Как корректировать жизнь с помощью астрологии
"Астро" отсылает к астрологии, а "магия" – к изменениям по собственному желанию. Действительно ли с помощью астрологических знаний можно корректировать жизнь, и как это осуществлять? Спешу развеять несколько мифов.
Миф 1. Астрология – это знание знака зодиака
Для астрологических интерпретаций необходимо знать полную картину неба на момент рождения. Момент – это дата, время (по часам) и место рождения. В этом случае можно построить так называемый гороскоп человека и делать для него конкретные выводы. Не многим известно, что разница во времени рождения в 1 минуту вносит изменения в судьбы рожденных. Поэтому каждый из нас уникален.
Миф 2. Гороскоп определяет судьбу человека, которая неизменна
Гороскоп определяет предпосылки и тенденции в развитии личности. Символика гороскопа разноплановая, хотя и определенная. Например, сфера партнерства управляется воинственной планетой Марс, который силен и в гороскопе в целом. В итоге партнером может стать спортсмен, военный, бухгалтер, занимающийся экстремальными видами спорта либо мужчина с выраженным знаком Овен. Вы можете выбрать партнера с другими качествами, но в отношениях с вами он может начать проявлять себя агрессивно и импульсивно. В этом случае вы вполне можете организовать совместный активный или спортивный досуг или хотя бы регулярный секс. Нет влияний звезд, которым невозможно найти альтернативу. Как говорится в старой пословице: звезды владеют жизнью, но мудрый владеет звездами. И как справится с негативным влиянием гороскопа, сам гороскоп и подскажет.
Миф 3. Астромагия опасна и использует противоестественные методы
Астромагия показывает человеку как жить "в потоке" своей судьбы, использовать благоприятные факторы гороскопа и нейтрализовать негативные, как компенсировать отрицательное влияние звезд на судьбу. Например, астрологическая ситуация предполагает, что несколько лет на финансовую сферу будет влиять Уран. Уран — планета хаоса, неожиданных изменений, взлета и падений, непредсказуемых ситуаций. В худшем случае то, что принесет с собой Уран в этот период, вам не понравится. В лучшем вы можете использовать его влияние себе в прибыль – он благоприятствует креативности, неожиданным идеям, нестандартным решениям, нетипичным для вас источникам дохода. Привнесите в свою жизнь эти элементы – и сможете себя поздравить. Подобные приемы уже заложены в вашем гороскопе и универсальной символике планет и знаков зодиака, не имея отношения к духам, потустороннему миру и жабьим лапкам.
Обращаясь к астрологу, следует помнить, что судьба в ваших руках, и не надо перекладывать на кого-то ответственность за собственную жизнь. Грамотный специалист расскажет вам не только сценарии вашей судьбы, но и способы их коррекции, как вам изменить ситуацию себе на пользу.
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