Что скрывают любительницы мужских ягодиц

Нередко от представительниц прекрасного пола можно услышать, что мужчина должен быть чуть симпатичней, чем, прошу прощения, близкий нам вид – обезьяна. Тем не менее, опустим лукавство и признаемся – мы смотрим на мужчин и оцениваем их внешность, фигуру, движения, осанку, а не только чистоту обуви и аккуратность одежды. И сейчас хотелось бы поговорить о том, как характеризует женщин предпочтение той или иной части тела представителей сильного пола.

Лицо, глаза. Если основное, что привлекает или отталкивает вас в мужчине – лицо, вы эмпатичная девушка и, в то же время, интеллектуалка. Реагируете на переживания, внутренний мир партнера. Вам важны его чувства, ход мыслей, мировоззрение. Мимика, жесты подсказывают вам истинный смысл сказанного, а выражение глаз – истинное отношение. Вы рассматриваете другого человека как полноценную и равную вам личность со своими идеалами и ценностями, а в чертах лица для вас скрыт его характер. Вы угадываете его по форме скул, лба, надбровным дугам. Прежде всего, для вас важны дружба, общие интересы и взгляд на мир, без чего вам сложно представить длительные и надежные отношения.

Плечи, спина. Широкая спина – аналог каменной стены, за которой хочется спрятаться. Внимание к этой части мужской комплекции выдает в вас ранимую, чувствительную, экзальтированную натуру. Вы приверженка традиционных отношений, классического воспитания, когда главная задача девушки – вдохновлять мужчину на подвиги своей беззащитностью. Вы отлично понимаете смысл слова "женственность" и легко используете это качество, направляя энергию партнера в нужное вам русло.

Руки. Руки мужчины – его способность действовать, руководить и осуществлять. Поэтому на руки обращают внимание особы практичные, ищущие в партнере человека, способного избавить от невзгод и повседневных трудностей либо человека, которого самого не плохо бы спасти. Крупные, жилистые – руки человека, способного решать проблемы своими силами либо привлечь других или утонченные руки с изящными пальцами, свойственные артистам и витающим в облаках личностям, слабо приспособленным к повседневной жизни – каковы ваши предпочтения? В обоих случаях, вы предусмотрительны, мыслите стратегически, сразу ориентируясь, какую роль в отношениях предпочитаете играть.

Волосы. Здесь необходимо различать любительниц волосатого торса или богатой шевелюры на голове. В первом случае можно узнать темпераментную, своевольную особу, любительницу провокаций и, не редко, умелую манипуляторшу мужским сознанием. То есть сознанием мужчин с обильной волосатостью на теле, что выдает повышенный уровень тестостерона и, как следствие, сильные инстинкты, собственничество и пылкость. А вот любительницы мужчин с хорошими волосами на голове, как правило, творческие, независимо мыслящие и жизнелюбивые барышни. Хорошие волосы – это признак внутренней силы и здоровья обладателя в противовес наведенным и социально значимым признакам типа груды мышц.

Ягодицы. Эта часть тела говорит об энергичности, тонусе и жизненной силе. Напор и темперамент выискивают женщины в данной пикантной части тела. Им важно, чтобы мужчина был активен во всех отношениях. Потому что сами они и в горящую избу войдут, и коня на скаку остановят.

В то же время, не стоит забывать, что живой человек всегда непредсказуем. Мы все обладаем противоречивыми чертами характера, именно это и позволяет нам меняться, развиваться. А если говорить о женщине, которой по ее природе утром и вечером могут нравиться разные цвета, блюда и музыка, то делать определенные выводы на основе ее предпочтений тем более сложно. Ведь как сказал мудрый человек: "Кто поймет женщину, тот будет править миром".