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Надо ли запрещать гастроли украинских артистов в России

Захар Май. Фото: wikipedia.org/putnik
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Меня часто спрашивают – что нам делать на культурном фронте с украинскими артистами, которые периодически приезжают на гастроли в Москву и другие российские города, при том что сами ратуют за всякое АТО, бандеризм и всяческую русофобию. Из самых вопиющих примеров – гомосексуалист (по собственному признанию), наркоман (по собственному признанию), украинец по убеждениям и американец по паспорту – Захар Май, который вроде бы тоже собрался на гастроли в Москву.
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И вот тут перед государством встаёт почти гамлетовский вопрос: пускать или не пускать? Запрещать или нет? Ну и соответственно перед обществом встает вопрос: а как на это всё реагировать? А самое главное – как жить в одном обществе и ходить по одним улицам с теми, кто готов слушать песни про подрыв Крымского моста и про то, как украинские танки въедут в Москву? У меня есть пару соображений на этот счет. Я очень хочу чтобы общество в целом и власть, как выразитель интересов общества, в таких ситуациях включали не эмоции, а голову. Это очень важно для того, чтобы принимать правильные решения.

Скажу сразу – я против запретов, и не потому что мне нравится творчество Захара Мая или еще кого-нибудь из идолов бандеровской молодежи или российской либерды, совсем нет. Я просто считаю, что из этого всего можно извлечь пользу, а от прямого запрета таких "культурных событий" – пользы никакой.

Я, как человек, прошедший соответствующую образовательную подготовку в сфере защиты государственной безопасности, с полной ответственностью могу вам сказать, что любой концерт условного Захара Мая – это буквально праздник для сотрудников российских силовых структур, то есть что-то вроде неожиданно наступившего нового года с подарками и фейерверками. Объясняю почему: редко когда можно в одном месте сразу, вот буквально за один вечер получить в разработку столько потенциально интересных граждан, которые при других обстоятельствах могли и не попасть в сферу оперативного интереса наших органов. Радикалы, нацики, сторонники бандеризма, которые гастарбайтерят на подмосковных стройках – это не профессиональные разведчики нелегалы и есть неплохой шанс, что они захотят отдохнуть душей на таком концерте. Ну а дальше их идентификация, разработка и оприходование – это исключительно дело техники. Так что не надо лишать наших дорогих оперативников такого богатого улова. Это во-первых.

Захар Май. Фото: wikipedia.org/Leksey

Во-вторых, ну представьте себе что мы запретим въезд Захару Маю или еще какому-нибудь рок-бандеровцу. Не получим ничего кроме морального удовольствия. А ведь можно получить помимо всяких оперативных разработок еще и другие полезные вещи. В России, как известно, запрещена пропаганда экстремизма, а это значит, что после публичного исполнения некоторых так сказать "произведений", в которых есть очевидные призывы к насилию, нарушению территориальной целостности Российской Федерации и так далее, исполнителя можно смело сажать за экстремизм и пофиг, что он там гражданин США или Украины. Наоборот, неплохой дипломатический скандал как раз нормально вписывается в канву нынешних российско-американских отношений. Только не подумайте что мне доставляет удовольствие идея, что какой-нибудь "спивак за Бандеру" будет сидеть в СИЗО и питаться за наш с вами государственный счет. Нет, в СИЗО он должен попасть для того, чтобы его потом можно было обменять на кого-то из тех достойных и по-настоящему русских людей, которые сейчас находятся в киевских застенках. Думаю, что американо-украинского бандеровца можно будет обменять с большой выгодой для нашей стороны.

И это не все. Если вдруг вариант с обменом не подходит, то можно сплавить его прямо в руки польских силовых структур, ведь в Польше сейчас приняли закон об уголовном преследовании бандеровцев, и вот тут у польского правительство треснет не только шаблон, но и подгорит вообще всё, что только может гореть: с одной стороны нужно отпустить обладателя американского паспорта, а с другой – это же будет национальным позором после принятия этого закона. Как будут выпутываться польские политики я не знаю, но на это хотелось бы посмотреть.

Арсен Аваков. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin

Но и это еще не все. Я бы хотел, чтобы у нас в стране ввели особый налог на организаторов концертов антироссийских исполнителей. Это должен быть не просто высокий налог, направленный на то, чтобы сделать такую деятельность экономически невыгодной, а это должен быть целевой налог. Деньги собранные этим налогом должны идти не в общий бюджет, а на конкретные программы: например, на развитие патриотического воспитания в Крыму, или на помощь детям Донбасса. Это с одной стороны хорошее дело, а с другой стороны, украинских исполнителей их собственные фанаты потом на Украине загрызут.

Мне конечно возразят, что мол так делать нельзя и что украинские власти будут в ответ делать что-то нехорошее с российскими исполнителями, которые будут появляться на Украине для проведения гастролей. Я считаю, что такие аргументы – это чушь. Я вот на 100% уверен и думаю, что мои зрители и читатели меня поддержат, что на бандеровской Украине нечего делать российским исполнителям, певцам и поэтам. А кто поедет все-таки на Украину, тот сам себе злобный Буратино и страна этого Буратино спасать не обязана.

Я не очень понимаю как кто-то хочет выступать в Киеве, то есть в городе, по которому бодро маршируют карманные нацики Авакова, у которого руки по локоть в крови. Нацики Авакова – это же такая личная частная армия, которая пока слишком маленькая, чтобы взять власть, но уже очень голодная для провокаций. Авакову очень хочется занять место Порошенко, но для этого нужно демонстрировать американцам силовой ресурс. Вот он и демонстрирует, как может.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov

Чтобы в этих условиях поехать выступать в Киев нужно иметь проблемы с головой. И не надо думать, что Украина выпадет из русскоязычного пространства. Во-первых она уже выпала, сама, когда на протяжении долгих лет, еще с 90-х, родители безропотно отдавали детей в украинские школы, а русские закрывались. А во-вторых, как вы знаете, на Украине уже пытаются запретить творчество Цоя и Высоцкого, которых называют "щупальцами русского мира". Зря они это делают, ведь это фактически превращает русскую культуру в запретный плод. Высоцкий и Цой не могут приехать на гастроли на Украину, но, как пел сам Высоцкий "наши мертвые нас не оставят в беде" и теперь каждый клип на ютубе, каждая запись Цоя или Высоцкого в ВК – это живое напоминание украинцам о том, что они, если хотят, могут быть частью великой, вечно молодой и безмерно прекрасной русской культуры. А это значит, что в культурной войне мы обязательно победим.

1 февраля 2018, 17:35

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