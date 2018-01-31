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Европа душит экономику Украины

Фото: Dni.Ru
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Если бы тот бардак и ужас, который сейчас происходит на Украине не сопровождался большим количеством человеческих жертв, то надо было бы признать, что Украина – это очень смешное государство, точнее недогосударство. Но еще смешнее искреннее удивление многих европейских и американских политиков, от того что у них не получается сделать из Украины дееспособную и мощную антироссийскую страну.  
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Они-то хотели воспитать из Украины опасного бульдога, а получилась сумасшедшая болонка, которая визжит, кусает себя за хвост, пытается неумело зиговать и что-то там скулит про "героям сала", видимо жрать постоянно хочет. У меня есть подозрение, что часть американских и европейских политических элит просто поверила на слово Збигневу Бжезинскому, который был очень неглупым человеком.

У него пунктик насчет России, причем этот пунктик осложнялся наличием кое-каких национальных комплексов, так как Бжезинский был из тех поляков, которые вместо того чтобы развивать Польшу, занимаются тем, что ненавидят Россию, ну и соответственно считают, что Россия виновата что у Польши не получилось стать империей. "З" – зависть. А зависть не только плохое чувство и большой грех, но еще и мешает нормально мыслить.

Збигнев Бжезинский. Фото: GLOBAL LOOK press/Jiang Guopeng

Так вот, Бжезинский привил части западных элит мысль, что Украина – это что-то невероятно ценное, что это такое Эльдорадо, что это такое яйцо, в котором смерть Кощея, в смысле России, что это такая невероятная ценность, ради которой не жалко даже войну в Европе устроить. Знаменитая фраза что без Украины Россия не империя – это на самом деле классический пример так называемой проекции, когда человек приписывает другим свои собственные мысли и недостатки. "Старик Збиг", как его называли в США, на самом деле считал, и правильно считал, что Польша без Украины не империя, ну и потому приписывал украинской территории какую-то невероятную ценность.

И вот США с Евросоюзом таки дорвались до контроля над Украиной и тут выяснялось, что "старик Збиг" их нагло обманул, но он уже умер и ему всё равно. Понимаете, у США есть богатейший опыт поддержки и модернизации стран, которые должны были бороться с Россией.

Некоторые историки даже указывают на прочные экономические связи США и гитлеровской Германии и что немецкое экономическое чудо эпохи нацизма было бы невозможно без определенной роли американских банков и промышленных компаний. Но можно вспомнить и более свежие примеры: Южную Корею, которую делали в противовес Северной Корее и влиянию СССР в Юго-Восточной Азии.

С этой страной получилось так хорошо, что сейчас американцам приходится даже вводить санкции против корейских производителей стиральных машин. Можно вспомнить Японию, можно вспомнить немецкий план Маршала, можно вспомнить Китай в конце концов, в который американцы благодаря Киссиндежру влили очень много кредитных денег и дали много технологий в надежде вырастить послушный противовес СССР. Получилось, опять же, так хорошо, что противовес стал совсем непослушным и готов отгрызть США гегемонию.

А вот из Украины ничего не получается сделать. Да, ей не дали 150 миллиардов долларов потому что сейчас на Западе таких свободных денег просто нет, но ведь американцы и европейцы полностью зафейлились при попытке навести там элементарный порядок.

Ну то есть чтобы на Украине было бедненько, но чистенько. Кстати, я точно знаю, что в среде российской политической элиты в 2014-2015 годах была очень популярна мысль, что вот теперь пусть Госдеп попробует сделать что-то путное с украинскими политиками, раньше мы мол с ними мучились, а теперь пусть они мучаются.

Американцы и европейцы посмотрели, попробовали, ужаснулись уровню коррупции и в общем-то перешли на план Б: вывоз леса-кругляка, трудоспособных украинцев и янтаря. Кстати, это ж какое качество человеческого материала должно быть в украинской элите, чтобы американские и европейские сагибы с их многовековым опытом колонизаторской работы поняли, что из украинских политиков вообще ничего не получится, сколько их не бей и не воспитывай. Именно поэтому они так мечтают, чтобы Россия весь этот ужас снова взяла на безвозмездное содержание. Не дождутся.

Но вот что не отнять у наших западных партнеров, так это уменья как следует выпотрошить карманы у любой жертвы и снять две или даже три шкуры с каждой овцы, которая им попадается руки. Если Киев думал, что можно будет бесконечно сидеть на газовых транзитных платежах и разворовывать по несколько миллиардов долларов в год, то для Порошенко и для всех украинских политиков, которые метят на его место, будет большим и неприятным сюрпризом что именно Европа, а не Россия, лишит Украину газового транзита.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller

Американские политики и некоторые чиновники Еврокомиссии настаивают на том, что украинский транзит должен сохраниться любой ценой. Газпром, по крайней мере на официальном уровне, готов очень небольшую часть транзита направлять через Украину, если это будет экономически выгодно самому Газпрому. Но вот незадача, за газовое удушение Украины активно выступают европейские энергетические компании.

"Я не раскрою имена, но многим партнерам была предложена возможность сохранить транзит через Украину после 2019 года, но они сказали – нет, спасибо, мы хотим получать газ в новом пункте", заявил зампред правления Газпрома Александр Медведев. Ну что уж тут поделаешь, если клиенты требуют, то Газпром им конечно пойдет навстречу. Особо нужно подчеркнуть, что это не москали придумали, а те самые европейцы, к которым так стремились наши соседи по глобусу. Их пример да будет другим наукой.

Как я уже много раз говорил, украинская газотранспортная система – это позвоночник украинской недогосударственности. Сейчас видно, что даже европейцы по сути настаивают на том, что этот позвоночник, который держит в одно целом искусственно слепленную украинскую государственность нужно сломать. Так и будет. А потом можно будет сделать на этой территории что-то новое и более-менее приличное, но это уже совершенно другая история.

31 января 2018, 18:11

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