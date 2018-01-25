На форуме в Давосе минфин США ускорил ослабление доллара

Американский доллар ускорил снижение вчера, что в очередной раз помогло американским индексам обновить рекордные максимумы. Причиной послужило заявление министра финансов США Стивена Мнучина на форуме в Давосе, который заявил, что "слабая валюта очевидно хороша для нас в отношении торговли и возможностей".



Слабая валюта действительно помогает экспорту, делая его более конкурентоспособным, что в полной мере справедливо для США. Безработица находится на минимальном уровне за 17 лет, производство уверенно растет, потребители – масштабно тратят, а процентные ставки – пока еще низкие, что формирует крайне благоприятную базу для роста экономики.

Слова Мнучина были произнесены в момент, когда доллар переписывал 3-летние минимумы к торгово-взвешенной корзине. Это, похоже, может стать началом новой еще более резкой фазы ослабления американской валюты.

Пара EUR/USD поднялась вчера к 1.24, а с утра перешагнула данный рубеж, к настоящему моменту взяв отметку 1.2440 и прибавляя более 1% за сутки.

Слабость доллара в сочетании с падением запасов нефти, согласно официальному отчету, вызвала новую волну роста цен на сырье. Brent торгуется сейчас у $70.55, WTI превысила отметку $66 – всё это новые максимумы с декабря 2014-го.

Динамика рубля отражала состояние глобального рынка форекс. Спрос на важнейшего конкурента доллара – евро – отразился укреплением котировок EUR/RUB на 33 копейки до 69.62. При этом USD/RUB снизился на 18 копеек к 56.17. Развитие слабости американской валюты ночью, когда не было торгов с рублем, настраивают на очередной сильный старт торгов на российском валютном рынке.

Если не произойдет резкого разворота в риторике властей США, то сегодня-завтра доллар может опуститься к новым важным рубежам, преодолев отметку 1.25 евро. Для российских игроков таким рубежом может стать уровень 56 за доллар.