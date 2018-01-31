Деньги привлекают секс
Про людей скромного достатка, напротив, говорят, что периодически наслаждаться новизной ощущений им мешает исключительно отсутствие денег. В подтверждение этому почти ежедневно медийные личности поражают наше воображение калейдоскопической сменой партнеров, а миллиардеры не без удовольствия демонстрируют своих новых пассий. Получается, что состоятельные люди не способны на долгосрочные отношения, а простые смертные являются образцом моральных ценностей и традиционных установок?
Но все не так однозначно. Неверно думать, что исключительно у всех богатых людей много любовников и любовниц. Однако такая тенденция все-таки есть.
Если проанализировать ситуацию, можно сделать несколько любопытных выводов. Во-первых, сексуальное разнообразие – это легкий и приятный способ снять напряжение, накапливаемое в процессе тяжелой работы. Люди успешные, в основном, много и напряженно трудятся, соответственно, им гораздо проще иметь удобных партнеров, которые под них подстроятся, будут постоянно доступны и необременительны. Во-вторых, если у богатого человека рядом нет надежного партнера, который чувствует все его уязвимые места, то такой человек двигается в другие отношения, не прерывая предыдущие. Это усугубляется тем фактом, что в определенных сферах любовники и любовницы, зачастую, это обязательные элементы статуса. Такое поведение поощряется социумом.
Специалисты также уверены, что некоторые чрезмерно богатые люди, регулярно меняющие спутников и спутниц жизни, застряли в пубертатном возрасте, когда считается, что частыми сексуальными контактами можно доказать себе и окружающим свою зрелость и состоятельность. У таких людей на модель сексуального поведения влияют подростковые ценности. В этом случае о долгосрочных стабильных отношениях говорить не приходится.
Если же обратить внимание на личную жизнь в звездном сообществе, то здесь и вовсе неповторимые представления о высоких чувствах. Их продолжительность, по анализу психологов, зависит от перепадов настроения и творческих кризисов, которые, как правило, проходят с появлением нового партнера. Не секрет, что творческому человеку необходимы романтическое разнообразие и смена чувств, поэтому на продолжительность любовных связей влияет не механизм обеспеченности, а вдохновение.
Вдобавок, с каждым днем увеличивается число людей, которые ориентированы на жизнь для себя. В этом случае недолгая связь с богатым человеком достаточно приятна и необременительна. Когда в паре нет совместной собственности или общих детей, партнеров фактически ничего не связывает.
При улучшении финансового положения и появлении достатка возникает идея разнообразить свою сексуальную жизнь, так как здесь возобладает желание насладиться своими деньгами в полной мере, не утруждая себя дополнительными обязательствами. Переходя на другой уровень достижений, человек не сразу понимает, как жить и по каким правилам играть в новых обстоятельствах, поэтому он реализует все свои киношные представления о красивой жизни.
Утверждения, что малообеспеченные люди больше склонны хранить верность, чем богатые, также спорны. Ошибочно полагать, что все бедные поголовно верны своим половинкам. Аналитический подход к психотипам людей низкого достатка несколько относителен, ведь выживать всегда легче вдвоем, чем по отдельности. Поэтому верность может быть продиктована не только внутренними ценностями и моральными устоями, но и базовыми потребностями. В условиях выживания развлекать себя дополнительными радостями, как правило, нецелесообразно и чревато. К тому же, люди менее обеспеченные не обладают таким количество согласных на сексуальный контакт, каким могут похвастаться люди более высокого финансового положения. Трудности, в большинстве случаев, заставляют семью сплотиться. Чем хуже финансовая ситуация, тем крепче пара.
По данным последних исследований в области полигамии и моногамии на продолжительность отношений, в большей степени, влияют два основных фактора. Первый – это проявление уважения и благодарности друг к другу, когда позитивное восприятие партнера больше сконцентрировано на выражении признательности, нежели на критике. Стабильные пары фиксируются на позитиве, нестабильные – на негативе. Второй – сочетание финансовых темпераментов. Например, человек, который ориентирован на гедонизм и все радости жизни, вряд ли сможет ужиться с человеком, который настроен на сбережения и постоянную экономию. Финансовое положение также влияет на длительность отношений, но в индивидуальном порядке. Прежде всего, все зависит от человека.
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