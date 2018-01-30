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Путешествие по Италии: Флоренция

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
Корреспондент Dni.Ru делится путевыми заметками из самого красивого города Европы. Сюда стоит приехать, чтобы влюбиться.
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Это третья моя поездка на Апеннины. Были Венеция, Рим, а теперь – города региона Тоскана с его центром во Флоренции. Она, конечно, совсем другая, нежели остальная Италия. И, пожалуй, тут самые богатые музеи и соборы. 

Академия и галерея Уффици – туристический must have. С них я и начал. В Академию все рвутся ради "Давида" Микеланджело (точные копии которого есть в московском музее им. Пушкина и в лоджии Ланци на Пьяца делла Синьория). Ну а в Уффици, основанной еще в 1591 году, собрана одна из наиболее важных коллекций всех времен – античные скульптуры и живопись итальянских и мировых школ с XII века. Сегодня там выставляются три редкие работы Леонардо, которых в постоянной экспозиции не было.

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Музейные коллекции, впрочем, везде довольно однотипные. Всюду – масса изображений Мадонны с младенцем, святого Себастьяна и прочих, любимых в эпоху Раннего Возрождения и Ренессанса героев. По-настоящему же поражает разнообразие фресок. Особенно запомнились изображения в кельях бывшего монастыря, а ныне музея Сан-Марко. Там в так называемом Приюте пилигримов несколько десятков удивительных работ Беато Анджелика и мастеров его школы.

Среди самых любопытных музеев (всего во Флоренции был в 11) я бы отметил дом-музей Буанаротти, построенный Микеланджело собственноручно, палаццо Медичи с причудливыми фресками Гоццоли "Поход волхвов в Иерусалим" (православные и католическое деятели, участвующие во Вселенском соборе, во время которого двум ветвям христианства так и не удалось подружиться) и музей Гуччи (потрясает не столько 90-летняя история модного Дома, сколько толпы китайцев, сметающих в музейном магазине кофточки по 1300 евро).

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Был я и в музее Галилео, где не так интересна коллекция старинных научных инструментов, принадлежащих семье Медичи и Лотаргийским герцогам, как мумифицированные пальцы ноги и руки самого Галилео. 

Вообще, количество конечностей (черепа, кости, зубы) многочисленных католических святых в Италии зашкаливает. Они выставлены в витринах – реликвариях – в каждом музее, каждом соборе. Левый мизинец святого Себастьяна, нижняя челюсть святой Катерины, третье ребро святого Эмерико... В одном месте видел даже пробирку с "кровью Христа", датированную XV веком, – с момента жизни Иисуса к этому времени прошло 1500 лет. Но главное же вера, а не научное обоснование чуда.

Религиозные учреждения Флоренции, конечно, поражают величием и осознанием того, что воздвигнуты они были в XI-XV веках, когда в Москве еще и Кремль был деревянный, и люди в соломенных избах жили. Например, собор Санта-Мария-дель-Фьоре – третий по величине в мире. Главный аттракцион внутри – пройти 452 ступеньки, чтобы полюбоваться видом Страшного суда работы Цуккари внутри купола и захватывающим дух видом города снаружи. 

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Рядом – перестроенный под Баптистерий античный храм с удивительным мозаичным куполом и музей Опера Дуомо, где выставлены знаменитые "Врата в рай" Лоренцо Гиберти и скульптуры, которые остались невостребованными при постройке Санта-Мария-дель-Фьоре. 

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Впечатляет и Капелла Медичи – официальная церковь и семейный склеп знаменитой династии. Тут на маленьком пространстве сконцентрированы множество статуй и мозаик эпохи Ренессанса. В том числе и работы Микеланджело.

Покоится, кстати, он в базилике Санта-Кроче, построенной в 1225 году на месте древнего оратория. Она и стала кодой моих прогулок во Флоренции.

Это собрание капелл, принадлежавших выдающимся семействам города и эдакое кладбище итальянских знаменитостей в стенах храма. Причем известных покойников сюда свозили из разных мест, часто перезахоранивая. Так, например, было с композитором Россини, который к Флоренции отношения не имел. А вот кости Данте достать не удалось, поэтому в центре собора сделали его символическую могилу, кенотаф. А недалекие туристы за десять евро все равно валом валят посмотреть на могилку автора "Божественной комедии"…

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Что же касается бытовых, не культурологических впечатлений, то в Италию летел греческой авиакомпанией Aegean с пересадкой в Афинах. Металлические приборы, бесплатное вино в стеклянных бутылочках, приличный ланч на обоих рейсах, короткая часовая стыковка – это плюс. Плюс и цена – без багажа билет Москва – Афины – Рим стоит пять тысяч рублей. 

Во Флоренции жил рядом с центральным вокзалом Santa Maria Novella. Это очень удобно, потому что поездом в Италии можно уехать почти в любой, даже маленький городок, а прямо из аэропорта Рима можно за пару часов добраться хоть до Флоренции, хоть до Неаполя, хоть до Венеции. Поезда очень комфортные (розетки, Wi-Fi, индивидуальные светильники, возможность прямо в вагоне узнать платформу пересадки, если маршрут не прямой, на обратном пути поили бесплатными напитками) и очень быстрые (247 километров в час – обычная скорость, от которой даже уши закладывает).

Ну и самое последнее. Я многое не успел – не видел шедевра тосканской архитектуры Сан-Миньято а Монте с мозаиками и мраморными инкрустациями, не попал в Барджелло (работает только до 14:00), где хранятся коллекция изысканной майолики и изделия из слоновой кости, не гулял по разбитыми Медичи садам Боболи, которые задали стандарт для многих королевских дворов Европы, не посетил синагогу и дом Данте близ самого древнего монастыря города Бадина Фьорентина... Значит, будет повод вернуться. Ведь Италия прекрасна. И климатом (10-15 тепла в январе), и отношением к гостям, и едой. И за каждый день там я говорю grazie!

30 января 2018, 19:50

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