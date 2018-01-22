Главные опасности брака с иностранцем

Да ну этих русских мужчин, они обленились и ничего не хотят. Лучше поискать счастья за границей, там невесты из России всегда в цене. Так думают многие девушки и пускаются в омут иностранной любви с головой. Конечно, любви все национальности покорны, однако, давайте разберемся, чем так манит брак с иностранцем, и чем это может грозить.

Конечно, “всегда хорошо там, где нас нет”. Очень часто девушек привлекает их иллюзорное представление о том, что где-то там, в солнечной Испании, Италии, Турции или Франции жизнь прекрасна, беззаботна и весела. Мужчины галантны, домики очаровательны, а лужайки зелены. Как ни удивительно, но первый фактор, который влияет на выбор партнера иностранца - это желание переехать в другую страну. Девушка внимательно изучает обычаи, язык и образ жизни жителей этой страны, и затем уже пытается знакомиться с местными мужчинами. Для этого у девушек есть несколько возможностей – с помощью специальных сайтов знакомств, в поездке на отдых с той же самой целью, или даже в родном городе.

Кажется, что все возможно, что любовь все победит, и что построить новую жизнь рядом с любимым человеком на другом полушарии земли – проще простого. Однако, каждой девушке, прежде чем бросать налаженную жизнь на родине, стоит обдумать несколько важных вещей.

Насколько ценности вашего партнера совпадают с вашими собственными? Сквозь любовную пелену и розовые очки нужно хотя бы попытаться разглядеть основные принципы, в соответствии с которыми живет ваш партнер. Необходимо выяснить его отношение к ответственности. Готов ли он будет нести ответственность за вас и ваших детей? Готов ли он зарабатывать деньги, или он считает, что жена должна работать наравне с мужчиной, а иногда, и вместо него? Помните, что в некоторых странах добытчиком в семье является жена, и это считается абсолютно естественным. Приведу в пример русскую девушку Екатерину, которая полюбила небогатого, но находчивого Бразильца – музыканта, и все сэкономленные деньги тратила на авиабилеты в Рио-Де-Жанейро и обратно. Все развлечения, походы в ресторан и гостиницу в солнечном городе, тоже оплачивала она. Лишь после того, как ее избранник попросил ее продать квартиру в Москве и прислать ему деньги для продюсирования его группы, она, наконец, спросила: “А мы при этом поженимся?” На что ее мужчина сказал, что он не готов к серьезным отношениям.

Кроме материально-технической базы стоит обдумать вопрос совместимости ваших планов на жизнь. О чем мечтает ваш избранник и похоже ли это на ваши мечты? Если вы хотите троих детей, большой дом и стабильность, то вам вряд ли подойдет мужчина, который занят поиском пропавших сокровищ. Как бы он ни был красив, нежен, умен и прекрасен, вскоре вы начнете требовать от него тот образ жизни, о котором вы мечтали, на что он будет обвинять вас в ограничении его свободы.

А теперь, предположим, что вам очень повезло, и ваш избранник достойный, умный и во всем вам подходит. Даже в этом случае, вы просто обязаны поинтересоваться основами семейного законодательства данной страны. К сожалению, даже самые удачные браки иногда распадаются, и вам стоит хотя бы узнать, что вам грозит, если любовь пройдет.

Например, в некоторых странах женщины-нерезиденты не имеют никаких прав на своего ребенка после развода, и уж конечно, не могут вывезти его в родную страну. А в некоторых государствах женщины обязаны выплачивать алименты мужу. Потратьте некоторое время на изучение основных вопросов семейного законодательства выбранной страны, чтобы застраховать себя от возможных рисков.

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