую половинку.
  • Любимый в детстве мечтал играть в рок-группе? Заветным подарком станет мастер-класс по игре на ударной установке или билет на концерт любимой группы.
  • Мужчина предпочитает романтику? Две ночи в рыцарском замке в Чехии останутся у вас двоих в памяти на всю жизнь, а если хочется выбрать вариант поэкономнее, отличным выходом станет романтическая ночь в одном из пятизвездочных отелей Москвы.
  • Если ваш мужчина грезит гонками и крутыми спорткарами, то дарить машину может быть накладно, но вот поездка в Яхрому, в школу экстремального вождения, поднимет настроение и подарит незабываемые впечатления.
  • Он любит уединение? Подарите ему тихие выходные в уютной гостинице и проведите вместе пару вечеров у камина в заснеженной избушке. Если ваш мужчина не прочь провести выходные активно, то можно поехать прямиком на подмосковный лыжный курорт. А если хочется незабываемых ощущений, то альпийские курорты с уютными шале и снежными вершинами подарит их вам.

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Cupak

  • Что делать, если очень хочется преподнести более приземленный подарок? В таком случае останавливаемся на digital-сюрпризах. Стилизованная флешка, электронный сертификат на онлайн-курсы, переносной аккумулятор с минималистичным дизайном, собака-робот или Smart Watch – ведь в каждом мужчине живет маленький мальчик, который обожает копаться в технике.
  • Если вы боитесь прогадать с подарком-хобби, то, возможно, стоит рассмотреть универсальные подарки, которые придутся по душе любому представителю сильного пола. К таким, к слову, относятся наборы шоколадных инструментов в брутальных деревянных ящиках – кроме того, что ящик придется открывать ломом, он еще и порадует содержимым: внутри лежат шоколадные шурупы, гаечные ключи, болты и молоток
  • Если у вашего мужчины хорошее чувство юмора, то он наверняка оценит сюрпризы, вызывающие улыбку: гамак для ног или его миниатюра, напечатанная на 3D-принтере, рассмешат и подарят праздничное настроение.
  • Если хочется сделать авторский подарок и при этом найти самовыражение в творческом порыве, то можете написать портрет своего возлюбленного, сочинить ему стихотворение или снять видеопоздравление. Кроме того, можно подарить своему мужу возможность самореализации в искусстве – антистрессовые пазлы или раскраски, а также конструкторы отлично подходят для этой цели.
  • Сертификат на прыжок с парашютом или поездку в танке, прыжки на батуте или игру в Q-zar, баланс-борд или водный велосипед, подарочное занятие на вейкборде или флайборде – вот некоторые интересные способы поздравить свою вторую половинку самым неожиданным и запоминающимся образом.
25 декабря 2017, 13:14

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