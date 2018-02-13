Признаки и причины любовной зависимости

Любовь вдохновляет и окрыляет. Однако, кроме радости, она может принести и немало огорчений. Неровности в отношениях бывают у всех, но что делать, если вы вдруг поняли – чувство, которое еще недавно дарило столько счастья, теперь буквально опустошает и истощает вас?



Как распознать, что любовь переросла в зависимость, и пресечь негативное влияние деструктивного фактора на вашу жизнь?



Как отличить любовь от зависимости

Здоровая любовь – конструктивное и созидательное чувство, которое делает любящего увереннее, выносливее, спокойнее, крепче. Это – гармония внутри и желание развиваться, становиться лучше, делиться теплом. Здоровая любовь преображает человека, отражаясь в его глазах и даже в движениях.

Любовная зависимость проявляет себя тревогой, беспокойством, сомнениями, раздражающим чувством ревности, обидой, неуверенностью, недоверием, перепадами настроения в отношениях с партнером. Задуматься о том, что возникла зависимость, стоит, если:

вы потеряли интерес к своим занятиям и увлечениям;

цели, ценности и приоритеты партнера вытеснили и заменили ваши собственные;

даже в кратковременное отсутствие партнера вы чувствуете опустошенность, буквально не находите себе места.

Причины зависимости

Опыт из детства

Любовная зависимость возникает как компенсация дефицита общения, недостатка внимания или воспитания в духе отказа от собственных желаний и потребностей. Если на первое место ставилось чувство долга перед родителями, близкими и друзьями, а личные интересы и комфорт расценивались как нечто эгоистичное и постыдное, ребенок не получает опыта отношений, в которых он счастлив. Вырастая, такой человек становится зависим от любого проявления любви по отношению к себе.

Физиология

Эмоциями управляют гормоны. Первым делает свою работу дофамин. Он отвечает за желание завоевать объект страсти. Дофамин начинает вырабатываться с самого начала влюбленности, именно он заставляет стремиться к обладанию и дает силы добиваться цели.

Далее берется за дело серотонин – гормон удовольствия. От его количества зависит наше восприятие отношений с партнером. Как только количество вещества уменьшается, в отношениях появляется драматизм и элементы страдания.

Есть еще один очень интересный гормон – эндорфин. Он вырабатывается в моменты физического контакта с любимым человеком и дает ощущение спокойствия и счастья. Количество эндорфинов напрямую влияет на состояние: чем их больше, тем счастливее мы себя чувствуем. В разлуке же физический контакт становится невозможным, от чего возникает беспокойство и мучительное чувство неудовлетворенности.

Возможно, научись партнеры контролировать свои гормоны, любовных проблем и вовсе бы не существовало. Но реальность такова, что именно из-за колебания их количества в нашей крови мы чувствуем и эмоциональные подъемы, и резкие спады настроения. Больше всех к гормональным всплескам подвержены легко возбудимые и тонко чувствующие люди.

Самореализация и развитие

Решение посвятить всего себя любимой половинке не возникает внезапно. Если человек состоялся как личность и реализовался в социальном и профессиональном плане, ему вряд ли придет в голову бросить все ради "высокого чувства". А вот череда неудач в работе и сложное взаимопонимание с окружающими может толкнуть на поиски новой сферы самореализации – например, в отношениях. В этом случае любовь становится единственным мерилом состоятельности, и отсюда возникает зацикленность на ней.

Как избавиться от зависимости

Осознать проблему

Как и в любой зависимости, в любовной самое сложное – признать факт ее существования. Ведь это будет означать, что необходимо начать лечение. Жертва зависимости, при всей незавидности своего положения, имеет явное преимущество – она не несет ответственности за происходящее, ее собственная роль сводится лишь к страданиям. Но, чтобы изменить ситуацию, необходимо осознать, что происходящее действует на вашу жизнь разрушительно, и только вы в силах на это повлиять.

Разобраться в причинах

Если с детскими психологическими травмами без помощи психолога справиться нельзя, то проблемы с самооценкой вполне можно решить самостоятельно. Вам чего-то не хватает? Найдите хобби, заведите новых друзей, заполните время яркими впечатлениями – это позволит не замыкаться на одном человеке.

Деромантизировать любовь

Пришла пора вернуть принцев на белых конях обратно на страницы сборников сказок. Люди несовершенны и допускают ошибки, любовь – не волшебный подарок, а тяжелый ежедневный труд. На зрелую, взаимно обогащающую любовь способны только эмоционально взрослые люди. Их отношения лишены невротических зависимостей, поскольку построены на доверии и способности принимать не только достоинства партнера, но и его недостатки.

Важно понять и постоянно помнить, что каждый человек самодостаточный, и в идеале романические узы – это не способ заполнить пустоту в своей душе, а возможность найти дополнительные пути для саморазвития и усиления потенциала обоих партнеров. Для полноценных отношений необходимо уметь в равной степени дарить и принимать любовь. Если ставить целью именно такое взаимодействие со своей половинкой, то любовным зависимостям просто не останется места в вашей жизни.