Рубль показал максимальный рост к доллару за год

Пара USD/RUB снизилась за прошедшие сутки более чем на рубль, провалившись к 56.65, став самым сильным падением пары более чем за год. Рубль также отобрал у евро 85 копеек, отбросив пару к 70.60 – подальше от важного сопротивления вблизи 72.



Можно выделить сразу несколько причин такого роста российской валюты. Главная – заявление министра энергетики Саудовской Аравии, что ОПЕК+ будет придерживаться политики ограничения поставок, чтобы сформировать поддержку ценам. Такое заявление было как нельзя кстати, так как помогло котировкам нефти зарегистрировать вчера первый внушительный рост в этом месяце, прибавив по итогам среды 1.6 доллара.

Сегодня с утра восстановление продолжается, Brent торгуется уже по 64.80. Несмотря на новый рекорд добычи нефти на 10.27 млн. барр./сутки, запасы находятся на 18.5% ниже уровней годом ранее. Свидетельство сильного спроса снижает опасения перепроизводства нефти.

Также росту рубля помогает возращение спроса на риски. Золото, криптовалюты и фондовые индексы пользуются спросом, а доллар, напротив, продаётся после новости об инфляции в США, которая выросла сильнее ожиданий.



На мировом валютном рынке пара EUR/USD торгуется вплотную к 1.25 и в одном шаге от пиковых уровней января. Укрепление иены к доллару на 4% за две недели вызывало опасения интервенций японского минфина. Однако тот указал, что не рассматривает сейчас возможность вмешательства в курсы. Проще говоря, на рынках вновь игроки ищут более доходные вложения, нежели американский доллар.

