Как действует белая магия

Пожалуй, каждый из нас хотя бы несколько раз слышал в своей жизни такие слова как "навести порчу", "заговорить", "приворожить", "навести беду". Они способны покоробить даже убежденных атеистов и прагматиков, не говоря уже о самых обычных людях. И именно для защиты людей от воздействия таких негативных влияний в глубине тысячелетий ковалось мастерство белой магии.



Что такое белая магия? В нашей культуре существует явная дихотомия начал – Света и Тьмы, Белого и Черного. Если черная магия подразумевает использование колдовства, магических ритуалов в "темных" целях, несущих зло и беду людям, то белая магия в свое время создавалась для защиты от черной магии. Добрые волшебники есть не только в сказках. Встречаются они и в жизни, и именно их в науке и литературе называют белыми магами.

Возьмем самую простую ситуацию. У мужчины начинают все дела идти очень плохо. Внезапно вчерашний друг и партнер по бизнесу решает отделиться от бизнеса, наведывается с проверкой налоговая инспекция, партнеры тянут с оплатой по договорам, что влечет за собой все новые и новые финансовые проблемы. На этом фоне ухудшаются отношения в семье, а ведь вчера все было так замечательно.

Мы имеем дело с типичным примером порчи, наведенной на нашего героя. Кто мог это сделать? Не обязательно, что тот самый друг – партнер, который решил выделиться из бизнеса. Вероятно, что у нашего героя, как и у многих других успешных людей, были завистники и недоброжелатели, которые спали и видели разрушение его бизнеса, семьи, а может быть и жизни.

Когда беды приходят в комплексе, человек не знает к кому обращаться – для общения с партнером и с налоговой инспекцией нужен адвокат, для возврата долгов – коллекторы, а кто поможет в восстановлении отношений в семье? Психолог? Далеко не факт. Но если и поможет, то последуют новые неудачи. О причинах "черной полосы" в жизни человек начинает задумываться, когда она уже наступила. И эти мысли приводят его к осознанию сверхъестественных, магических причин своих проблем.

Но что делать? Выход один – обращаться за помощью к белому магу, который владеет знаниями и технологиями, позволяющими свести вред от действий "черных" волшебников к минимуму и вернуть человеку счастье жизни, выстроив своеобразную энергетическую стену от воздействий негативных сил.

Многие склонны не доверять белым магам. Интересно, что в черную магию, в силы зла в действительности верит куда больше людей, чем в светлое, доброе волшебство. Просто черные маги или те, кто ими притворяется, всегда на виду. Это уличные гадалки, осыпающие проклятьями, если им не "позолотить ручку", всевозможные энергетические вампиры, подсаживающиеся на вашу энергию как наркоманы на иглу, ведьмы, которые за определенную сумму готовы навести порчу на кого угодно.





На их фоне белые маги действительно выглядят несколько блекло. Но так ли это на самом деле?

Количество добрых поступков, совершенных белыми магами, очень большое. Но о них почти никто не знает. Добрые люди, и белые маги не исключение, не любят афишировать творимое добро.

Достаточно того, что люди получают долгожданную помощь. Мы видим, как вчерашний неудачник, которого соседи и друзья считали едва ли не конченым человеком, вдруг преображается на глазах. У него появляется прекрасная семья, хорошая работа с большим заработком, прибыльный бизнес, куда-то исчезают болезни и невзгоды, плохое настроение. Чудо это? Безусловно. И заключается это чудо в том, что начали действовать механизмы белой магии.

В традиционных обществах вера в белую магию очень велика. И это не случайно. Там, где человек ближе к естественной среде обитания, где он теснее и плотнее взаимодействует с миром других людей, вовлекаясь в разнообразные переплетения социальных связей, белая магия помогает защищаться от негативных влияний. Испокон веков наши предки верили в чудодейственную силу амулетов, талисманов, оберегов.

Что такое талисман? Это предмет, заряженный особой энергией. За счет максимальной концентрации энергии талисман способен решать конкретные задачи. Например, оберег может оберегать человека в буквальном смысле от пуль и кинжалов врага, талисман на деньги – помогает человеку добиваться финансового благополучия и успеха в бизнесе. Некоторые люди сами себе придумывают талисманы и хранят их всю жизнь, наделяя их мистическими свойствами. Но есть и амулеты, и обереги, которые изготавливают профессионалы в области белой магии, специально наделяя их чудодейственной силой. Такие амулеты и обереги наиболее эффективны и их владелец в любой критической ситуации ощутит на себе силу такого удивительного предмета.

Как достигается удивительная сила оберегов? Возьмем, к примеру, простую ладанку. Маг, создающий ладанку, закладывает в нее церковный ладан, заговаривает его специальными молитвами, а затем передает ладанку владельцу. Последний должен носить оберег на своем теле три месяца. Затем он отдает ладанку магу обратно. Маг закапывает ладанку во дворе церкви. Так церковная энергетика начинает оберегать владельца ладанки от всевозможных опасностей и невзгод, что могут произойти на его жизненном пути.

К белым магам люди часто обращаются для того, чтобы восстановить отношения в семье, вернуть любовь мужа или жены, добиться расположения любимого человека. В отличие от черных магов, насаждающих зло и разлуку, белые маги действуют во имя добра. Сохранение семьи – одно из важнейших тому свидетельств.

Не счесть, сколько семей и пар были восстановлены благодаря участию белых магов. Ведь порча, наведенная недоброжелателями, точно также сказывается и на крепости семейных уз, как и на финансовом благополучии человека или его карьере. Белый маг не будет проводить ритуалы, причиняющие зло другим людям, например – обеспечивать уход чужого супруга из семьи, разрушать отношения супругов или родителей и детей. Но восстановление семьи, создание новой пары, возвращение доверия друзей – здесь белая магия может проявить чудеса эффективности.

Помогает белая магия и в исцелении человека от болезней, в том числе от таких, на которые не действуют методы лечения, используемые в классической медицине. Известны многочисленные примеры исцеления с помощью белой магии от алкогольной, наркотической, токсической, игровой зависимости, а ведь все перечисленные пороки приносят человеку очень много горя, а иногда и просто толкают его прямой дорогой на тот свет.

К механизмам белой магии волей-неволей прибегают и те люди, которые говорят, что не верят в волшебство. Например, любые процедуры и манипуляции, связанные с духовным очищением и самого человека, и места его обитания или работы, постоянного пребывания являются ничем иным как классическим проявлением технологий белой магии.

С помощью этих технологий можно ликвидировать все те многочисленные угрозы, которые представляет человеку дурная и негативная энергетика. Не случайно даже многие известные предприниматели, политики, деятели искусства и культуры предпочитают, приобретая новый офис или новую квартиру, покупая автомобиль или отправляясь на автомобиле в долгую и трудную поездку, проводить процедуру освящения. О плачевных последствиях воздействия негативной энергии известно многим, а белая магия – как раз то знание, которое позволяет человеку избежать этих последствий. Разумеется, если человек при этом соблюдает определенные рекомендации, а еще лучше – обращается за помощью к настоящему мастеру белой магии.

В свое время небезызвестный Карлос Кастанеда сказал, что мир магов не является мечтой или выдумкой. И это действительно так. Если бы инструменты белой магии не действовали, разве бы миллионы людей в самых разных частях света и в самые разные времена и эпохи обращались бы за помощью к белым магам?