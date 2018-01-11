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Как числа управляют судьбой

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
В нумерологии не принято говорить о десятках, любые исчисления сводятся к простым числам: от 1 до 9. Однако бывает так, что в жизни мы сталкиваемся с двухзначными числами, записанными одинаковыми цифрами – например, 22, 55, 11 и т.д. Такие совпадения не случайны. Эти числа принято называть кармическими или управляющими.
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Если однозначное число повторяется дважды, значит, мы можем говорить о влиянии данного числа на человека с удвоенной силой. Если вы постоянно сталкиваетесь с такими двухзначными числами, то вы вполне можете рассчитывать на увеличение духовной составляющей, творческого потенциала, практичности, смелости и других врожденных качеств. Есть такой негласный закон, который как нельзя лучше характеризует данную ситуацию: когда количество переходит в качество. Можно говорить о том, что сила числа удваивается, и ваши возможности переходят на уровень выше.

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Управляющие (или кармические) числа дают возможность получить и объединить духовную энергию, при этом вам скорей всего придется пройти некий тест на прочность, где испытаний и проверок для вас будет в 2 раз больше. Стоит запомнить, что там, где увеличивается сила, так же увеличивается и уязвимость в другом. Поэтому необходимо задуматься, готовы ли вы к испытаниям, которые могут вам приготовить управляющие цифры.

Но не стоит так бояться. Возможно, управляющие числа и имеют минусы, но их с лихвой перекрывает большой плюс, а точнее сила, которую они дают. Так, например, числа 11,22 и 33 называется управляющими, потому что обладают большими возможностями, нежели обычные цифры. Число 11 одно из самых интуитивных из всех, 22 – самое можно в магическом плане, а 33 – самое сильное в любовных делах. Поэтому прежде чем предпринимать какие-то действия узнайте о своем управляющем числе больше.

У каждого управляющего числа существует корень, которое записывается через дробь. Придумано это для того, чтобы, знать из какого источника проявляется основная сила управляющего числа. Если человек использует свои духовные, универсальные или философские качества, то он оперирует непосредственно с помощью управляющих цифр, но если он переходит больше на материальный мир, то его границы сужаются и он переходит на обычные числа.

Людям, у которых жизнь соединена с управляющими числами, приходится трудно в эмоциональном и ментальном плане. Поскольку они обладают врожденными способностями помогать другим в их проблемах. Иными словами, можно сказать, что люди с управляющими числами – это звезды среди других людей и помимо этого им приходится постоянно все держать в порядке, настраивать себя на определенный лад и всегда помнить о своих духовных началах. Поэтому очень редко люди выбирают этот путь.

Чтобы легче понять возможности управляющего числа, необходимо узнать для чего оно служит:

  • 11/2 – это духовные наставники, имеет самую высокую интуицию, что позволяет быстро предугадывать шаги.
  • 22/4 – подходит для тех людей, которые планируют связать свою жизнь с архитектурой, живописью и строительством.
  • 33/6 – самое сильное управляющее число в плане целительства и любовной сферы.
  • 44/8 – создает баланс между материальным и духовным миром.
  • 55/1 – дает возможность смотреть на вещи под другим углом. Отлично подходим многим творческим людям.
  • 66/3 – создает сильную привязанность с духовным миром, а также с космосом.
  • 77/5 – открывает двери в духовный мир и создает баланс между сном и явью.
  • 88/7 – организовывает и создает гармонию в материальном мире.
  • 99/9 – универсальное и магическое число, позволяет сострадать и любить сильнее, нежели остальные управляющие числа.
11 января 2018, 15:36

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