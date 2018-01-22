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Что скрывают любительницы мужских ягодиц

Фото: GLOBAL LOOK press
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Нередко от представительниц прекрасного пола можно услышать, что мужчина должен быть чуть симпатичней, чем, прошу прощения, близкий нам вид – обезьяна. Тем не менее, опустим лукавство и признаемся – мы смотрим на мужчин и оцениваем их внешность, фигуру, движения, осанку, а не только чистоту обуви и аккуратность одежды. И сейчас хотелось бы поговорить о том, как характеризует женщин предпочтение той или иной части тела представителей сильного пола. 
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Лицо, глаза. Если основное, что привлекает или отталкивает вас в мужчине – лицо, вы эмпатичная девушка и, в то же время, интеллектуалка. Реагируете на переживания, внутренний мир партнера. Вам важны его чувства, ход мыслей, мировоззрение. Мимика, жесты подсказывают вам истинный смысл сказанного, а выражение глаз – истинное отношение. Вы рассматриваете другого человека как полноценную и равную вам личность со своими идеалами и ценностями, а в чертах лица для вас скрыт его характер. Вы угадываете его по форме скул, лба, надбровным дугам. Прежде всего, для вас важны дружба, общие интересы и взгляд на мир, без чего вам сложно представить длительные и надежные отношения.

Плечи, спина. Широкая спина – аналог каменной стены, за которой хочется спрятаться. Внимание к этой части мужской комплекции выдает в вас ранимую, чувствительную, экзальтированную натуру. Вы приверженка традиционных отношений, классического воспитания, когда главная задача девушки – вдохновлять мужчину на подвиги своей беззащитностью. Вы отлично понимаете смысл слова "женственность" и легко используете это качество, направляя энергию партнера в нужное вам русло.

Руки. Руки мужчины – его способность действовать, руководить и осуществлять. Поэтому на руки обращают внимание особы практичные, ищущие в партнере человека, способного избавить от невзгод и повседневных трудностей либо человека, которого самого не плохо бы спасти. Крупные, жилистые – руки человека, способного решать проблемы своими силами либо привлечь других или утонченные руки с изящными пальцами, свойственные артистам и витающим в облаках личностям, слабо приспособленным к повседневной жизни – каковы ваши предпочтения? В обоих случаях, вы предусмотрительны, мыслите стратегически, сразу ориентируясь, какую роль в отношениях предпочитаете играть.

Фото: GLOBAL LOOK press/Craig Lovell

Волосы. Здесь необходимо различать любительниц волосатого торса или богатой шевелюры на голове. В первом случае можно узнать темпераментную, своевольную особу, любительницу провокаций и, не редко, умелую манипуляторшу мужским сознанием. То есть сознанием мужчин с обильной волосатостью на теле, что выдает повышенный уровень тестостерона и, как следствие, сильные инстинкты, собственничество и пылкость. А вот любительницы мужчин с хорошими волосами на голове, как правило, творческие, независимо мыслящие и жизнелюбивые барышни. Хорошие волосы – это признак внутренней силы и здоровья обладателя в противовес наведенным и социально значимым признакам типа груды мышц.

Ягодицы. Эта часть тела говорит об энергичности, тонусе и жизненной силе. Напор и темперамент выискивают женщины в данной пикантной части тела. Им важно, чтобы мужчина был активен во всех отношениях. Потому что сами они и в горящую избу войдут, и коня на скаку остановят.

Фото: GLOBAL LOOK press/ZAM-Photography

В то же время, не стоит забывать, что живой человек всегда непредсказуем. Мы все обладаем противоречивыми чертами характера, именно это и позволяет нам меняться, развиваться. А если говорить о женщине, которой по ее природе утром и вечером могут нравиться разные цвета, блюда и музыка, то делать определенные выводы на основе ее предпочтений тем более сложно. Ведь как сказал мудрый человек: "Кто поймет женщину, тот будет править миром".

22 января 2018, 10:41

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