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Как корректировать жизнь с помощью астрологии

Фото: Dni.Ru
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Понятие об астрологии чаще всего сводится лишь к знанию знаков зодиака и их совместимости, на что любой профессиональный астролог лишь иронично улыбнется. Функции астрологии намного шире, а совместимость людей намного сложнее, чтобы ее упрощать до солнечных знаков. Именно так называется то, что мы привыкли обозначать своими знаками зодиака, так как на самом деле они отражают именно положение Солнца в знаке на момент рождения. Оно проходит зодиакальный знак примерно за месяц. А вот понимание астромагии вообще вне нашего представления.
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"Астро" отсылает к астрологии, а "магия" – к изменениям по собственному желанию. Действительно ли с помощью астрологических знаний можно корректировать жизнь, и как это осуществлять? Спешу развеять несколько мифов. 

Миф 1. Астрология – это знание знака зодиака

Для астрологических интерпретаций необходимо знать полную картину неба на момент рождения. Момент – это дата, время (по часам) и место рождения. В этом случае можно построить так называемый гороскоп человека и делать для него конкретные выводы. Не многим известно, что разница во времени рождения в 1 минуту вносит изменения в судьбы рожденных. Поэтому каждый из нас уникален.

Миф 2. Гороскоп определяет судьбу человека, которая неизменна

Гороскоп определяет предпосылки и тенденции в развитии личности. Символика гороскопа разноплановая, хотя и определенная. Например, сфера партнерства управляется воинственной планетой Марс, который силен и в гороскопе в целом. В итоге партнером может стать спортсмен, военный, бухгалтер, занимающийся экстремальными видами спорта либо мужчина с выраженным знаком Овен. Вы можете выбрать партнера с другими качествами, но в отношениях с вами он может начать проявлять себя агрессивно и импульсивно. В этом случае вы вполне можете организовать совместный активный или спортивный досуг или хотя бы регулярный секс. Нет влияний звезд, которым невозможно найти альтернативу. Как говорится в старой пословице: звезды владеют жизнью, но мудрый владеет звездами. И как справится с негативным влиянием гороскопа, сам гороскоп и подскажет.

Фото: Dni.Ru

Миф 3. Астромагия опасна и использует противоестественные методы

Астромагия показывает человеку как жить "в потоке" своей судьбы, использовать благоприятные факторы гороскопа и нейтрализовать негативные, как компенсировать отрицательное влияние звезд на судьбу. Например, астрологическая ситуация предполагает, что несколько лет на финансовую сферу будет влиять Уран. Уран — планета хаоса, неожиданных изменений, взлета и падений, непредсказуемых ситуаций. В худшем случае то, что принесет с собой Уран в этот период, вам не понравится. В лучшем вы можете использовать его влияние себе в прибыль – он благоприятствует креативности, неожиданным идеям, нестандартным решениям, нетипичным для вас источникам дохода. Привнесите в свою жизнь эти элементы – и сможете себя поздравить. Подобные приемы уже заложены в вашем гороскопе и универсальной символике планет и знаков зодиака, не имея отношения к духам, потустороннему миру и жабьим лапкам.

Обращаясь к астрологу, следует помнить, что судьба в ваших руках, и не надо перекладывать на кого-то ответственность за собственную жизнь. Грамотный специалист расскажет вам не только сценарии вашей судьбы, но и способы их коррекции, как вам изменить ситуацию себе на пользу.

26 декабря 2017, 15:01

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