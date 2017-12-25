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Бан Кадырова и свобода слова

Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Вот правильно говорят, что никто и никогда не разоблачит западную пропаганду так, как это сделает она сама своими собственными руками, словами и действиями. Я хорошо помню те времена, когда нам говорили, что только тоталитарные режимы и всякие диктатуры в бантустанах стремятся контролировать информационное поле и цензурировать интернет, а вот свободные демократические государства любят, ценят и защищают свободу слова, свободный доступ к информации и полностью свободный интернет. 
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В качестве примера по-настоящему свободного общества и свободолюбивого государства нам конечно же предлагали США, и при этом смотрели на тебя как на идиота, если ты им пытался объяснить, что США как раз та страна, в которой мягкая, но эффективная, политическая цензура является нормой жизни. Эх, прошли те времена! После того, как американские политики вместе с топовыми западными СМИ начали обсуждать, как круто было бы убить Джулиана Ассанжа с помощью дрона, даже самым тупым сторонникам западных ценностей стало понятно, что цензура она таки есть, и что разговоры про свободный интернет ведутся только тогда, когда предполагается что свобода будет только у той информации, которая нужна Госдепу.

Украинский кризис вообще забил последний гвоздь в крышку гроба мифа про свободный американский интернет и про то, что прекрасные и честные США не боятся правды и свободы слова, так как правда, якобы, на стороне Вашингтона. Думаю, что каждый, кто следит за фейсбуком, может легко назвать как минимум один случай бана какого-то пророссийского активиста, политика или журналиста, причем бана сугубо политического. С одной стороны, это может вызывать неприятное ощущение дискомфорта, но с другой стороны можно посмотреть на такие баны как на признание того, что правда колет глаза. И на подтверждение того, что правда на нашей стороне, и единственный способ с ней "бороться" – как раз и заключается в цензуре.

Одновременно хочу обратить ваше внимание, что мы – не одни такие, и главными жертвами политической цензуры в западных соцсетях являются как раз западные пользователи. Наверное, многие знают про эксперимент, который американские пользователи провели со службой поддержки Твиттер, но он такой красивый, что его стоит пересказать для тех, кто еще не в курсе.

Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/

В Твиттер запостили два почти одинаковых сообщения. В одном сообщении негры критиковались за то, что они голосуют за Хиллари Клинтон, а в другом белых теми же самыми словами проклинали за то, что они голосовали за Трампа. На оба сообщения были поданы жалобы и результат получился вот таким: аккаунт, который оскорбил черных и Клинтон был немедленно забанен, а жалоба на расистский постинг в адрес белых, которые голосуют за Трампа, была оставлена без удовлетворения. Двойные стандарты? Нет, не слышал.

Неудивительно, что, когда у администраторов Фейсбука или Инстаграма появляется возможность досадить кому-то из известных российских политиков или медийных персон, они ей обязательно пользуются. Недавний инцидент с баном аккаута Кадырова – вообще верх абсурда, хотя у этого абсурда есть своя извращенная логика. Напоминаю, что после внесения Кадырова в так называемый "список Магницкого", две социальные сети, в которых у него есть аккаунты, были заблокированы, хотя сам Кадыров не нарушал никаких правил пользовательского соглашения.

Не очень понятно на кого рассчитана официальная отмазка руководства соцсетей, которые намекают, что популярный аккаунт Кадырова был наказан за то, что в Чечне нарушаются права человека, ведь именно из-за этого руководитель Чечни и попал в санкционный список США. Тут, конечно, можно долго объяснять весь идиотизм этого аргумента, но на самом деле достаточно показать, что в Фейсбуке и других американских социальных сетях есть тысячи аккаунтов, связанных с террористическими организациями, которые действуют в России и в других странах мира, и их либо никто не трогает, или борются с ними спустя рукава.

Если посмотреть не на слова, а на действия администрации Фейсбука и Инстаграма, то становится ясно, что критерий борьбы и раздачи банов не имеет никакого отношения к правам человека, а лишь к тому, кого поддерживает ЦРУ и Госдеп, а кого не любят. И тут хочу сразу объяснить одну важную вещь – Инстаграм и Фейсбук Кадырова – это не просто аккаунты в социальных сетях. Это инструменты российской мягкой силы в исламском мире, через которые исламской молодежи по всему миру показывают, как быть мусульманином и не быть марионеткой ЦРУ. Даже удивительно, что американцы раньше не забанили такой эффективный инструмент российского информационного воздействия, который подрывал им пропагандистскую работу.

Фото: wikipedia.org/AgnosticPreachersKid

Логично, что на подобные действия надо искать какие-то ответные меры. За ответные меры с недавних пор у нас отвечает Госдума, и вот что по поводу действий администрации американских соцсетей заявил спикер Вячеслав Володин: "Решение администрации Инстаграма и Фейсбука о закрытии личного аккаунта одного из самых популярных блогеров России Рамзана Кадырова говорит о несамостоятельности этих социальных сетей и их ангажированности с органами власти США. Но самое плохое – что, начав с признания средств массовой информации иностранными агентами, Соединенные Штаты переносят эту тенденцию на социальные сети, закрывая личные аккаунты тех, с чьим мнением они не согласны, вопреки интересу более миллиона подписчиков. Такие решения вынуждают другие страны принимать симметричные меры, исходя из принципа взаимности", – подчеркнул спикер Госдумы.

А насчет симметричных ответов все просто. У американских политиков, конечно нет аккаунтов в Одноклассниках или в Вконтакте, но их и не нужно банить. Стоит забанить те аккаунты в наших российских соцсетях, которыми пользуется американская пропаганда и СМИ-иноагенты, чтобы воздействовать на российскую аудиторию. Ничего личного и никакой цензуры – мы просто восстанавливаем справедливость. А еще нам нужно сделать так, чтобы от Бразилии до Кореи молодежь начала пользоваться нашими соцсетями, но это тема для совсем другого разговора.

25 декабря 2017, 15:36

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