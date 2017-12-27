Значение чисел в нумерологии

С древнейших времен люди приписывали числам большое влияние на свою судьбу. Считалось, что числа бывают счастливые и несчастливые. Многие люди наверняка замечали, что какое-то число встречается в их жизни чаще, чем другие: день рождения, номер квартиры, день рождения мамы, жены, ребенка – мы начинаем видеть какую-то взаимосвязь. Пифагор утверждал, что миром правят цифры.

Числа окружают нас повсюду: важные даты, номера телефонов, домов, трасс, по которым мы путешествуем. Измеряется, исчисляется вокруг нас буквально все от роста и веса до расстояний – мы живем в мире цифровых значений. Например, можно узнать, к какому числу принадлежит то или иное имя, фамилия. Сделать это очень просто: достаточно провести нумерологическое сложение всех цифр, а чтобы узнать, какая буква принадлежит числу, необходимо составить таблицу от 1 до 9 и подставить под обычную азбуку.

Начнем с того, что у каждого человека есть свой набор счастливых цифр. Первая и, наверное, самая главная – это дата рождения. Далее стоит обратить внимание на свою жизнь. Вы часто замечали числа, которые постоянно встречались в повседневности, запомните и их. Вы сможете комбинировать очередность этих цифр, а не зацикливаться на одной. Обычно благоприятные даты, цифры производятся для начала события. Например, вы можете создать свое резюме в один день, а отправить его работодателю в другой, когда это будет удачней всего. Даты 13, 21, 25, 28, подойдут для заключения сделок, договоров и открытия своего бизнеса, а вот чисел 15, 16, 17 постарайтесь избегать. Они неблагоприятно отразятся на вашем деле, поэтому будьте внимательны.

Если мы говорим конкретно про основные цифры, то тут вы должны сами выбрать, что для вас ближе.

1 – символизирует цель, агрессию, напор, лидерство. Такой человек, всегда добивается желаемого, и ничто не может встать у него на пути. Это число характеризует лидера, человека, который привык руководить, добиваться поставленных задач.

2 – равенство всего мира, дуализм. Два – это пара, равновесие, партнерство. Можно сказать, что такие люди всегда находятся в гармонии. Такие люди больше нуждаются в семейных ценностях, поддержке, чем те, кому, например, больше покровительствует единица.

3 – символизирует неустойчивое единство. Для такого человека важна связь между прошлым, настоящим и будущим. Тройка – это Троица, что символизирует духовную сферу. Для человека, который выбирает своим счастливым числом тройку, на первом месте всегда духовные аспекты, ему покровительствуют высшие силы. Часто таких людей в жизни сопровождает изменение статуса жизни – например, неожиданный для окружающих уход в духовность.

4 – с одной стороны, это число олицетворяет прочность, равновесие, устойчивость. Вспомните, например такую геометрическую фигуру, как квадрат, каждая грань которого способна дополнить друг друга и подарить гармонию. При этом четверка несет в себе определенный негатив: все дело в том, что во многих странах Юго-Восточной Азии, в Китае, в Японии иероглиф, обозначающий смерть, и цифра 4 совпадают. Четверка символизирует обратную сторону жизни: если единица – это начало цикла, то 4 – завершающий этап.

5 – счастливое число, символ пяти стихий, символизирует целостную систему мира, достижение результата. Не зря существует пятибалльная система оценок в школе. Пять – одно из любимых чисел в Китае, даже на флаге этой страны 5 звезд. К этой цифре благоволит Ислам. Число процветания, благополучия.

6 – одно из самых коварных чисел. Многие люди остерегаются его, поскольку оно имеет плохое значение и несет заведомо отрицательный оттенок. В библии сказано: "Имеющий ум, сочти число зверя 666". Шесть также именуется "Числом Творения", ведь говорится, что Бог создал мир за 6 дней. В сакральном эзотерическом смысле число 6 очень изменчиво. С одной стороны, равновесие и плодовитость, с другой – символизирует соединение женского и мужского начал. Эта цифра хороша для бизнесменов и людей, работающих с деньгами, поскольку несет смысл хорошего дохода и дивидендов. Многие рискованные люди также предпочитают выбрать эту цифру, как некий оберег, но они должны понимать, что оно имеет и противоположный полюс.

7 – основа стабильности. Число мистических знаний, тайн, сказок и древних трактатов. Не зря число семь встречается нам намного чаще, нежели остальные числа: семь планет, семь цветов радуги, семь дней в неделе, семь нот в гамме и т.д. Семь – "число группы": коллектив из семи человек – это коллектив единомышленников, в котором обеспечен единый мозговой штурм, если их станет больше, то сообщество распадется на более мелкие группы. Семерка – число, которое объединяет.

8 – самое удачливое число, даже если дело сначала не заладилось, то под знаком восьмерки оно способно принести в последствие положительные плоды, которые даже не ожидались. На 8 число лучше назначать браки, переносить дни рождения, что-то праздновать. Это волшебное число, которое имеет только положительный заряд. Люди, которым покровительствует эта цифра, часто подвержены успеху и материальному благополучию.

9 – самое могущественное и большое по значению простых чисел. Обычно наделяет людей сильной волей, славой и богатством. Девятка хороша, она совершенна, это лучшее из лучшего, но она может быть коварной, перевернуться и стать шестеркой. Девятку не стоит выбирать в делах, связанных с риском.

Отдельно хочется отметить цифру "ноль", которая способна ослаблять или, наоборот, придавать сил: все зависит от того, с какой стороны от числа она расположена. Даже на примере математики ясно, что 0,1 и 10 – совершенно разные значения.

Каждый человек в своей жизни встречался с такими числами как управляющими или кармическими, но мало кто понимал, в чем их особенность и почему они так сильны. Как они проявляют себя в повседневной жизни и что можно от них ожидать.

Вначале мне бы хотелось, чтобы все поняли, что такое управляющие числа. Это двузначные числа, записанные одинаковыми цифрами, например: 11, 22, 33, 44, 55 и т.д. Большая вероятность, что с ними вы часто встречается в повседневной жизни или при расчетах. Как можно заметить, однозначное число повторяется дважды, следовательно, число влияет на человека с удвоенной силой. Причем, стоит заметить, что люди, у которых эти числа встречаются довольно часто, усиливается не только духовная составляющая, но также и творческий потенциал, практичность, смелость и другие врожденные качества. Существует даже такой философский закон: количество переходит в качество. Хотя в данном случае, оно говорит, что удвоенная сила числа, переходит на уровень выше.

Все управляющие числа дают возможность получать и объединять духовную информацию, но это также значит, что придется пройти в двое больше испытаний, проверок, стрессовых ситуаций. Но стоит запомнить, что там, где увеличивается сила, увеличивается и уязвимость в другом. Поэтому необходимо задуматься, готовы ли вы к испытаниям, которые могут вам приготовить управляющие цифры.