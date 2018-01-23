Эрдоган уничтожает союзников США

Приятно видеть, что мой анализ последствий американских попыток отыграться в Сирии оказался точным. Я говорил вам, что Эрдоган разбушевался, и что он будет мочить американских союзников, и вот соответственно Эрдоган начал операцию по физической ликвидации курдских союзников США.

Самое прикольное – американцам пока удается совместить одновременно целых два плохих варианта развития событий. Они сначала постарались на официальном уровне сделать вид будто ничего такого не имели в виду, никакой курдской армии и курдского протогосударства создавать не собирались, и вообще хотели тихонечко замять тему создания проамериканского плацдарма на севере Сирии. И это несмотря на то, что американцы до этого сделали буквально все, чтобы распиарить свой мега-супер-план, цель которого сравнять счет в сирийском матче против Москвы, Дамаска и Тегерана. Скорее всего в Вашингтоне сильно недооценили Эрдогана, подумав, что его полностью удовлетворят официальные заявления американской стороны и он не посмеет после этих заявлений предпринять что-то серьезное против курдских союзников США. По логике американцев, если Вашингтон дал честное слово, что никакой армии он на севере Сирии не создает, то Эрдоган не будет никого бомбить из страха нарваться на дипломатический и политический скандал с США. Происходящее сейчас в зоне турецкой военной операции показывает – расчет американских стратегов не просто не оправдался, а провалился с треском.

Турецкий лидер поступил по-восточному хитро и ударил только после того, как Вашингтон успел официально откреститься от своих курдских союзников, и, вполне возможно, что турецкая сторона просто обманула своих американских партнеров по переговорам. Уж очень красиво все получилось с точки зрения Эрдогана. Сначала Вашингтон официально заявил, что никакой армии на севере Сирии не будет, и тем самым как бы расписался в предательстве курдов. Вероятно, это было сделано потому, что турки пообещали никого не трогать.

А потом началась турецкая военная операция, к которой американцы оказались не готовы, и которую они не могут остановить. Получается, что Вашингтон теперь выглядит не просто как сборище предателей, но как сборище предателей, которые еще и слабаки. Если Эрдоган действительно так ловко обманул Госдеп, то тут можно лишь поздравить его с удачным дипломатическим маневром. А если американцы сами сделали все эти глупые шаги без посторонней помощи, то тут нужно порадоваться за нас – если американцы делают такие глупости сейчас, есть шанс, что они будут активно тупить и в других случаях, а нам это очень выгодно.

А теперь пару слов про то, что Россия, якобы, предала курдов, что Путин помогает Эрдогану творить геноцид, и что на самом деле у России есть едва ли не обязанность и моральный долг защищать курдские формирования, ведь они на нас так рассчитывают. А еще курды дружили с СССР и даже вот российские флаги на домах вывешивают. Знаете, что? На-до-е-ло.

Вечно получается, как делить бабло, устраивать мирную жизнь, делить портфели в правительствах и определять геополитический вектор, так Россию дружно игнорируют, потому что у американцев денег больше или потому, что европейский путь интереснее русского мира. Это не только про курдов, это вообще про всех – от некоторых "братушек" до наших соседей по глобусу и многих жителей бывшего СССР. При этом, как только начинаются проблемы, так сразу начинаются причитания про вечное братство, про преданное доверие и про то, что Россия вечно кому-то что-то должна, причем всегда этот долг почему-то предлагается выплачивать российскими деньгами и кровью российских солдат. Так и хочется спросить всех, кто предъявляет к России и россиянам какие-то там моральные счета и обвинения в предательстве: ребята, а вы там не прифигели часом? А может быть вам всем вместе взяться за руки и пойти в лес? Можем показать дорогу.

Руководству иракского Курдистана, которому, кстати, Роснефть оказала большую услугу, когда выдала аванс на 1,3 миллиарда долларов, очень настоятельно рекомендовали не заниматься самодеятельностью и не проводить референдум о независимости, потому что этот референдум никто не признает и они себе сделают только хуже. Нас не послушали, а послушали американцев, которые сначала поджучивали курдов, а потом их слили иракской армии. Ну и кто виноват? Опять мы?

Сирийским курдам предлагали, и об этом знают все участники сирийского конфликта, максимально широкую автономию в Сирии, с огромными политическими и экономическими правами и возможностью самоуправления. Но часть курдских организаций решила, что лучше американский журавль в небе, чем сирийская синица в руках. Отлично, вот теперь пусть обращаются за защитой и поддержкой к тем, кто им обещал создать армию и некое подобие государства. Адрес Госдепа тоже можем подсказать.

Россия не виновата в том, что среди руководителей курдских организаций так много американофилов, которые не способны посмотреть дальше своего носа и прикинуть последствия своих действий. Да, из-за них страдают невинные люди, но извините – так всегда бывает, жизнь так устроена, что за ошибки, глупости или предательство лидеров страдают все. Это на своей шкуре знает каждый гражданин СССР. Так что посочувствовать можем, но вот вписываться в американо-турецкий конфликт на чьей-то стороне, нет, спасибо, мы лучше пока постоим в сторонке.

Для нас самым важным является то, что никакого серьезного американского плацдарма на севере Сирии не будет, а американцы, как бы они не пыжились, счет в сирийской партии сравнять не смогли и не смогут.