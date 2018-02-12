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Иномарки снова подорожают

Фото: GLOBAL LOOK press/57stock
Алексей Тузов

Алексей Тузов блогер

 Независимый эксперт в транспортной отрасли.
В 2018 году утилизационный сбор на автомобили может увеличиться на 15-90% в зависимости от номенклатуры и объема двигателей транспортных средств. Так, на 16% вырастет утилизационный сбор на машины с объемом мотора менее 1 литра, на 49% – с объемом 2-3 литра и на 90% – с объемом 1-2 литра. Таким образом, для одних автомобилей размер утилизационного сбора превысит ставку 2017 года в 2 раза, а для других – больше, чем в 10 раз. На авто, имеющие двигатели объемом более 3 литров, сбор не будет меняться. 
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Согласно закону № 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления", действующему с 2012 года, итоговый размер утильсбора рассчитывается по формуле: базовая ставка, определяемая в зависимости от категории ТС, умножается на коэффициент утилизационного сбора. Если базовая ставка регламентирована законом и из года в год составляет фиксированную сумму от 20 до 150 тыс.руб, то коэффициент утильсбора постоянно меняется. Именно этот показатель будет изменен в нынешнем году. Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора зависит от категории и видов транспортных средств, состояния рынка, учитывается экологичность техники, а также объем производства и импорта автомобилей в Россию.

Возникает вопрос – подорожают ли ТС в связи с повышением утилизационного сбора? Во-первых, конечный потребитель не оплачивает утильсбор. Как правило, его оплачивают изготовители или дилеры. Владельцы ТС погашают сумму утильсбора только в том случае, если они приобрели машины за границей и сами транспортировали их в Россию. Если по каким-то причинам изготовителям или дилерам удается избежать оплаты утилизационного сбора и автомобили продаются конечным потребителям, то обязанность уплаты утильсбора также перекладывается на владельцев ТС. Во-вторых, в 2018 году в рамках программы поддержки авторынка государство выделит производителям 125 млрд руб. из федерального бюджета, часть из которых как раз пойдет на компенсацию выплат утильсбора.

Фото: GLOBAL LOOK press

Однако увеличенный утилизационный сбор так или иначе трансформируется в себестоимость автомобилей и в итоге повлияет на конечные цены. Больше всего повышение стоимости коснется импортируемых иномарок. В связи с тем, что госпрограмма в поддержку автопрома рассчитана только на отечественных производителей. Компании, у которых отсутствует локализация сборки или производство автомобилей на территории РФ, не получат компенсацию за утильсбор. Иномарки будут стоить значительно дороже. Если в 2017 году утилизационный сбор на самый распространенный тип легковой машины с объемом двигателя 1,6 л составлял 44,2 тыс. рублей, то в 2018 году сумма может увеличиться до 200 тыс. руб. и, безусловно, войдет в стоимость автомобиля.

Интересно, что деньги, собранные с этого "скрытого" налога уходят в неизвестном направлении. Согласно закону№ 89-ФЗ от 24.06.1998 доходы зачисляются в федеральный бюджет и должны перечисляться компаниям-переработчикам в качестве компенсации затрат на утилизацию автомобилей, стимулируя повышение экологии в стране. Если брать минимальную ставку утилизационного сбора, то в 2015-2016 годах за счет оплаты этого "скрытого" налога в федеральный бюджет поступило минимум 50,6 млн. руб. В 2017 году производство автомобилей увеличилось на 21% и составило 1,4 млн шт. Учитывая, что в среднем размер утильсбора на один легковой автомобиль в прошлом году составил 44 тыс. руб, то в федеральный бюджет в прошлом году было вложено 61,6 млн. руб. Если в 2016 году в проекте бюджета компаниям-переработчикам было выделено хотя бы 11 млн.руб, что в 2 раза меньше, чем утильсбор в 2015 году, то в проекте бюджета за 2017 год такая строчка вовсе отсутствует. Есть вероятность, что средства частично переходят в госсубсидии тем же автопроизводителям. Но, в таком случае, теряется сама суть стимулирования утилизации автомобилей и повышения экологии.

Фото: GLOBAL LOOK press

Остается надеяться, что полученные средства все-таки аккумулируются в федеральном бюджете и ждут старта новой госпрограммы утилизации. Но подтверждений этому нет, и отсутствие соответствующих пунктов в проекте бюджета 2017-2018 годов говорит о том, что собранные средства лишь растворяются в государственной смете. Не исключено, что повышение ставки утилизационного сбора в 2018 году в очередной раз сократит поставки иномарок в Россию. В 2017 году количество импортируемых автомобилей уменьшилось на 7,2% в связи с отсутствием господдержки и высокими таможенными пошлинами. Как иномарки, так и машины отечественной сборки увеличатся в цене на 3-5% и более. Этот факт негативно скажется на автомобильном рынке. В 2017 году он только начал восстанавливаться – спрос увеличился на 11,9% по сравнению с годом ранее. Очередное повышение цен в связи с ростом утильсбора, повышением акцизов на 1,2-2% и сокращением госсубсидий на поддержку автопрома может пошатнуть его, и снизить все шансы на возвращение авторынка к докризисному уровню. В итоге надежда на восстановление отечественного автопрома в 2017 году сменится на очередную темную полосу в 2018 году.


12 февраля 2018, 14:20

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