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Европа устает от санкций

Фото: GLOBAL LOOK press
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Вы наверняка знаете поговорку, что русские очень медленно запрягают, но зато очень быстро едут. Так вот, сейчас есть повод поговорить о том, что к нашим европейским партнерам применима аналогичная, только более обидная поговорка: европейцы очень медленно запрягают, а едут еще медленнее.  
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Я тут смотрю на то, как европейские политики реагируют на идею немецкого министра иностранных дел Габриэля по поводу постепенного снятия антироссийских санкций и диву даюсь насколько медленно все происходит в Европе. Я, конечно, не ожидал, что они кинутся снимать санкции прямо завтра, меня удивляет другая тормознутость – многим политикам в Европе потребовалось почти три (три!) года чтобы осознать, что санкции не работают.

Как тут не вспомнить известную фразу Михаила Задорнова об умственных способностях наших западных партнеров. Понятно, что среди западных политиков есть те, кто просто ненавидит Россию, но я не про них. Я про тех, кто искренне удивляется почему Россия после того как лишилась европейских кредитов и настоящего испанского хамона не пришла к выводу что легче покаяться, вернуть Крым, и сделать вид что 2014 года вообще не было. Они реально, на полном серьезе удивляются и что-то там лопочут про загадочную русскую душу.

На американском канале CNBC (это что-то вроде американского РБК) специально для западных политиков, экспертов, да и простых обывателей, слегка прифигевших от российской способности выдерживать санкции, вышел сюжет под названием "Ученые утверждают, что экономисты не ошиблись бы насчет российских санкций, если бы прочитали Анну Каренину". 

Если честно, американские ученые не смогли в этом сюжете убедительно показать связь между Анной Карениной и санкциями, но с их главным выводом я согласен. Вот он: "Если читать много русской литературы, то можно увидеть именно это чувство национального духа, которое не совпадает с экономической моделью. Это не то как вели бы себя американцы и англичане, но с русской точки зрения в этом есть смысл!" Получается, что на Западе начали постепенно подозревать, что мы немножко отличаемся от них, и Крым на тарелочке им никто не принесет. Уже хорошо.

Фото: GLOBAL LOOK press

Я не знаю, сколько русской литературы читал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Себастьян Курц, но они выступили за поэтапное снятие санкций с России, ссылаясь на то что санкции в их нынешнем виде просто не работают и что это просто нереалистично – ждать урегулирования украинского кризиса и только потом начинать нормализацию отношений с Россией.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Себастьян Курц заявил, что "мир в Европе может быть только с Россией", добавив, что "ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего улучшения ситуации".

Заявления австрийского канцлера по сути являются поддержкой руководителя МИДа Германии вице-канцлера Зигмара Габриэля, который 13 января выступил за постепенное снятие санкций с России. "Идея о том, что только после стопроцентного выполнения минских соглашений будут стопроцентно сняты санкции с Россией, я считаю, оторвана от реальности", – констатировал Габриэль, который считает, что за каждый этап реализации минских договоренностей "Москва должна получать что-то взамен".

Эти заявления не означают, что с нас скоро снимут санкции, но они указывают на то, что между США и Европой нет никакого консенсуса по поводу того как должны развиваться отношения на российском направлении, что вполне логично если учитывать тот факт что отношения между США и Европой сейчас переживают очень непростые времена, а дальше они будут только хуже. США готовят очередные санкции против России, готовятся конфисковывать активы российских бизнесменов, угрожают санкциями рынку российских государственных облигаций и надеются любым способом сорвать строительство "Северного Потока – 2". Европа в это же время размышляет о том каким должен быть процесс снятия санкций с России, а уж о поддержке американских амбиций в плане блокирования "Северного Потока – 2" не может быть и речи, тем более что немецкое правительство уже угрожало США ответными санкциями в том случае, если американцы действительно попытаются наказать европейские компании, которые участвуют в финансировании и строительстве трубопровода в обход Украины.

Фото: GLOBAL LOOK press

По большому счету, такая ситуация нас вполне устраивает в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ключ к преодолению украинского кризиса сейчас, как ни странно, лежит на дне Балтийского моря. После того как европейская энергетическая безопасность перестанет зависеть от украинского газового транзита, сам украинский вопрос, да и судьба Украины в целом, станут для Евросоюза совсем неинтересными и волновать их будут скорее технические вопросы типа того успеют ли европейцы вывести весь лес кругляк до того, как украинское государство полностью погрузится в хаос. А нынешняя усталость от антироссийских санкций, которую демонстрируют европейские политики, это еще и усталость от Украины, и уже видно, что в недалеком будущем киевский режим останется с нами один на один, а далекая Америка к тому моменту уже израсходует все свои санкционные возможности в адрес России. И вот тогда на украинском фронте начнется самое интересное.

17 января 2018, 17:42

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