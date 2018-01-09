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6 способов быстро восстановиться после праздника

Фото: GLOBAL LOOK press/Ralf-Udo Thiele
Алина Рейзельман

Алина Рейзельман блогер

 Предприниматель, lifestyle- и business-эксперт, автор уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности.
Ох уж эти вечеринки! Рассуждать о вреде алкоголя, о последствиях коктейлей типа "ерш" и об этой пресловутой "мере", которую всем надо соблюдать, конечно можно, но… Мы-то понимаем, что отказываться от них никто и никогда не будет. Значит, оттянулись – принимаем меры.
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Водица, водица, умой мое личико

Первое, что стоит сделать, добравшись до своей квартиры или какой-нибудь чужой, куда поспать пускают, – тщательно умыться. Косметика в сочетании с пылью, потом, жировым секретом и еще бог знает чем – худшая "ночная маска", особенно после возлияний. Тщательно удалив макияж перед сном, вы как минимум избавите свое лицо от эффекта гофрированной бумаги. Кожа будет относительно свежей, а отечность и мешки под глазами – меньше. Снимать косметику лучше мицеллярной водой или средством на основе растительных масел. Если позволяют силы, протрите лицо ромашковым льдом и нанесите крем.

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins

Да здравствует мыло душистое, полотенце пушистое

Что помогает лучше освежающего душа, не горячего, не холодного и не контрастного? Правильно, чуть теплый душ с мылом и шампунем. Постарайтесь дойти до него еще вечером, а утром повторите процедуру. Это смоет токсины, которые выделились с потом, и откроет поры.

Ну, а если вечером попытка перенести себя в ванную оказалась безуспешной, осуществите задуманное, как только проснетесь. Не забудьте тщательно промыть волосы. В них прекрасно скапливаются запахи. После утреннего душа можно растереть себя полотенцем.

Клин не клином вышибают

Не поддавайтесь на провокации "опохмелиться". Лучшие помощники в борьбе с последствиями "зеленого змия" – питьевая негазированная вода, легкий домашний ягодный морс, разведенные водой в пропорции 1:1 свежевыжатые соки цитрусовых, овощные свежевыжатые соки и смузи, натуральный йогурт или кефир, зеленый чай. Воду начните пить как можно раньше. Соки, морсы, йогурт и кефир – утром. А вот кофе пить не рекомендуется как минимум сутки.

Дело тут вот в чем: кофеин и алкоголь заставляют почки работать интенсивнее. А поскольку женскому организму требуется аж до 48 часов на полное истребление алкоголя, прием кофе усиливает жажду и ухудшает общее самочувствие. Черный чай – тоже не лучшая альтернатива.

Из еды отдайте предпочтение легким рыбным и овощным бульонам. Можно употребить жиденький куриный супчик. Неплохой вариант – рисовая каша. Рис впитывает токсины и яды, как спонж, очищая организм естественным путем.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Когда на море качка и бушует ураган

Если утром вас штормит, а в животе разгорается революция, срочно принимайте меры. Ваше состояние говорит об отравлении. Оно может возникнуть не только из-за самого алкоголя. Различные присадки и консерванты (тот же диоксид серы), которые добавляют в напитки (в том числе безалкогольные и сиропы для коктейлей), могут вызвать тошноту, головокружение и прочие "радости похмелья".

  • Проглотите пару таблеток типа "Фильтрум". Можно ограничиться горсткой старого доброго активированного угля.
  • Снимают неприятные симптомы и избавляют от токсинов лекарства от тошноты.
  • От головной боли можно принять аспирин. Кстати, знаменитый "Алкозельцер" сделан как раз на основе аспирина.

Чтобы мама родная узнала

Когда самочувствие хоть немного пришло в норму, самое время заняться лицом. Если с вечера вам удалось принять душ, тщательно смыть макияж, водя спонжем строго по массажным линиям, ополоснуть лицо отваром ромашки и нанести ночной крем – утром вы будете очень даже… Если же "зеленый змий" отправил вас в глубокий нокаут в полном гриме, тогда срочно принимайте меры.

Фото: GLOBAL LOOK press/john rowley

Умывание. Возьмите мицеллярную воду или косметическое масло персиковых косточек. Обильно нанесите на лицо, удалите спонжами, ополосните водой. Эти средства за секунды растворяют косметику и разглаживают мелкие морщинки. Затем вам придется умыться с пенкой или гелем для умывания. Это окончательно очистит и освежит кожу.

Если у вас случайно завалялись кубики льда из травяных отваров, срочно пускайте их в бой. Если их нет, а лицо с трудом поддается самоопознанию и за отекшими веками едва видны глаза – берите "тяжелую артиллерию". Сырой картофель превосходно вытягивает яды, быстро снимает отек, покраснение кожи и мешки под глазами. Картофелину можно натереть на терке и наложить в виде маски или просто порезать тонкими кружками и прикладывать, меняя кружочки каждые 30–60 секунд.

Когда отек спал, смойте остатки крахмала и картофельного сока с лица, используя мягкое средство. Нанесите увлажняющий гель для век и легкий дневной крем с интенсивным увлажнением. Если средство обладает охлаждающим эффектом, вам будет комфортнее.

Используйте корректор. Откажитесь от тяжелых тональных кремов, зато смело используйте хайлайтер. Его светоотражающие частицы создадут впечатление свежей, здоровой кожи. Откажитесь от теней. В сочетании с вашими "собственными тенями" красящие пигменты вокруг глаз лишь усугубят положение. А вот тушью с эффектом натуральных ресниц можно не пренебрегать. Зачерненные реснички оживят образ.

Обязательно захватите гигиеническую помаду. Губы будут беспощадно сохнуть. Если хотите добавить цвета – воспользуйтесь полупрозрачным блеском для губ.

Воды, еще воды

В течение дня термальная вода станет вашим спасением. Она снимет раздражение и поддержит вашу кожу.

9 января 2018, 11:38

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