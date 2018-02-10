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Праздник на чужой улице

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Kitagaki Jr
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Вот и наступил замечательный момент открытия Олимпиады в Пхенчхане. Южная Корея расцвела несмотря на холод, зимние игры начались, веселый председатель МОК Томас Бах послал всех с высокой трибуны в дальний спортивный путь. Все атлеты там шли под своими флагами и гордо, довольно ими махали. И только одна команда шла под нейтральным белым флагом на глазах всего мира. Это была российская команда. 

Продолжение: Елистратов: Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили!
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Тут конечно вспоминаются многочисленные разговоры перед Играми про то нужен ли флаг вообще. Железобетонные ветераны как помнится утверждали что без знамени никуда. Среднее поколение конформистов говорило что флаг – это вообще-то формальность и надо глядеть как-то либеральнее и шире. Ну а уж молодежь 30-плюс заявляла что флаг и гимн – они в сердце, что все мы знаем что это за спортсмены и ехать надо хоть тушкой хоть чучелом, ехать и побеждать. 

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Звучало это неплохо – но лишь до того момента как команды из разных стран вышли на стадионный круг для торжественной демонстрации своих возможностей, формы и улыбок. И тут стало понятно почему половина "атлетов из России" под разными предлогами уклонилась от участия в церемонии открытия. Вид сборной в серой одежде без знаков национального отличия, сборной которую вела за собой скромная девушка-волонтер не окрылял. У американцев, канадцев, британцев и прочих наглосаксов сияли широкие голливудские улыбки, чувствовалось что для них Игры – это настоящий праздник а не просто поездка за медалями и призами. Их флаги мотались направо и налево, многие еще несли в руках маленькие флажки, приятно было смотреть. Белые зубы, яркая форма, стесняться нечего и некого, ура и вперед. 

Ну а у нас все вспоминают кто извинялся а кто не извинялся, перед МОК и перед собственными спортсменами, стоило или нет, чем закончилось очередное разбирательство в суде Лозанны, что сказали в новом фильме немецких разоблачителей и все в таком духе. У Толстого в "Войне и мире" замечательный гусар Денисов страшно всем надоел рассказом о том как его несправедливо, по его версии, засудили за мордобой. Товарищи уже от него шарахались а все попытки заступиться даже и перед самим Государем закончились ничем, все как у нас. То есть надо кончать судиться, тем более что медали Сочи удалось отсудить назад, и начинать нашу спортивную олимпийскую жизнь с чистого так сказать листа. 

Вот и корейцы пользуясь случаем решили начать с чистого листа – и сборная команда Северной Кореи прошла вместе со сборной Южной, соседки и хозяйки игр, на спинах было написано просто "Корея", то есть наблюдалось трогательное единение. Конечно сделано это было под давлением США то есть вынужденно, но лучше уж так чем никак. Страна чучхе присоединилась к мировому олимпийскому движению, мы же от него временно отсоединились. Братия отторгли нас от груди своей.

Западные СМИ сокрушаются что наказание для россиян вышло слишком уж символическое, то есть "мало дали". Может Бах еще с Сочи чересчур проникся русским духом, может еще что. Мы же полагаем что Олимпийское движение, созданное вроде бы для объединения народов, понесло невосполнимую утрату. Нет, сам Томас пока еще жив, но идея единения ради мира и спорта умерла. Раньше во имя этой святой идеи даже войны прекращались. Да и сейчас опасный в гневе Трамп решил Кима пока не бомбить. Но исключение России из числа избранных, а также и званых этот мир не укрепит. Даже заключенному в тюрьме позволяют заниматься спортом в тюремном спортзале, но россиян сочли за таких закоренелых преступников что и этого позволено не было. Да и с кем играть? Хоть северо-корейцы и живут при тоталитаризме но и их пригласили в общую компанию. О запрете иранцам, сирийцам и прочим выходцам из "стран-изгоев" на участие в Зимних играх тоже ничего не слышно. Таким образом в этой символической "спортивной тюрьме" мы оказались в полном одиночестве. 

Фото: GLOBAL LOOK press

Правда нам еще не прочитали персональную мораль с олимпийской трибуны, а могли бы и заклеймить навеки. Упомянули только проблему допинга в целом, намекнули что хотите выступить достойно, без негативных воспоминаний – так не хватайтесь за запрещенные препараты. Конечно поскольку медали игр в Сочи все-таки не отняли то без церемонии их перераспределения мораль читать затруднительно. Но Бах в меру сил все же попытался. А потом передал слово Президенту Южной Кореи. 

Словом пока мировое сообщество упивается своим триумфом и праздник как нетрудно заметить вовсе не на нашей улице. То есть нас с улицы выгнали под лозунгом "нафиг с пляжа". И хотя у нас и говорят о каких-то отдельных играх для отстраненных спортсменов ясно что Китай в этом не будет принимать участия, а Китай нынче – полмира. Другая половина мира – это США с их евросоюзниками. Ну а что же мы? И где наш собственный мир? Пресловутый ЕврАзЭС? Белорусов – и то не уговоришь отдельно с нами соревноваться. Остается лишь спартакиада народов России, как когда-то СССР. Правда Россия теперь не та что раньше, и ста пятидесяти миллионов населения не наберет. Маловато будет. Но недаром говорят что выступать надо под красным флагом. И расширять Россию на запад так чтоб ее Спартакиада была бы разнообразней и престижнее если уж не всемирной Олимпиады.

10 февраля 2018, 16:52
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