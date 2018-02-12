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Россия всегда мстит за своих

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Сирия становится местом в котором буквально на наших глазах, в пламени войны, куется новый мировой порядок. Каждый раз, когда происходит очередной слом привычной и выгодной для Запада (или конкретно для США) картины мира, то злость на Западе просто зашкаливает.  
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Именно эта злость сейчас руководит западным отношением к России в политике, в спорте, в экономике и в санкциях. Как говорили американцы, при принятии антироссийских санкций нужно, чтобы мы, русские, помнили, кто проиграл в холодной войне. Мы-то помним, но отказываемся себя вести как проигравшие, и из-за этого у многих в Вашингтоне случаются просто нервические припадки.

Помните, какой праздник был в США, в Госдепе и особенно в Конгрессе, после того, как американские войска ударили ракетами по сирийской авиабазе? Помните, как радовались по этому поводу наши соседи по глобусу, надеясь, что вот сейчас нам устроят в Сирии кровавую баню и второй Афганистан? А помните, как радовались некоторые так называемые военные эксперты, в том числе псевдопатриоты, для которых любое поражение России – это сладкое счастье, потому что оно поднимает их личный рейтинг и размер переводов от Госдепа на Яндекс-кошелек? Кстати, я в тот период сохранил вполне холодную голову и умеренно оптимистичный взгляд на ситуацию. И оказался прав. Никакой американской интервенции в Сирию не получилось, никто Дамаск не бомбил, а российская армия методично доводит до конца свою работу в регионе. Однако, американцы не были бы американцами, если бы не попытались переиграть нас на финишной прямой, но не на военном, а на идеологическом и информационном поле.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alex Edelman

Вот, например, ситуация с так называемым расстрелом "пятой роты" ЧВК "Вагнера". Я не знаю, что там было на самом деле, и смею предположить, что никто из тех диванных экспертов, которые сейчас орут в соцсетях, реально не знают что там было. И при этом, они же орут, что Путин всех слил и пендосы безнаказанно убивают наших парней, а Шойгу гад и трус, потому что не признает потери нашей армии. Граждане, увидите такого орущего в соцсетях диванного патриота, знайте – перед вами или дурак, или платный пропагандист Госдепа, причем в данном случае дурак и паникер опаснее и хуже, чем платный пропагандист.

Для справки: распространять вражескую пропаганду – это, как минимум, подло и непатриотично. Помимо этого, частные военные компании на то и существуют, что в России, что в Китае, что в Америке. Они существуют для того, чтобы делать те вещи и в тех местах, где появление официальных вооруженных сил является нежелательным. И если кому-то кажется, что такое поведение недостойно великой державы, то значит этот диванный эксперт считает себя умнее, чем руководители США, Китая, Великобритании и России вместе взятых. И это не все. Даже СССР в зените своей славы посылал в Корею военных советников, которые официально числились, как корреспонденты газеты "Правда", а не как советские военные. И что? СССР не был великой державой или им руководили дураки? Нет. Просто есть видимая часть любой войны, а есть невидимая, которая идет по своим законам. И нечего туда лезть своими грязными лапами, и верещать про то, что кого-то там слили. Единственная правильная претензия которую можно и нужно предъявить российскому руководству в этой ситуации заключается в том, что еще нет нормального законодательного регулирования создания и легальной деятельности частных военных компаний в России. Дума знает о проблеме, и закон о ЧВК скоро будет принят. А если там в Сирии действительно произошло что-то не то, то счеты будут сведены в рабочем порядке. Обязательно будут.

Кстати, о сведении счетов и демонстрации силы. Рядом с Сирией есть государство, которое имеет особое положение на Ближнем Востоке и особые союзнические отношения с США. Это государство – Израиль. Израильское руководство многократно демонстрировало, скажем так, пренебрежительное отношение к сирийскому суверенитету и к российскому военному присутствию в Сирии, и делало оно это с помощью налетов израильской авиации на сирийскую территорию. Каждый раз эти демонстрации силы сопровождались истерикой в соцсетях и инфополе на тему того, что вот российская армия ничего не контролирует, сирийцев унижают, а израильские самолеты бомбят что хотят. Как вы наверное знаете, последняя такая вылазка закончилась очень плачевно.

Фото: wikipedia.org/Dmitry A. Mottl

Видимо месседж, который никак не доходил по дипломатическим каналам, был доставлен с помощью зенитной ракеты, которая сбила израильский F-16. Причем не просто F-16, а глубоко модернизированную версию американского самолета. Не нужно быть пророком, чтобы догадаться, что следующие боевые вылеты израильской авиации в Сирию, если они будут, вполне могут закончиться или так же плохо, или еще хуже.

Премьер-министр Израиля все понял, и после инцидента позвонил в Москву. По время разговора Путин сказал ему следующее (цитирую по сайту Кремля): "Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех сторон противостояния в регионе". Это очень вежливое и дипломатичное предложение перестать делать то, чем Нетаньяху занимался до этого.

Кстати, российская сторона еще очень вежливая, и дает возможность всем сохранить лицо, и потому все делают вид, что это древнее сирийское ПВО успешно долбануло сравнительно современный американский боевой самолет. Какой вывод из этой истории? Вывод простой – для того, чтобы все было хорошо, нужно сначала договариваться с Россией. Если с Россией не договариваться, то рано или поздно все будет плохо. Но не у нас, а у тех, кто не хочет с Россией договариваться. В этом и есть вся суть российской внешней политики.

12 февраля 2018, 16:15

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