Рынки пытаются начать неделю с позитива

Новую неделю финансовые рынки пытаются начать с позитива. Азиатские площадки прибавляют более 1% после обвала на 7-8% за прошлую неделю. Значимую поддержку акциям оказала линия 200-дневной средней, достижение которой вызвало покупки в S&P500, Nikkei225 и некоторых других. Эта линия отражает средние значения за предшествующий год, и падение ниже стало бы сигналом кардинального разворота настроений.



На валютном рынке доллар сегодня с утра снижается, нарвавшись на серьезное сопротивление в четверг и пятницу вблизи 90 по USDX. Пару EUR/USD покупают на спадах ниже 1.2250, GBP/USD пользуется поддержкой около 1.38. На фоне роста спроса на рисковые активы, российскому рублю с утра в понедельник удалось вернуться в область ниже 58.

Пара USD/RUB потеряла с утра 47 копеек к закрытию пятницы. EUR/RUB теряет 21 копейку до 71.25. В случае развития оптимизма на площадках, спрос на рубль должен помочь паре снизиться, что станет очередным разворотом из области вблизи 72. С сентября 2016 года этот уровень стал непробиваемым сопротивлением в данной паре, несмотря на решительное укрепление евро на глобальном форекс.

Нефть с утра также пользуется некоторой поддержкой, прибавляя 90 центов к уровням закрытия пятницы. Brent торгуется по $63.30. Впрочем, в данном случае плохой новостью является внушительный рост добычи в США. К рекордной статистике добычи добавились данные о резком росте числа буровых с 946 до 975 (максимум с апреля 2015 года), что является сигналом роста добычи в ближайшие 6-9 месяцев.