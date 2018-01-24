ПАСЕ требует миллионы евро от России

Прикольно наблюдать за тем, как продолжается сага о разборках между ПАСЕ и Россией. Надо бы снять телесериал об этом, желательно детективный. Представьте себе: десятки европейских депутатов из ПАСЕ под крики украинских СМИ что москали плохие, на протяжении тридцати серий ищут свою совесть и здравый смысл.

Вот буквально вчера начался третий сезон этого сериала, и если вы еще не видели новую серию, вот вам сразу спойлер: совесть в ПАСЕ не нашли, но сами чиновники из ПАСЕ очень хотят денег и требуют, чтобы Россия вернула долги за неоплаченные взносы. Тут так и хочется вспомнить сценку из фильма "Бриллиантовая рука" про продажу лотерейных билетов – кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку. Нам предлагают заплатить за членство в ПАСЕ на еще худших условиях, потому что лотерейные билеты хотя бы иногда выигрывают, а от нас требуют платить просто так, не давая даже права слова на заседаниях. Попытка не пытка, только вот в отличие от фильма, в котором тем, кто не оплатит лотерейные билеты, угрожали отключить газ, тут как раз все наоборот – это мы можем, если сильно захотим, отключить кому-то газ в Европе.

В качестве то ли управдома, то ли коллектора, депутаты ПАСЕ решили привлечь министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена, который заявил, что мы вот прямо обязаны вот прямо сейчас заплатить 23 миллиона евро. Он так и сказал: "Россия взяла на себя обязательства и должна заплатить". Надо сказать, что у датчан умный министр иностранных дел, и это заявление он сделал не в Москве, видимо понимая, что русские традиции не предполагают гостеприимного отношения к таким "викингам", которые к нам за данью приезжают. И вообще Россия – это не ларек, чтобы его на счетчик рэкетиры ставили, Дума – это не олимпийский комитет России, а Володин – не Мутко. Нет, конечно, даже парламентарии – это вежливые и цивилизованные люди и, наверное, они даже воздержатся от мата в ответном заявлении, но денег европейцы не увидят. Если только не вернут все как было, включая право голоса российской делегации. Ну а если не захотят, то не проблема. Россия без ПАСЕ проживет легко, а вот ПАСЕ без России – скорее всего нет.

Кстати, сам неудавшийся датский коллектор признался в том, что с деньгами у ПАСЕ все совсем плохо и скорее всего будет еще хуже. И самое главное – что с этим делать решительно непонятно.

Хотя на самом-то деле все понятно: если бабла не будет и не будет настоящего межпарламентского диалога, то ПАСЕ можно и нужно закрывать, ведь для сугубо внутриевропейских разборок вполне подходит Парламент Европы. А ПАСЕ – у него же никаких особый прав нет и он изначально был создан как форум для межпарламентского диалога на всем европейском и околоевропейском пространстве, включая Россию и Турцию, как двух значимых геополитических игроков, находящихся на границах ЕС. Как мы все знаем, российской делегации в ПАСЕ сейчас нет, а Володин и Матвиенко перекрыли нашим европейским партнерам финансирование. Но на этом проблемы ПАСЕ не закончились, потому что и Турция резко сократила свои взносы. И получается, что подбив бабки, бухгалтеры ПАСЕ прослезились.

Вот что говорит Андерс Самуэльсен: "Неуплата взносов за 2017 год Россией составляет 22 млн. 300 тыс. евро. Решение турецких властей выйти из числа крупных плательщиков ведет также к потере 20 млн. евро. Это, конечно, негативнейшим образом скажется на оперативных возможностях организации". Причем он добавил, что написал специальное письмо Лаврову по этому поводу, напомнив про те самые российские неоплаченные обязательства.

Очень умный у датчан министр иностранных дел. Писать Лаврову жалобу на Володина – это, конечно, сильный ход, хотя не очень понятно на что европейцы рассчитывают. Я думаю, тут как раз в качестве реакции хорошо подойдет известная, но слегка неполиткорректная цитата, которой Лавров описал умственный уровень некоторых журналистов.

Однако надо отметить, что в ПАСЕ есть политики, которые умеют считать деньги, просчитывать последствия и которые понимают необходимость заниматься межпарламентской дипломатией с представителями России, ведь именно для этого они работают в самом ПАСЕ. Недавно в Страсбурге прошло первое заседание так называемого ad hoc комитета, целью которого является определение механизмов возвращения российской делегации.

На заседание этого комитета были официально приглашены два российских парламентария – Петр Толстой и Константин Косачев, который, кстати, находится под личными санкциями ЕС, что не помешало руководству ПАСЕ организовать его визит в Страсбург. Всю украинскую делегацию, которая собиралась превратить заседание в клоунаду, наподобие того, что творится в Раде, просто удалили из зала, оставив только одного украинского нардепа, который потом и рассказал обиженным украинским СМИ о результатах заседания.

А результаты такие: российская сторона к 8 марта внесет свои предложения, а руководство ПАСЕ обещает в начале летней сессии предложить какую-то финальную схему. Вся сложность в том, что ПАСЕ, пока России не было (да и до того, как российская делегация перестала посещать заседания), успел напринимать целую серию заявлений, деклараций и требований к России, и теперь у нового руководства ПАСЕ есть проблема – нужно как-то и делегацию вернуть, и что-то с этими всеми решениями сделать, и лицо как-то особо не потерять.

Ну может что-нибудь придумают, а может наши депутаты им напишут хороший план. Посмотрим. Если руководство ПАСЕ хочет сохранить смысл существования своей организации, то ему придется поработать, а также проявить гибкость и смекалку. А мы посмотрим – стоит в этом участвовать или нет.