Давос без Путина, но с Порошенко

Меня тут спросили зачем Порошенко едет на международный экономический форум в Давосе и почему Путин не поедет на этот самый мега-супер-крутой экономический форум. Я так понимаю, что нам всю неделю предстоит слушать про то, что Порошенко привезет на Украину инвестиции из Давоса, а Путин и Россия находятся в полной экономической изоляции, и потому российский президент проигнорировал самое важное экономическое мероприятие глобального мира.

А тут еще Лавров дал интервью газете "Коммерсантъ". После этого интервью у нашей либеральной общественности снова начались приступы хамонолюбия, паники и ненависти к собственному государству. Лавров всего лишь сказал, что такого заряда русофобии, который наблюдается в Америке сейчас, не было даже в эпоху холодной войны, а наши любители либеральных ценностей сделали из этого вывод что Россия, цитирую "идет по пути совка", и теперь нас никогда не пустят в цивилизованный мир. Причем под символами цивилизованного мира они подразумевают тандем "хамон плюс айфон", не учитывая, что вообще-то айфоны изготовляются в Юго-Восточной Азии, а хамон... ну я не знаю кем нужно быть, чтобы считать признаком цивилизации засоленную свиную ногу.

Нет, о вкусах не спорят, но все-таки как-то странно воспринимать цивилизованность через желудочно-кишечный тракт. Это желание на все смотреть через желудок, кстати, роднит российскую либерду и некоторых наших соседей по глобусу, которые в качестве символа цивилизации пишут в фейсбуке про ... польскую курятину, которая по мнению некоторых украинских гастарбайтеров, намного вкуснее московской и киевской. Удивительные люди.

Но вернемся к вопросу о том, почему Путин в Давос не поедет и стоит ли завидовать Порошенко, который поедет. Те, кто обвиняют Путина в изоляции Россию от прекрасного западного цивилизованного мира, считают: президент в Давос не поедет потому, что ему там в любом случае не дадут денег, и разговаривать с ним не будут, и вообще все будут его унижать и показывать какой он неправильный и нехороший. Это плебейская логика.

Дело в том, что есть два "Давоса", и там очень четкое разделение по статусу участников. Есть те, кто приезжают в Давос за деньгами, за сделками, за траншами какими-нибудь, за вниманием международных СМИ и так далее – вот это низший уровень участников, коих там подавляющее большинство. Швейцарский форум – это реально очень крутой базар, на котором все покупается, все продается, есть возможность покрасоваться перед камерами, есть возможность хорошо провести время и действительно заработать какие-то деньги. Это все прикольно и правильно, но дело в том, что по-настоящему статусные политические лидеры планеты, а также лидеры серьезных неформальных групп влияния, приезжают в Давос не для этой коммерческой толкотни, а для того чтобы решить какие-то принципиальные вопросы по поводу международной экономики и торговли. Но дело в том, что та самая система международной торговли уже разваливается, и соответственно Давос теряет свой статус.

В прошлом году Путина тоже не было в Давосе, но был Си Цзиньпинь, который выступил с программной речью против американского протекционизма. Но в этом году и он тоже не приедет: все поняли, что Вашингтону плевать на все международные правила. В Швейцарию приедут российские и китайские делегации, они может быть будут обсуждать какие-то конкретные сделки, но лидеров России и Китая там не будет, и что теперь нужно считать, что Россию вместе с Китаем изолировали? Да у них изоленты не хватит!

Порошенко в Давосе выступает в той же роли, что некоторые африканские президенты и премьеры – он за "баблом" приехал. Причем он приехал его не зарабатывать, а клянчить, потому что никому в голову не придет вкладывать серьезные деньги в современную Украину на коммерческих основаниях. Украинский президент может рассчитывать только на благотворительность, то есть на подачки международных кредиторов.

На Порошенко в Давосе будут смотреть как на прокаженного. Евросоюз не стал выделять Украине обещанный транш в 600 миллионов евро, потому что Киев не выполнил требования ЕС. Вот эти требования, которые изложил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли: "Во-первых, до сих пор не снят запрет на экспорт леса-кругляка. Второе – запуск автоматической проверки электронных деклараций, третье – закон о кредитном реестре Нацбанка, и четвертое – проверка информации о бенефициарных владельцах компаний".

Даже по порядку перечисления претензий Евросоюза видно, что лес-кругляк европейцев волнует больше, чем украинская коррупция. По сути Порошенко в Давосе будет пытаться обменять уничтожение украинских лесов на 600 миллионов долларов. Если это повод для национальной гордости от причастности к цивилизованному миру, то, с моей точки зрения, тут что-то не так с национальной гордостью.

Сейчас украинские СМИ и российские комментаторы гадают о том, сможет ли Порошенко встретится с Трампом или не сможет, а если сможет поймать его у туалета, как это делала Тимошенко в Вашингтоне, то что он за это получит? У меня для всех гадателей и для самого Порошенко плохая новость: американские СМИ сообщают, что Трамп может просто не приехать в Давос, потому что правительство США перестало работать из-за невозможности принять бюджет.

Помимо этого, если Трамп все-таки найдет время и возможность прилететь в Швейцарию, то у него будет гораздо более важная проблема, чем Порошенко. Западные СМИ ожидают, что в этом году конференция в Давосе превратиться в жестокую разборку между Трампом с одной стороны, и Меркель с Макроном – с другой.

Даже хорошо, что Путин и Си Цзиньпинь не поехали. Зачем им присутствовать при семейном скандале среди западных лидеров? Напоминаю, Трамп сейчас в жестком конфликте с Евросоюзом, в котором создают "параллельное НАТО", штрафуют Эппл за неуплату и заявляют на уровне министра торговли Франции, что нужно создавать торговый коридор Париж-Москва-Пекин, потому что США уже всех достали своим поведением.

А Порошенко остается надеяться, что ему дадут каких-то денег просто ради благотворительности. Но даже для разговора о благотворительности ему придется прийти в штаб русской делегации, так называемый "Русский дом". Именно там руководство дома Рокфеллеров будет обсуждать "будущее мировой благотворительности". Говорят, что Порошенко иногда звонит Путину и никому об этом не сообщает официально. Значит, у Порошенко есть у кого выпросить себе приглашение в "Русский дом".