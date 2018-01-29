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Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition: дежурный по классу

Фото: Родион Газманов.
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Названный в честь племени кочевников туарегов, среднеразмерный кроссовер от немецкого производителя радует автомобилистов по всему миру с 2002 года. Задачей дизайнеров было создание внедорожника с норовом спортивного автомобиля (ха! а кому этого не хотелось бы?). Результатом стала платформа PL71, на которой также впоследствии базировались Audi Q7 и Porsche Cayenne.
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Автомобиль первого поколения Touareg был презентован в России вместе с бизнес-седаном Phaeton, и в обоих случаях упор был сделан на пневматическую подвеску, которая в те времена была редкостью в принципе.

Сегодня нас радует второе поколение гордых туарегов. Внешне изменений, заметных невооруженным глазом, не так много. Фары, решетки и слегка присевшая задняя часть крыши – дань автомобильной моде второго десятилетия двадцать первого века.

Фото: Родион Газманов

Ко внутренним моментам мы перейдем чуть позже, а пока разрешите мне рассказать вам небольшую историю с ценовой аналитикой.

Мой друг, увидев фотографии Touareg в моем инстаграме, сказал, что не понимает этого автомобиля, потому что он стоит как Audi Q7, при этом значительно уступая ему во всем. Удивленный такому упущению маркетологов, работающих, по сути, в одной фирме (Audi и Volkwagen - компании-сестры в концерне VAG, как и Porsche, кстати), я решил разобраться в ситуации. И вот, что мне удалось обнаружить.

Фото: Родион Газманов

AUDI Q7 – от 3 750 000 рублей, хотя конфигуратор сразу предлагает минимальную цену почти в 3 900 000. Это двухлитровый бензиновый мотор. А уж с веселым TDI V6 цена вырастает до 4,3 млн с лишним. Touareg же в базе уже предлагает 249-сильный бензиновый двигатель 3,5 л V6 за 3 029 000 рублей. Разница почти в четверть цены. Audi Q7 в хорошем пакете это почти 5 миллионов, ребята. Достаточно, чтобы разнести Q7 и Touareg в разные ценовые классы. Но погодите секунду. В нашем тест-драйве участвовала не базовая модель кроссовера, а Wolfsburg Edition. И это интересно.

Фото: Родион Газманов

Touareg Wolfsburg Edition может похвастаться бампером и молдингами с хромом, спортивными 19” дисками и что самое главное - пневмоподвеской в базовой комплектации. Черно-серые кожаные сиденья с вентиляцией и подогревом, затемненные задние фонари LED, тонированные задние и боковые стекла, коленная подушка безопасности водителя и переднего пассажира и система автоматического управления дальним светом. Попробуйте собрать это в конфигураторе на сайте Audi, а я посмеюсь. На сайте VW цена на “вольфсбургский Туарег” стартует на отметке 3 229 000  рублей. Да и на дополнительные элементы аппетит у производителя скромный, по сравнению с другими игроками на рынке. Панорамная крыша поднимет цену на 81 тысячу рублей., а система помощи при парковке с круговым обзором – на 63 тысячи рублей.

Фото: Родион Газманов

Внутри Touareg не лишен изящества. Хромированные элементы управления, высокая посадка водителя и, несмотря на выпуск с 2010 года, вполне современная приборная панель.

Сиденья очень удобные и мягкие, с стандартными настройками положения водителя и поддержки поясницы. Вкупе с хорошим обзором с водительского места, это расслабляет водителя, и дальние переезды становятся приятным приключением без вынужденных остановок для гимнастики спины.

Фото: Родион Газманов

Между пассажиром и водителем расположена высокая консоль. Настолько высокая, что резко потянувшись, чтобы помочь засидевшемуся пассажиру открыть дверь, вы здорово рискуете сломать ребро. Не надо так. Пусть сам выходит. Покрытие у консоли глянцевое, что смотрится здорово, пока на него не сядет пыль. А с учетом того, что я всегда мою машину (вместе с салоном), прежде чем разместить ее в видоискателе фотоаппарата, то это “пока” наступает практически моментально. Упс.

Фото: Родион Газманов

Но кого волнует пыль, когда перед глазами столько полезных рычагов и кнопок? На консоли действительно “богато”. Регулировка режимов работы подвески, блокировка дифференциала, изменяемый клиренс! Почему "Туарег" не назвали внедорожником, для меня загадка.

Фото: Родион Газманов

А вот теперь о самом вкусном. Как едет.

Не зря я говорил в начале статьи о том, что инженеры VW поставили целью сделать спортивный внедорожник. У них это очень хорошо получилось. Трехлитровый дизель тащит машину вперед с таким неистовым рвением, что вспоминается 2006 год, когда турбодизельный Touareg V10 успешно взял на буксир Боинг 747.

Фото: Родион Газманов

И подвеска себя ведет просто замечательно. Проглатывая любые неровности на плохой дороге, обрабатывая при помощи умных алгоритмов заносы и скольжение, при переключении в спортивный режим, становится собранной и жесткой. Да и разгон 7,6 секунд до сотни – совсем не внедорожный.

Фото: Родион Газманов

Но, как вы понимаете, за все нужно платить, и просто так ничего не бывает. Даже сыр в мышеловке в конце концов обходится куда дороже, чем в ларьке. Это я к тому, что с расходом топлива фольцвагенцы бессовестно наврали. Может быть там, в далекой солнечной Германии, где другие дороги и сопротивление воздуха куда ниже, Touareg может “кушать” те самые обещанные семь-восемь литров дизеля на сто километров. А вот у нас, в суровой нефтяной России, он вознамерился жрать аж все восемьнадцать! Та-дааа! Добро пожаловать на первое место по расходу дизеля за три года моих обзоров!

Фото: Родион Газманов

На этом фоне странность с оставленным слотом под ключ, при наличии бесключевого запуска, странностью не кажется.

Фото: Родион Газманов

Меню бортового компьютера простовато, но это даже хорошо, потому что в нем исключительно легко ориентироваться. А вот про звук даже писать не хочу, так как от автомобиля за три с лишним миллиона ожидал большего, чем просто надпись “Звук”.

Фото: Родион Газманов

Под конец отметим, что сзади места полно, и даже игрок национальной сборной по баскетболу здесь сядет комфортно и без проблем (я знаю, я тут переодевался).

Фото: Родион Газманов

А уже под конец тест-драйва, я с удивлением обнаружил в задней части салона розетку на 220! Если вы, как и я, постоянно таскаете с собой ноутбук, вы меня поймете.

Фото: Родион Газманов

Гитара, как и ожидалось, разместилась со всеми удобствами и с кучей свободного места. А что вы хотели, на этой платформе Q7 вообще впихнули третий ряд с сиденьями как допопцию (чем больше перечитываю слово “допопция”, тем больше понимаю, что обзор пора заканчивать).

Фото: Родион Газманов

В итоге, Volkswagen Touareg остался в памяти симпатичным лично мне и неординарным автомобилем. В плане начинки и роскоши он уступает своим более дорогим собратьям по платформе, однако многим в своем классе он может дать прикурить от своего мощного трехлитрового турбодизеля, сверкнув на прощанье своими затемненными задними светодиодными фонарями.

Фото: Родион Газманов

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

29 января 2018, 12:41

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