Стабильное развитие регионов – залог успеха России

Развитие регионов и перераспределение налоговых отчислений – это пожалуй самые актуальные темы регионального развития, которые волнуют не только сенаторов, но и весь финансовый блок правительства. Президент России Владимир Путин неоднократно поднимал этот вопрос и я считаю, что момент, когда регионы самостоятельно оставались один на один со своими проблемами, уже в прошлом.

Сейчас все заинтересованы в том, чтобы субъекты Федерации вышли из состояния банкротства и начали самостоятельно зарабатывать, потому что стабильное развитие регионов – это залог экономического успеха России. И это не громкие слова.

В рамках Гайдаровского форума, который недавно состоялся в Москве, была представлена презентация "Рейтинга инновационных регионов России". Рейтингование регионов – это не только модный тренд, но и важный стимул для развития территорий, поскольку, хотя и не напрямую, от места в рейтинге в последнее время зависит размер выделяемых средств, которые территории могут использовать для развития собственного потенциала, а также это важный показатель деятельности региональной власти.

Рейтинг инновационного развития включает в себя около тридцати количественных показателей, свидетельствующих об уровне научных исследований и разработок, инновационной деятельности и социально-экономических условиях инновационной деятельности в субъектах РФ. Ивановская область в этом рейтинге в середине списка, как средне–сильный регион. Для нас, представителей регионов в Совете Федерации, этот рейтинг – важный инструмент совершенствования инновационной привлекательности. И мы планируем активно применять имеющиеся федеральные инструменты поддержки инновационной деятельности, чтобы в регионе потенциал использовался в полной мере. Это не только вклад органов власти, научно-образовательного комплекса региона и институтов развития, активнее следует показывать вклад высокотехнологического бизнеса.

Судя по обсуждениям рейтинга, его методология еще будет претерпевать определенные изменения. В частности, заслуживает внимания предложение применять кластерный подход и объединить регионы в группы по определенным показателям, что позволит более четко представить достижения отдельных территорий. Кроме того, важно активней развивать бизнес на местах, особенно высокотехнологический бизнес. Это актуальнейшая проблема, поскольку уже сегодня цифровая экономика – это около 20% ВВП, в ней занято более 15 миллионов человек. За сферами цифровой экономики большое будущее, поэтому следует выявлять возможные сферы применения высоких технологий, а условия и возможности для их применения, например, в нашем регионе есть.



