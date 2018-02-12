Что связывает жену Дерипаски и Рыбку-эскортницу

Помните фильм "Криминальное чтиво"? Тот эпизод, где герой Брюса Уиллиса, случайно ставший свидетелем изнасилования босса мафии, после победы над боевыми педерастами спрашивает полуживого, но "опущенного" чернокожего бандита: "Как мы теперь с тобой будем?" Негласный хозяин города, взяв себя в руки и приняв единственно правильное решение, выцеживает сквозь зубы: "А никак мы теперь с тобой не будем. Даю 24 часа, чтобы покинуть город. Потом можешь пенять на себя". К чему это я? Даже у такого непредсказуемого режиссера, как Тарантино, самые безмозглые вымышленные персонажи все-таки обладают способностью соображать в любых обстоятельствах. В отличие от наших – реальных и даже как бы образованных.

Хочу заявить сразу. Меня меньше всего интересует, почему человек, внешне похожий на вице-премьера, увидев на корабле эскортницу, которую в советские времена не приняли бы в валютные проститутки в связи с профнепригодностью, не выбросил ее за борт ради сохранения своей репутации. Или не попросил катер, чтобы незамедлительно отчалить в сторону берега. Очевидно, на то имелись какие-то свои, веские причины, а, может, просто до берега было далеко. Но то, что чиновник явно не герой этой грязной истории, для меня более чем очевидно.

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Прежде, чем продолжить, хочу провести одну параллель между всеми забытым торговцем "лохматым золотом" Петей Листерманом и нынешним его сменщиком Алексом Лесли. Петя в эпоху почти полного отсутствия интернет-технологий был, безусловно, человеком номер один на своем рынке. И вовсе не потому, что никто до него не торговал проститутками. Просто Петя изобрел свое собственное ноу-хау – два в одном. Он умудрялся поставлять своим клиентам девушек разных типажей, но внешне производящих впечатление образованных, интеллигентных и происходящих из благополучных семей.

Представьте себе дядьку из пятой-шестой сотни российского форбса, у которого жизнь вроде бы удалась, но чего-то не хватает. Жена в печенках сидит, обычные проститутки с ногами от ушей надоели до смерти, а ведь хочется какого-то "продолжения банкета"! Вот он и скучает зеленой тоской где-нибудь в Париже (непременно в Плаза Атени), и тут, как тролль из табакерки, появляется Листерман с горячим предложением: "А не желает ли господин хороший последним рейсом прибывшую из МГУ в Сорбонну аспиранточку с внешностью Адрианы Лимы?" Ну, как здесь отказаться! А в качестве вишенки на торте – незримый, но острый аромат риска. Как в "русской рулетке": в Петино-то досье точно попадешь, а вот "выстрелит он или не выстрелит" – это уже как лягут звезды. Потому и складывались пункты меню в астрономические цифры, состоящие из платы за проститутку, аспирантку, "академическую" семью, Петину лояльность и щекотание нервов.

Алекс не такой, и времена уже другие. Скорость распространения информации на уровне 4,5G, безмозглые телочки, жаждущие моментальной славы больше всяких денег, обесценивание секса как проявления высшей степени близости между мужчиной и женщиной. Пока мы живем "старыми" категориями и ценностями, появилось и выросло новое поколение, не читавшее Пушкина и Гоголя только потому, что их стиль и слог сбивают с мысли при написании постов и месседжей. Давай сделаем это по-быстрому? Давай! Можно не выплевывать жвачку, не отвлекаться от разговора по телефону, а просто сделать "это". И, как говорится, у каждого личная делянка.

Алекс маньячит в свое удовольствие в кругу себе подобных и никого не трогает, видимо, ждет, когда бороздящая совсем другие моря по-настоящему большая рыба по глупости или невнимательности сама собой заплывет и в его крохотный заливчик. Только ни он, ни его "работницы" в силу отсутствия опыта предшественника не знают, что с ней делать и как ее готовить. И в результате получается то, что получается.

Вот мы и подошли к самому на сегодня интересному. Только не ждите, что я предложу глубокое исследование личной жизни наших героев – за это в наше время можно нарваться на решение суда из такой тьмутаракани, что захочется изучить географию своей страны заново. А вот дать объективную оценку публичной части айсберга мне ничто не мешает.

Итак, действующие лица, они же исполнители (все совпадения, конечно же, случайны): Олег Дерипаска, миллиардер; Полина Дерипаска, его жена, дочь экс-главы Администрации первого президента России и падчерица дочери первого президента России, издатель; Анастасия Вашукевич, по прозвищу Рыбка, особа женского полу, занимающееся сексом с неопределенным количеством мужчин в целях написания книг. Я очень долго не мог понять, по каким же причинам судьба свела вместе таких, казалось бы, далеких друг от друга людей? Попробуем разобраться.

Олег Дерипаска. Его бизнес-карьера ничем не отличается от биографий прочих коллег-олигархов. Родился в маленьком городке, после армии приехал в Москву учиться, начал спекулировать металлом, покупая дешево здесь и продавая дорого там. Выручку направлял на выкуп акций крупнейшего алюминиевого завода страны. Это несложно, если держать руку на пульсе финансовых потоков и иметь договоренности с прежним руководством. То есть, за счет присвоения прибыли от продажи продукции завода он и купил сам завод.

В 2001 году удачно женился на дочери Валентина Юмашева, и дела резко пошли в гору. Бизнес рос, как на дрожжах, Олег стал вхож за кремлевскую стену, причем политика равноудаленности его почти не коснулась. Несмотря на требования президента о деоффшоризации российской промышленности, Дерипаска, наоборот, начал процесс вывода акций и долей своих предприятий в зарубежные юрисдикции. И, заметьте, без каких-либо негативных последствий.

Кризисы 2004 и 2008 годов показали, что практически все новые компании приобретались не за собственные средства, а за счет привлекаемых кредитов. Непонятным образом, оказываясь несколько раз за гранью банкротства, ему удавалось выплывать. Возможно, сыграли свою роль семейные связи или талант убеждать кредиторов. Не берусь утверждать. Да и так ли это важно? В любом случае, в начале нашей истории мы имеем высокого богатого парня с внешностью в стиле Эштона Катчера, а в конце – взрослого обрюзгшего дядьку с лицом Константина Хабенского из "Селфи".

Полина Юмашева. Родилась в обыкновенной семье, училась прилежно и с удовольствием. Родители-журналисты смогли создать доброжелательную и вполне либеральную домашнюю обстановку. Когда девочка превратилась в девушку, папа уже занимал приличные должности в средствах массовой информации, и Полина нужды ни в чем не испытывала. Затем последовал резкий взлет Валентина Юмашева на политическом поприще, что не только подняло наследницу на небывалый уровень, но и потребовало правильного подхода к вопросу замужества.

Кто тут сыграл первую скрипку, доподлинно неизвестно. Однако в 2001 году Полина сочеталась законным браком с перспективным бизнесменом Олегом Дерипаской. Если пошерстить интернет, можно найти массу интересных подробностей этой свадьбы, которые я по известным причинам обсуждать не хочу. Но вот что любопытно: Полина, получая в разные годы от супруга денежные средства, становилась этакой показательной девочкой-бизнесвумен. Глянцевые журналы, салоны красоты, какие-то модные кластеры – для нее это все становилось бизнес-составляющей жизни.

В списке информационных ресурсов, принадлежащих новоиспеченному медиа-магнату, числился и один примечательный сайт в интернете – spletnik.ru. Чем примечательный, спросите вы? А тем, что, имея миллионные просмотры голодных до скандалов посетителей, этот самый "Сплетник" мог одним создать репутацию звезды, а других затравить до "белой горячки". И повлиять на него было практически невозможно. Всегда имелась отговорка: закон о СМИ, независимость редакционной политики, а сами сплетни публикуются в форме блогов, за их содержание редакция ответственности не несет. На жаргоне это называется "грязная отмазка".

Одна моя знакомая, вполне себе самостоятельная молодая женщина, владелица известного бренда и фирмы по производству нижнего белья, попала в число жертв "Сплетника". Помимо заведомо искаженной информации и вытаскивания грязного белья, интернет-ресурс зачем-то публиковал фотографии памятников с могилы ее родителей (они ушли из жизни рано, и такие "напоминания" можно расценивать исключительно как подлые удары поддых) и статьи о престарелой бабушке. Обращения в редакцию и электронные письма самой Полине Валентиновне никакого результата не принесли. Ответы содержали что-то похожее на "ничего личного, только бизнес". И таких примеров великое множество. Никакие деньги мужа или влияние родителей не могут быть оправданием хамства и безнаказанности. Лично меня внешность комсомолки-отличницы и реноме отшельницы в заблуждение не вводят.

Анастасия Вашукевич. Из всей истории этот персонаж – самый понятный и простой, как сибирский валенок. Таких "рыбок", как пучок петрушки на пятак, тысячи в каждом привокзальном буфете Бирюлево или Дегунино. Только попала она явно не в свою историю. Достаточно прочитать несколько абзацев ее книги или подписи к фотографиям в инстаграме и сравнить их с личным устным творчеством субтильной белоруски. Сразу становится ясно, что писатель не она, автор сюжетов – тоже, да и исполнитель из нее – хуже некуда. Остается ответить на вопрос: как наша Рыбка попала на яхту, ведь не неводом же ее туда затянуло?

Если вслушаться в ее видео-выступления, можно обратить внимание на неоднократное упоминание некой "темы". Тайны в этом никакой нет: речь идет об обыкновенном свингерстве. Для меня интерес к свингу – это единственный возможный повод к знакомству двух настолько разных, существующих в параллельных мирах персонажей, чьи пути даже в теории не должны были пересечься. Иного не дано. По аналогии с "наши люди в булочную на такси не ездят", олигархи в макдональдсах не столуются. По идее, ни Алекса Лесли, ни Настю-Рыбку охрана Олега Владимировича не должна была допустить на пушечный выстрел даже на порог, не то что к телу. Но допустила. Сдается мне, Рыбка знает что-то, что дает ей и ее хозяевам определенную страховку в скандальной ситуации.

А еще сдается, что Полина и Анастасия не были единственными женщинами в жизни Олега Дерипаски. Только до женитьбы на г-же Юмашевой семейный и общественный статус нашего "героя" на известном языке звучал четко и понятно: сам ты никто, и звать тебя никак. Если не считать обидной клички "Дерипас", на которую он в прежние годы охотно откликался. К браку Олег Владимирович отнесся, как к вынужденной, но все-таки довольно выгодной сделке, получив необходимый статус при относительно небольших дополнительных расходах. При этом ссылка на производственную необходимость позволяла ему продолжать жить прежней активной и разнообразной личной жизнью.

В прошлом году, когда терпение Семьи перелилось через край, Дерипаске чудом удалось избежать развода (читай – краха). Он передал жене часть акций международной компании En+ стоимостью более полумиллиарда долларов и принял на себя повышенные обязательства по ежемесячному денежному содержанию. Эта информация, в принципе, была доступна всем, кто отслеживает существенные события из жизни российских олигархов. А если известный богатей прогнулся аж на поллярда, почему бы его не пощипать снова?

Тогда некоторые товарищи (пока что не буду называть их имена) решили попробовать взять Дерипаску "на понт" второй раз за год. Надо сказать, что к шантажу они подошли грамотно. Создали повод, чтобы проститутка оказалась на яхте олигарха, надрессировали тупую Рыбку на незаметное производство селфи и видео так, чтобы в правильно выстроенный кадр попадали нужные люди. В итоге – получили материал, за который неосторожный Дерипаска мог бы, в принципе, выплатить от десяти до пятидесяти миллионов долларов. Почему так много? Поверьте, это немного, когда на кону стоит перспектива развода с одновременным возрождением статуса мальчика из Усть-Лабинска.

Единственное, в чем ошиблись шантажисты, – это глупая попытка усилить давление на жертву через угрозы обнародовать фотографии ни ко времени оказавшегося на яхте чиновника федерального уровня. Опытный в политических вопросах олигарх был уверен, что злоумышленники не рискнут пойти против государства, однако ошибся. Видимо, он успел в последний момент предупредить своего тогдашнего визави, но было уже поздно. Кто-то дернул ручку унитаза, и наши статисты начали безудержно сливать фото– и видео-информацию.

И снова Полина и Анастасия. Предполагала ли когда-нибудь первая, как заочное знакомство со второй изменит жизнь ее семьи? Задай я сейчас этот вопрос Полине лично, она бы даже не поняла, о чем идет речь. Настолько ей обидно от самой мысли, что миллионы людей обсуждают ее в одном контексте с Рыбкой, а некоторые фантазеры наверняка добавляют такие подробности, от которых нормальным людям становится тошно. Но злость и ревность здесь уже давно отсутствуют. И потому не стоит искать черную кошку в черной комнате. Сдается мне, что самая свежая информация вот-вот начнет появляться на "Сплетнике".

Начав с кино, им же хочется и закончить. Вспоминается другой замечательный фильм – "Десять негритят". Его герои в разные годы умудрились настолько изгадить свою биографию, что пребывание всех вместе на том самом острове было всего лишь делом времени. Могли ли они спастись? На этот вопрос ответить мог бы только автор. Ведь Агата Кристи была большим мастером составления сложнейших жизненных пасьянсов, впрочем, разгадывавшихся весьма однозначно.

P.S. Весь 2017 год Олег Владимирович Дерипаска от лица компании размещал на фейсбуке рекламу своего личного инстаграм-аккаунта. Так обычно пытаются привлечь внимание "рыбок" на сайтах знакомств. Но занятый мыслями о судьбах родины олигарх мог просто этого не знать.