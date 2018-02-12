Россия испытала "истребитель спутников"

12 февраля российские военные отчитались об испытательном запуске модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на казахстанском полигоне Сары-Шаган. В отличии от западных коллег, российские ПВО-шники отразили учебное нападение и успешно поразили новой противоракетой цель с заданной точностью. Противоракетный контроль осуществили специалисты РЛС "Дон-2Н".



Представители Минобороны России уже заявили, что новая ракета, испытанная на полигоне, значительно превосходят стоящие на вооружении огневые средства по своим дальности, точности и срокам эксплуатации. Противоракета готова отражать как одиночные, так и групповые удары, в том числе и межконтинентальные МБР нового поколения.

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Минобороны не спешит называть тип испытанной ракеты, однако, по нашей информации, военные испытали глубоко-модернизированную ракету 53Т6 (по классификации NATO GAZELLE). Модернизированная 53Т6 – это самая современная противоракета шахтного базирования. Ее изготовили на предприятиях оборонного концерна "Алмаз-Антей".

Новую 53Т6 зарубежные эксперты уже называют "истребителем спутников", так как эта ракета способна уничтожать объекты в ближнем космосе. Специалисты приписывают новой 53Т6 недосягаемую всем известным видами противоракет дальность действия – до 1500 километров. Новые противоракеты очень скоро поступят на подмосковный полигон в Софрино. Испытанная противоракета в ближайшем будущем станет частью полностью автоматической национальной системы "небесного щита" Москвы.

В свою очередь, через несколько лет шахтные ракеты 53Т6 будут прикрывать новейшие мобильные системы С-500 "Прометей". Успех на испытаниях модернизированной ракеты 53Т6 в очередной раз засвидетельствовал тот факт, что Россия обладает уникальным опытно-конструкторским потенциалом, который позволяет нашей стране занимать лидирующую позицию в сфере ПВО-ПРО на планете.