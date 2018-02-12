Чем заканчиваются встречи старых мужчин с девочками

Когда я устроилась на свою первую работу, в первый же день со мной произошло неприятное происшествие. Меня послали законспектировать выступающих на одном из семинаров, и передать все, что они скажут, начальнице. Но к моему ужасу ведущий ни одного из них не назвал по фамилии.



Он называл их как-то вроде "Василий Петрович" или просто "Сергей". А окружающие выглядели слишком углубленными в себя, чтобы можно было уточнить у них фамилию.



Прибежав в наш офис, я бросилась к одному из сотрудников.

Андрей, ты всех знаешь! Помоги мне, пожалуйста, понять, кто это был. Я сейчас тебе их опишу, а ты скажешь мне фамилии.

– Первый был толстый, лысый некрасивый и старый? – резко спросил у меня Андрей, по повадкам напоминающий доктора Хауса.

– Да, да! – радостно закивала я головой.

– Второй был такой обрюзгший, с большими щеками, с красной мордой?!

– Да, да! – я прямо прыгала от восторга.

– А третий такой противный, с толстой шеей, прямо, кажется, сейчас развалится?!

– Ты меня спас, Андрей!! – Я сделала несколько прыжков на месте. – Я же говорила, что ты всех их знаешь!

– Ох, если бы, девочка… – Андрей грустно посмотрел на меня. – Просто тебе 20 лет. Для тебя они все такие: толстые, старые и противные. Ты увидишь оттенки намного-намного позже. Только тогда ты поймешь, что все они были разными. А пока иди и докладывай как есть – может и обойдется.

Я до сих пор удивлялась, как же он тогда попал в точку. Это потом я узнала, что кто-то из выступающих прекрасный человек, кто-то – последняя сволочь, кто-то увлекается рыбалкой, кто-то любит коньяк… Тогда они были для меня лишь серой массой лысин, морщин, жира и старости.

В английском языке есть такое выражение "sugar daddy". По-нашему это означает "сладкий папочка". Оно отличается от нашего деловито-уважительного выражения "спонсор". Мне так и представляется, как девочка лет 18-20, сидя на коленях у мужчины, годящегося ей в папаши, со смехом треплет его за толстые щеки: Ты купишь мне вот те сапоги, папочка?

В таком поведении нет вообще ничего от сексуальности. Это желание получить выгоду, опеку, материальные ништяки. Юные девушки, кроме очень редких исключений, не воспринимают пожилых мужчин как сексуальный объект. Для них они, в лучшем случае, "сладкие папочки" для спонсорства, а в худшем – часть безликой серой массы стариков.

Мужчины до последнего не хотят это признавать, зато потом ходят по передачам и ноют: обобрала, обокрала, надругалась… Сами виноваты!