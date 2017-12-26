Итоги года по версии Путина

Вчера президент России провел встречу с руководителями Федерального Собрания и именно эту встречу можно смело считать политическим итогом уходящего года. На ней обсуждались самые важные вопросы, которыми занимались и президент, и обе палаты парламента. Результаты 2017 года получились впечатляющими. Давайте посмотрим, что обсуждали Путин и парламентарии, и вспомним то с чего мы начинали этот год, чтобы понять какой путь был пройден.

Прежде всего я хочу вам напомнить, что еще весной мы балансировали на тонкой грани военного конфликта с США. Вспомните ракетный удар, который американская армия нанесла по сирийской авиабазе и то, как весь мир с замиранием сердца следил за лентами информационных агентств, ожидая что вот-вот очередной инцидент между американскими и российскими военными закончится применением силы с совершенно непредсказуемыми последствиями. Я хорошо помню злорадство, которое тогда открыто демонстрировали как наши либералы-западники, так и наши караул-патриоты, которым очень хотелось, чтобы все их прогнозы о том, что вот сейчас нас поломают и "путинская армия" уйдет из Сирии "с поджатым хвостом" наконец-то сбылись.

А еще я хорошо помню как те, кто любят рассказывать про мифические миллиарды Путина в западных банках, которые вот уже 17 лет никакое ЦРУ найти не может, бегали по соцсетям с криками, что вот сейчас американцы нам покажут, и что Путин и пикнуть не посмеет. Где все эти люди сейчас? Им не стыдно? Нет, к сожалению, им не стыдно, и они сейчас сидят по своим бложикам и редакциям, и пишут очередной пасквиль о том, что у нас все плохо, а будет еще хуже.

А, между прочим, в те дни Путин сделал то, что многим казалось невозможным. Он выиграл у США "войну нервов", методично поднимая ставки до тех пор, пока Вашингтон тупо не слился. У жителей соцсетей и медийщиков память уж очень короткая, а любой инфоповод, как известно, вообще живет без подпитки не более трех дней, но мировой политикой рулят люди с длинной памятью и совсем другими горизонтами планирования.

На встрече президента и парламентариев, с которой я начал свой рассказ, Вячеслав Володин рассказал президенту о том, как политики других стран относятся к нашим результатам в Сирии. Сам Володин как раз вернулся с межпарламентской конференции, посвященной вопросам борьбы с терроризмом и передал Путину слова благодарности за победу над террористами в Сирии от глав парламентов Китая, Пакистана, Ирана, Турции и Афганистана.

Тут не может быть двух мнений: мир знает, кто победил и кого победил, а все заявления того же Макрона, что на самом деле в Сирии победила коалиция, состоящая из Франции и США, воспринимаются как пустой и довольно жалкий пиар.

К счастью, уходящий год запомнился не только сирийским противостоянием, но большой плановой работой над внутренними проблемами страны. Президент в своем выступлении даже поблагодарил Думу за быстрое реагирование на его предложения и инициативы, направленные на улучшение демографической ситуации, на продление программы материнского капитала, на введение выплат за первого ребенка и так далее.

Особое внимание было уделено проблемам дольщиков, и как раз в решении этого вопроса Дума добилась всего за один год таких результатов, которых Правительство не смогло добиться за все годы существования этой острой социальной проблемы. 2017 год вообще останется в истории российского государственного управления как год начала использования парламентских слушаний как ключевого механизма решения сложных проблем и поисков общественных компромиссов. Когда в думском зале, под присмотром депутатов встречаются дольщики и чиновники, вопросы решаются почти сразу на месте. С московской реновацией тоже так было, и сам факт того, что у нас наконец-то научились выстраивать цивилизованный диалог между властью и обществом, вселяет определенный оптимизм насчет нашего общего будущего.

Пожалуй, самое важное домашнее задание, которое Путин дал парламентариям на этой встрече, касается как раз будущего. Президент говорил о том, что нужно содействовать возвращению капиталов в Россию, и предложил депутатам обеспечить законодательное сопровождение этого процесса, продлив так называемую амнистию капиталов и освободив от налогов тех, кто закрывает свои фирмы заграницей, чтобы перенести их в Россию. Вячеслав Володин заверил президента, что все будет сделано в срок. "Мы поддерживаем это решение и хотели бы, чтобы тоже могли принять участие в реализации его с тем, чтобы как можно быстрее были приняты законы", – заявил Володин.

Принимать законы надо быстро, потому что наши западные партнеры в феврале собрались вводить очередной раунд санкций против России, и многие российские бизнесмены опасаются потери своих денег, и раз уж им нужны законодательные гарантии сохранности возвращенных в Россию денег, то они эти гарантии получат.

2018 год вполне может стать не только годом избрания Владимира Путина на следующий президентский срок, но и годом массовой репатриации денег, которые когда-то покинули Россию. Пожалуй, лучшего подарка на Новый Год и не придумать. Забавно, что его нам сделали наши американские оппоненты, а Думе и Президенту остается этот подарок просто принять и правильно оформить. Может быть Трамп действительно работает на Россию и сам об этом даже не подозревает!