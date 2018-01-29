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Почему мы боимся говорить о чувствах

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Sand
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Считается, что в сфере чувств женщины проявляют и ощущают себя наиболее естественно и органично. Говорить о своих переживаниях для них нечто естественное и само собой разумеющееся. Чего только стоят одни женские "истерики". А мужчины по природе более сдержанны, холодны и расчетливы. Им не свойственны сильные эмоции и тем более их проявление. Частично такие тенденции объясняются психофизиологией. Но лишь частично. В большинстве своем подобные гендерные особенности – продукт социальных ожиданий типа "мужчины не плачут", "все женщины истерички" и тому подобных. 
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В современном обществе, где приветствуется рационалистический подход к вещам, а люди считают свою разумность главным преимуществом перед остальным миром живых существ, затрагивать темы чувств и переживаний просто не принято. Психологическая практика показывает, как долго люди могут рассуждать и убеждать терапевта и, в первую очередь, себя, почему они принимают те или иные решения или испытывают те или иные чувства, оказываются в различных ситуациях. Но на элементарный вопрос "что вы чувствуете сейчас?" в начале курса психокоррекции неизменно отвечают "спокойствие". В лучшем случае. В худшем – "не знаю" или даже "ничего". И ничего удивительного, что человек не может ответить чего же именно он хочет, какой вариант развития событий действительно сделает его счастливым, не знает, любит ли он, ненавидит, боится, раздражен, испытывает тревогу. Заметьте, некоторые из перечисленных чувств просто не принято испытывать. Они осуждаемы.  

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Эта же неумелость в сфере чувств проявляется у нас и в отношении к чувствам других людей. Нам ничего не стоит посмеяться, отстраниться, возмутиться и разозлиться на чужие откровения. Причем неосознанно. Мы сами с трудом понимаем, что чужие чувства непривычны и пугающи для нас. И это одна из причин сдержанности в своих проявлениях – когда мы пытаемся возмутиться в волнующей нас ситуации, слышим, что ведем себя невоспитанно; когда страдаем или грустим – что нужно быть позитивней, и наше "кислое" лицо расстраивает окружающих; когда признаемся в любви, симпатии, никто не сможет гарантировать, что нашу привязанность не примут за слабость, не воспользуются нашим расположением. В таких ситуациях оказывается ребенок с самых юных лет в семье, где родители не привыкли проявлять свои чувства. И своих детей в этом отношении он также не сможет научить, так как не умеет сам. Это проблема поколений.

Но чувства как раз и являются индикатором отношений и тем критерием, которым мы пользуемся в выборе партнера, даже там, где со стороны кажется, будто нами руководит грубый расчет. Сами по себе деньги или статус не имеют значения, пока мы не придадим им значимость, испытывая чувства комфорта, восхищения, радости, уважения и другие. То же можно сказать и о стремлении найти в отношениях родство душ – то есть похожие эмоциональные реакции на события у вас и у вашего партнера, одинаковое восприятие жизни. Именно в этой ситуации мы чувствуем себя понятыми и говорим, что "на одной волне".

Поэтому достичь взаимопонимания без обращения к сфере чувств возможно разве что для роботов, которым достаточно общения на уровне алгоритмов типа "если-то" и целесообразности. Каким же образом нам научиться раскрываться и быть искренними в чувствах?

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins

Сознательного понимания необходимости быть откровенным с партнером, к сожалению, не достаточно. Начните с того, что спросите себя, ждете ли вы откровенности со стороны любимого человека, его признаний в любви, честности? Хотите ли вы понимать его истинное отношение к происходящему или готовы довольствоваться собственными домыслами? А теперь "отзеркальте" ваши ответы. У вашего партнера аналогичные потребности в искренности, принятии и взаимопонимании. И лучше, если эти вопросы прозвучат для вашей пары вовремя, пока есть желание и энтузиазм укреплять отношения, а не восстанавливать разбитую кружку, которую можно склеить, но из которой невозможно пить.

Но и этого не всегда достаточно. Мы очень ранимы и уязвимы в сфере чувств. Это как раз те самые струны, которые называют "струнами души". Поэтому бережное и профессиональное отношение к внутреннему состоянию, которое может проявить специалист, часто крайне необходимо. Психолог способен научить вас конструктивно проявлять себя и гармонично выстраивать отношения с партнером, научит принимать чужой отказ и непонимание как важный опыт и еще один необходимый шаг на пути вашего развития.

29 января 2018, 18:45

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