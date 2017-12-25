10 необычных подарков для мужа

Чем старше мы становимся, тем реже испытываем такие яркие эмоции, как удивление, восхищение, радость или восторг. Эмоциональный интеллект взрослого человека гораздо ниже, чем у ребенка, – всему виной хроническая усталость. Хотите в век материальных благ действительно удивить и порадовать своим подарком близкого вам человека? В таком случае я бы рекомендовала подарить нечто неосязаемое и ничем не измеримое – эмоции.



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