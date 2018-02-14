Как бороться с возрастными изменениями

Примерно после 25 лет организм перестает расти, а значит с этого же момента начинается процесс старения. Клетки способны возобновляться и умирать. В связи с этим, с интервалом примерно в пять лет, на нашем лице можно обнаружить новые признаки возрастных изменений или, как принято говорить в косметологии, признаки увядания.

Первые признаки возрастных изменений проявляются на уровне кожи и называют их "усталостью" – действительно при первых изменениях лицо выглядит как будто уставшим, хотя выраженных морщин или деформаций мы не наблюдаем. Более значительные изменения связаны с деформациями, заломами, провисаниями, мышечным тонусом лица, нарушениями осанки и другими изменениями в скелете и тканях.

Отличается ли при этом уход за лицом на разных этапах? Конечно, вот в чем главные его особенности в разном возрасте:

Базовый косметический уход – базовый уход включает в себя 4 этапа до 30 лет и 5 этапов после 30 лет. К очищению, тонизированию, увлажнению и питанию после 30 лет добавляется пятый этап с лифтинговыми и anti-age составами – соответствующие пометки на упаковке или специальные серии есть в широком доступе.

Дополнительный уход – эти средства вы подбираете под состояние кожи: сухость, шелушение, обезвоживание, воспаленные участки, забитые поры, чувствительность. К этим состояниям относится и "увядающая кожа". До 30 лет направленные средства вы используете 1 раз в неделю и несколько раз в неделю – после 30 лет. В категорию средств направленного действия попадут пилинги и скрабы для лица, увлажняющие, питательные, очищающие и витаминизирующие маски, специальные курсовые сыворотки. С базовыми средствами лучше не экспериментировать и остановиться на оптимальных и проверенных, но в дополнительном уходе можно отвести душу, если есть такая потребность.

Работа с мышечным каркасом – после 30 лет стоит обратить внимание на наличие или отсутствие изменений на уровне мышц лица. Мы часто направляем все силы на кожу, когда в действительности недовольство вызывают заломы или растяжения мышц, деформация овала. Генетический фактор можно и нужно принять во внимание – мышечные пакеты на лице имеют разную плотность, но это не значит, что с этим фактором нельзя работать. Популярные сегодня лицевые гимнастики и фейс-фитнес, самомассаж, системы упражнений и различные способы расслабления лица – в помощь. Дело в том, что лицо расслабить сложнее тела. Помочь могут медитация, йога-практики, сауна и массаж лица. Все озвученные меры требуют системного подхода, но здорово помогают не "копить" возрастные изменения, а увядать красиво, оставаясь в зрелом возрасте в том самом состоянии первых признаков старения – легкой усталости.

Работа со скелетом и внутренними органами – как вообще это связано с лицом, спросите вы? Напрямую. Чем старше мы становимся, тем больше изменений происходит в организме. Лицо не отдельно взятая часть тела, а возрастные изменения происходят во всех тканях и структурах организма. Деформации и проблемы на уровне позвоночника и шейно-плечевого пояса, да и нарушения работы внутренних органов, непременно скажутся на лице, будьте уверены. Не зря в древнем Китае появились врачи, диагностирующие состояние здоровья по лицу. Причиной были общественные табу – к женщине нельзя было прикасаться даже целителям, в итоге родились различные медицинские ответвления, построенные на наблюдениях за связью внешнего облика пациента и внутренних изменений.

Но тут не стоит сетовать на то, что внутренние процессы отразятся на внешности. Наоборот, лицо стоит воспринимать как инструкцию по применению. Изменения в овале лица, отеки, другие внешние неприятности являются сигналами о внутренних изменениях и часто позволят предупредить серьезные проблемы со здоровьем. Бич нашего времени, сконцентрированного на внешнем облике, а не естественной красоте именно в том, что, часто, вместо решения реальной причины проблемы, лицо идут "закалывать", натягивать или резать – устранять последствия и внешние "дефекты". Смотрите глубже на проблему, если организм сигнализирует об изменениях, прислушайтесь и помогите ему.

Как действовать? Можно ждать пока себя проявят самые ощутимые и выраженные изменения, чтобы уделить время и внимание здоровью. Но лучше всего систематически следить за собой, постепенно вводить новые привычки и менять отношение к своему организму – так часто мы требуем и потребляем гораздо больше, чем даем себе же заботы и ухода. Стремитесь к балансу – в меру активности и отдыха, нагрузки на системы организма и заботы о таком чудесном и слаженном механизме, как ваше тело.