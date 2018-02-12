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Россия испытала "истребитель спутников"

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны.
12 февраля российские военные отчитались об испытательном запуске модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на казахстанском полигоне Сары-Шаган. В отличии от западных коллег, российские ПВО-шники отразили учебное нападение и успешно поразили новой противоракетой цель с заданной точностью. Противоракетный контроль осуществили специалисты РЛС "Дон-2Н".
прочитано 919 раз

Представители Минобороны России уже заявили, что новая ракета, испытанная на полигоне, значительно превосходят стоящие на вооружении огневые средства по своим дальности, точности и срокам эксплуатации. Противоракета готова отражать как одиночные, так и групповые удары, в том числе и межконтинентальные МБР нового поколения.

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Минобороны не спешит называть тип испытанной ракеты, однако, по нашей информации, военные испытали глубоко-модернизированную ракету 53Т6 (по классификации NATO GAZELLE). Модернизированная 53Т6 – это самая современная противоракета шахтного базирования. Ее изготовили на предприятиях оборонного концерна "Алмаз-Антей".

Новую 53Т6 зарубежные эксперты уже называют "истребителем спутников", так как эта ракета способна уничтожать объекты в ближнем космосе. Специалисты приписывают новой 53Т6 недосягаемую всем известным видами противоракет дальность действия – до 1500 километров. Новые противоракеты очень скоро поступят на подмосковный полигон в Софрино. Испытанная противоракета в ближайшем будущем станет частью полностью автоматической национальной системы "небесного щита" Москвы. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry

В свою очередь, через несколько лет шахтные ракеты 53Т6 будут прикрывать новейшие мобильные системы С-500 "Прометей". Успех на испытаниях модернизированной ракеты 53Т6 в очередной раз засвидетельствовал тот факт, что Россия обладает уникальным опытно-конструкторским потенциалом, который позволяет нашей стране занимать лидирующую позицию в сфере ПВО-ПРО на планете.

12 февраля 2018, 20:29

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