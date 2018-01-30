Главные составляющие красоты

К приближающимся 30 годам я усвоила для себя базовые принципы про женскую красоту и молодость. Они имеют мало общего с инструкциями, советами и рекламой глянца.

Прежде чем поделиться своими соображениями и опытом, отмечу две принципиально противоположные тенденции, сложившиеся сегодня в сфере красоты. Первая рисует четкий типаж с прямым крошечным носом, высокими скулами и пухлыми губами, большими распахнутыми глазами (для большей убедительности третьим размером груди) и ради этого модного типажа призывает делать все возможное: резать, колоть, бесконечно исправлять и поддерживать результат. Если соответствуешь типажу, получаешь больше "лайков", тебя выберут. Вторая тенденция, во-первых, напоминает, что красота – единство формы и содержания и, бесконечный побег от себя не делает даму счастливее. Во-вторых, предлагает информацию об экологичных способах ее сохранения и совершенствования. Поскольку вторая тенденция про гармонию и единство внутреннего с внешним, она мне ближе, про это подробнее.

Новость первая: волшебных пилюль не существует

Обычно на весьма агрессивные для организма меры с сиюминутным и, чаще всего, не долговременным результатом, барышень толкает мысль о том, что у красавиц и умниц есть волшебная палочка или чудо-таблетка. Это касается и похудеек, и исправлений внешности, и желания выглядеть моложе. Правда в том, что все мгновенные методы коррекций внешности оставляют организму подарок в виде оседающих тяжелых веществ и стресса, на который он реагирует совершенно непредсказуемо. Наш организм – умная система со своими запасами и своим естественным устройством, поэтому, когда в его работу вмешиваются резким введением чего-то чудодейственного или резко отнимают его честно накопленные запасы, он непременно вам это вспомнит в будущем. И тогда, уже неволей, это коснется не только вопросов красоты, но и здоровья. Наше лицо и внешность в целом – это инструкция по применению. Прежде чем бросаться исправлять физические несовершенства, смотрите глубже, идите в корень проблемы. В конце концов, закалывая, вырезая проблемы, изнуряя организм, вы не просто не решите обозначившуюся проблему, но скорее усугубите ее, потратив при этом серьезные суммы.

Новость вторая: внешние изменения вызывает внутренняя работа

Откажитесь от крайностей в восприятии. Например, я не представляю, зачем счастливой и довольной жизнью женщине в 50 стремиться выглядеть на 20 лет и голодовками доводить себя до заветных подиумных стандартов. События и впечатления, наши эмоции рисуют на нашем лице свои рисунки, отпечатываются в виде складок и морщинок. Есть хорошая новость – экологичное проживание эмоций и умение расслабить тело и лицо помогут надолго сохранить их свежими и здоровыми. Это большая внутренняя работа, это умение остановиться и прислушаться к себе – медитативные техники и профессионалы в помощь. В конце концов, красивая женщина – это счастливая женщина. И счастье измеряется не размером и формой носа, и не обхватом талии. Это грация в движении, в блеске в глазах, в том удовольствии, которое она получает от жизни. Не отговариваю стремиться к совершенству, но настаиваю на постепенном формировании правильных привычек питания. Прежде, чем что-то корректировать, проверьте внутренний диалог, нет ли там противоречий, не потерялись ли вы в потоке информации, маркетинговых уловок и чужих мнений.

Новость третья: забота, установки, бережное отношение к своим ресурсам

Чтобы понять, как именно можно сохранить молодость и красоту, я просто перечислю несколько самых сильных факторов старения: накопление свободных радикалов (иначе говоря, естественное разрушение клеток, которое активно стимулирует или тормозит наш образ жизни), избыток солнечного излучения, экология (привет жителям мегаполисов), курение и алкоголь, питание, отсутствие должного ухода.

Есть факторы, которые изменить сложно, но есть то, что вы абсолютно легко можете влиять. Я не люблю, когда от темы красоты веет натужностью, когда говорят, что это "работа". При выполнении условия из второго пункта о гармоничном проживании, забота о себе и своей красоте – это не просто эксперимент и исследование, это удовольствие от каждого действия. От выстраивания ухода за кожей до любимых видов активности, от смены привычек питания до узнавания себя и своих внутренних особенностей. Относитесь к своему телу и лицу бережно, не требуйте от организма невозможного: дайте привычкам время закрепиться, не ругайте себя за несовершенства или неудачи, просто получайте удовольствие и помните, вы красивы, не говорите себе ничего другого.