Путешествие по Италии: Флоренция

Корреспондент Dni.Ru делится путевыми заметками из самого красивого города Европы. Сюда стоит приехать, чтобы влюбиться.

Это третья моя поездка на Апеннины. Были Венеция, Рим, а теперь – города региона Тоскана с его центром во Флоренции. Она, конечно, совсем другая, нежели остальная Италия. И, пожалуй, тут самые богатые музеи и соборы.

Академия и галерея Уффици – туристический must have. С них я и начал. В Академию все рвутся ради "Давида" Микеланджело (точные копии которого есть в московском музее им. Пушкина и в лоджии Ланци на Пьяца делла Синьория). Ну а в Уффици, основанной еще в 1591 году, собрана одна из наиболее важных коллекций всех времен – античные скульптуры и живопись итальянских и мировых школ с XII века. Сегодня там выставляются три редкие работы Леонардо, которых в постоянной экспозиции не было.

Музейные коллекции, впрочем, везде довольно однотипные. Всюду – масса изображений Мадонны с младенцем, святого Себастьяна и прочих, любимых в эпоху Раннего Возрождения и Ренессанса героев. По-настоящему же поражает разнообразие фресок. Особенно запомнились изображения в кельях бывшего монастыря, а ныне музея Сан-Марко. Там в так называемом Приюте пилигримов несколько десятков удивительных работ Беато Анджелика и мастеров его школы.

Среди самых любопытных музеев (всего во Флоренции был в 11) я бы отметил дом-музей Буанаротти, построенный Микеланджело собственноручно, палаццо Медичи с причудливыми фресками Гоццоли "Поход волхвов в Иерусалим" (православные и католическое деятели, участвующие во Вселенском соборе, во время которого двум ветвям христианства так и не удалось подружиться) и музей Гуччи (потрясает не столько 90-летняя история модного Дома, сколько толпы китайцев, сметающих в музейном магазине кофточки по 1300 евро).

Был я и в музее Галилео, где не так интересна коллекция старинных научных инструментов, принадлежащих семье Медичи и Лотаргийским герцогам, как мумифицированные пальцы ноги и руки самого Галилео.

Вообще, количество конечностей (черепа, кости, зубы) многочисленных католических святых в Италии зашкаливает. Они выставлены в витринах – реликвариях – в каждом музее, каждом соборе. Левый мизинец святого Себастьяна, нижняя челюсть святой Катерины, третье ребро святого Эмерико... В одном месте видел даже пробирку с "кровью Христа", датированную XV веком, – с момента жизни Иисуса к этому времени прошло 1500 лет. Но главное же вера, а не научное обоснование чуда.

Религиозные учреждения Флоренции, конечно, поражают величием и осознанием того, что воздвигнуты они были в XI-XV веках, когда в Москве еще и Кремль был деревянный, и люди в соломенных избах жили. Например, собор Санта-Мария-дель-Фьоре – третий по величине в мире. Главный аттракцион внутри – пройти 452 ступеньки, чтобы полюбоваться видом Страшного суда работы Цуккари внутри купола и захватывающим дух видом города снаружи.

Рядом – перестроенный под Баптистерий античный храм с удивительным мозаичным куполом и музей Опера Дуомо, где выставлены знаменитые "Врата в рай" Лоренцо Гиберти и скульптуры, которые остались невостребованными при постройке Санта-Мария-дель-Фьоре.

Впечатляет и Капелла Медичи – официальная церковь и семейный склеп знаменитой династии. Тут на маленьком пространстве сконцентрированы множество статуй и мозаик эпохи Ренессанса. В том числе и работы Микеланджело.

Покоится, кстати, он в базилике Санта-Кроче, построенной в 1225 году на месте древнего оратория. Она и стала кодой моих прогулок во Флоренции.

Это собрание капелл, принадлежавших выдающимся семействам города и эдакое кладбище итальянских знаменитостей в стенах храма. Причем известных покойников сюда свозили из разных мест, часто перезахоранивая. Так, например, было с композитором Россини, который к Флоренции отношения не имел. А вот кости Данте достать не удалось, поэтому в центре собора сделали его символическую могилу, кенотаф. А недалекие туристы за десять евро все равно валом валят посмотреть на могилку автора "Божественной комедии"…

Что же касается бытовых, не культурологических впечатлений, то в Италию летел греческой авиакомпанией Aegean с пересадкой в Афинах. Металлические приборы, бесплатное вино в стеклянных бутылочках, приличный ланч на обоих рейсах, короткая часовая стыковка – это плюс. Плюс и цена – без багажа билет Москва – Афины – Рим стоит пять тысяч рублей.

Во Флоренции жил рядом с центральным вокзалом Santa Maria Novella. Это очень удобно, потому что поездом в Италии можно уехать почти в любой, даже маленький городок, а прямо из аэропорта Рима можно за пару часов добраться хоть до Флоренции, хоть до Неаполя, хоть до Венеции. Поезда очень комфортные (розетки, Wi-Fi, индивидуальные светильники, возможность прямо в вагоне узнать платформу пересадки, если маршрут не прямой, на обратном пути поили бесплатными напитками) и очень быстрые (247 километров в час – обычная скорость, от которой даже уши закладывает).

Ну и самое последнее. Я многое не успел – не видел шедевра тосканской архитектуры Сан-Миньято а Монте с мозаиками и мраморными инкрустациями, не попал в Барджелло (работает только до 14:00), где хранятся коллекция изысканной майолики и изделия из слоновой кости, не гулял по разбитыми Медичи садам Боболи, которые задали стандарт для многих королевских дворов Европы, не посетил синагогу и дом Данте близ самого древнего монастыря города Бадина Фьорентина... Значит, будет повод вернуться. Ведь Италия прекрасна. И климатом (10-15 тепла в январе), и отношением к гостям, и едой. И за каждый день там я говорю grazie!