Братва, не стреляйте друг в друга!

Все авторы

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Пятница 16 февраля
Лента новостей
18:18
"ЕР" отчиталась об успехах региональных общественных приемных
18:15
Главные книги о здоровье
17:29
Как наживаются на знаменитостях
17:22
В соцсети "ВКонтакте" назвали причину массового сбоя
17:22
Через Москву-реку построят 18 новых мостов
17:11
Пилотов-недоучек гонят из авиации после крушения Ан-148
16:48
Совет на выходные
16:48
Северо-Восточную хорду сдадут в этом году
16:45
Володин предостерег от создания фильтров на пути законопроектов
16:20
На Семенову набросились из-за обмана Кудрявцевой
16:14
В России появятся кассационные и апелляционные суды
16:00
Российская чемпионка утерла нос американским олимпийцам
15:59
Александр Добронравов даст юбилейный концерт в Москве
15:56
В социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой
15:41
Склочник Солнцев чудовищно обрюзг и постарел
15:36
В московском торговом центре "Авиапарк" ищут бомбу
15:29
Медальный зачет Олимпиады-2018
14:53
Мужчина узнал о беременности жены от пилота (видео)
14:47
Мельникова вышла в свет после родов
14:40
Триумфатора Спицова отправили на допинг-контроль сразу после победы
14:34
В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем детского сада девочка
14:32
Драчунья из "Дома-2" беременна от любовника
13:56
В Индии погиб турист из России
13:54
Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном
13:44
"Красная машина" разорвала словенцев в клочья
13:29
Энистон разводится ради воссоединения с Питтом
13:25
Как секс-скандал помог невероятному триумфу эскортницы Рыбки
13:24
В Петербурге приезжий воткнул девушке нож в горло
13:20
Эксперты поставили диагноз современным модникам
13:09
В самолете из Турции девушка 20 минут сушила трусы на глазах пассажиров (видео)
12:56
Бузова после любви в душе заявилась в храм
12:40
Новый столичный ресторан построили вокруг огня
12:38
Россиянам отказались поднимать пенсии
12:04
В Турции разбился самолет
12:01
Под Ростовом пьяная мать пришла к врачу с мертвым ребенком
11:52
Главные события Москвы с 16 по 22 февраля
11:51
Папарацци сняли Борисова в объятиях нежного молодого человека
11:47
Москвичей призвали готовиться к арктическому вторжению
11:34
Госдума досрочно увеличивает МРОТ
11:32
В столице электричка насмерть сбила двух безбилетников
11:26
В Москве загорелись бытовки с газовыми баллонами
11:14
В Дагестане стая собак загрызла четырехлетнего ребенка
10:56
Дебютант Спицов принес России бронзу
10:55
Двухлетний ребенок упал на рельсы в метро (видео)
10:43
Чем удивит Москва в 2018 году
10:40
Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
10:33
Почему Басков упорно скрывает молодого "любовника"
10:15
Отцовство признали смертельно опасным
10:15
В московском метро произошел глобальный коллапс
10:03
В Омске ученик пострадал из-за стрельбы в школе
09:52
В Москве пьяный водитель протаранил машину с журналистами
09:51
45-летняя Лобачева сожительствует с юным фигуристом
09:42
Фигурист Коляда опять упал и промолчал
09:39
Вооруженные украинские фанаты напали на россиян в Афинах (видео)
09:20
Проклову и Титову просят "заткнуться" после скандала с Цымбалюк-Романовской
09:09
Онкобольной Гайдулян второй раз победил рак
09:08
Крупный пожар под Москвой попал на видео
09:01
Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением
08:57
Анна Калашникова с сыном покидает Россию
08:46
В московском метро произошел сбой
08:27
Русофоба из МОК со скандалом прогнали с Олимпиады
08:15
Россия едва не лишилась еще одной медали
07:59
В Уссурийске поезд протаранил такси
21:57
iPhone научились убивать одним символом
21:54
Премьер-министр попал в заложники в Воркуте
21:36
В центре Москвы иномарка протаранила столб
21:32
В России ужесточили правила техосмотра
21:21
Опозорившийся Коляда загнал себя в угол
21:05
За кого болеть на Олимпиаде 16 февраля
21:01
Серов сдал тест на отцовство после скандального заявления любовницы
20:41
Под Москвой подросток погиб от удара током в ванной
20:23
"Аэрофлот" поднял зарплату пилотам
20:16
Второй пилот рухнувшего Ан-148 оказался самоучкой
19:54
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская показала роскошную фигуру
19:49
В московском Политехническом музее погиб человек
19:34
Безумные регионы: "Черная вдова" терроризирует волгоградцев
19:10
Российских спортсменов распяли за провал в Пхенчхане
19:09
Семенович в купальнике сравнили с замотанной в тюль тумбочкой
19:04
В кого Вы верите из сборной России на Олимпиаде?
18:36
На горнолыжной трассе девушку придавило деревом
18:11
Почему Дмитрий Борисов скрывает личную жизнь
18:02
Жареная еда вызывает рак
17:44
Московскую недвижимость в праздники поддержали скидки
17:43
Неожиданный поворот в деле об убийстве Вороненкова
17:37
Под Псковом торжественно открыли деревянный забор
17:24
МОК растоптал российских чемпионов новым запретом
17:23
Известный телеведущий НТВ умер от тяжелой болезни
17:01
Бузова без белья раскорячилась в Кремле
16:50
В России задумали радикальную пенсионную реформу
16:44
Умерла народная артистка СССР Тамара Нижникова
16:43
Редкая болезнь обезобразила популярного ведущего
16:23
Актриса Захарова: Дочь ценой своей жизни разлучила меня с семьей
16:19
В Москве появятся три детсада-трансформера
16:17
Развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе реконструируют
16:01
Киев поймали на гнусной лжи о катастрофе Ан-148
15:49
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
15:38
"Обколотые" танцоры Жасмин поразили своим поведением
15:35
В Подмосковье после дуэли поймали стрелка
15:29
Девушка разбила сердце влюбленному на глазах у толпы
15:02
Гей-скандал с Галкиным обернулся для Панина провалом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похорошевшая Цымбалюк-Романовская показала роскошную фигуру
Проклову и Титову просят "заткнуться" после скандала с Цымбалюк-Романовской
Цымбалюк-Романовскую призвали оставить Джигарханяна живым
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Почему Дмитрий Борисов скрывает личную жизнь
После скандала с Нетребко вдова Хворостовского приехала на кладбище
Блоги

Братва, не стреляйте друг в друга!

Фото: GLOBAL LOOK press/Serge Uzakov
Михаил Михайлов

Михаил Михайлов блогер

 Российский блогер
Я два десятка лет за рулем. Даже немного застал на колесах лихие 90-е. То, что о тех временах пишут сейчас, в большинстве своем – красивые сказки. Да, взрывали машины бизнесменов, взрывали бизнесменов в машинах, убивали банкиров в подъездах и делили рынок первоначального накопления капитала. Но просто так грохнуть человека на улице – такого не было.
прочитано 1087 раз

На дороге за то, что ты кого-то подрезал или не пропустил, не убивали. Напугать могли, битой по спине заехать могли, но вот так, чтобы достать ствол и в голову пальнуть – нет. А сейчас могут! Почему? Думаю, что причины всего две. Одна банальная – злые все стали, как собаки. Пробки – работа – начальник – нагоняй – пробки. Замкнутый круг, все на нервах. Разрядиться можно на дороге – здесь все для тебя чужие и на всех наплевать. А если у тебя есть травмат в бардачке – ты настоящий герой асфальта! 

И так, уверен, думает какая-то часть владельцев гражданского оружия. Надеюсь, малая часть. Всего их в России по статистике – семь миллионов. Понятно, что на самом деле – больше, официальным цифрам я лично не верю. Это и есть вторая причина – травматическое оружие превратилось в инструмент для демонстрации своего бессилия при полном или частичном отсутствии аргументов. К слову сказать, меня любое оружие отталкивает и напрягает, мне оно не нужно. Я – за мир и решение всех проблем исключительно с помощью слов.

А тем, кого греет холодный металл, прилегающий к бедру или груди, перед его покупкой нужно пройти через несколько, на первый взгляд, сложных процедур. Без лицензии травмат в России вам никто не продаст. Он, кстати, приравнен к огнестрельному оружию. Принцип действия тот же – гильза с порохом и пуля. Только пороха поменьше, чем в ТТ или ПМ, а пулька – резиновая с металлическим сердечником.

Правило продаж травматического оружия магазины не нарушают – отчитываются перед властями за каждый ствол. Нет отчета – нет бизнеса! А вот на этапе получения лицензии, наверняка, можно попытаться кому-нибудь подмаслить, поддержав тем самым коррупцию в госорганах и медучреждениях. Ну, вот, к примеру – справки из наркологического и психдиспансера, которые нужно принести в лицензионно-разрешительный отдел. Купить их – не проблема, цена – от 500 рублей. Объявлений в интернете – не счесть, даже есть сайт с названием "купитьсправку"!

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Дальнейшие этапы предполагают обучение и сдачу экзамена, покупку сейфа для домашнего хранения пистолета, получение лицензии и только потом приобретение самого травмата.  Ну, что мы не знаем, как проходит обучение и сдаются экзамены? Тут даже ничего и говорить не буду… Ключевые слова – "права" и "ГАИ". 

Выходит, что лицензию на гражданское оружие получить не так-то и сложно, ну а наказание за нарушение его хранения и ношения – просто смешное. "Суровая кара" закона – исключительно административная. Никаких арестов и сроков, только штраф! Суммы смешные – от 2 до 5 тысяч рублей. Получается, что покупка пистолета, которым, кстати, можно и убить выстрелом в упор с малого расстояния, немногим сложнее покупки кухонного ножа. Я уж молчу о развалах с настоящим холодным оружием во всех торговых центрах. Его продажа почему-то никак не регламентируется, а выглядит это просто ужасающе – ножи и кинжалы огромных размеров красуются на витринах вперемежку с платьями и шляпками.

Для покупки распылителей, аэрозольных перцовых баллончиков и электрошокеров, как и для холодного оружия, тоже никаких разрешений не требуется. Но теоретически и это оружие самообороны может стать крайне опасным в разных ситуациях. Например, если оно будет использовано не в целях защиты, а для нападения. Перцовый газ, примененный против человека с тяжелой формой бронхиальной астмы или электрошокер для больного с кардиостимулятором – почти стопроцентный смертельный исход. В таком случае может быть возбуждено уголовное дело по статье "убийство по неосторожности". Понятно, что убить можно и пустым стаканом, но зачем провоцировать граждан на покупку реально оружия, созданного калечить и убивать?

При этом у меня вызывает удивление тот факт, что находятся в обществе граждане, которые выступают за легализацию оружия. Мало им расстрелов в школах и банках, мало разборок на дорогах. Наверное, хотят, чтобы в каждом автобусе или вагоне метро стреляли. Свои мысли по этому поводу высказывал как-то и предприниматель грузинского происхождения Михаил Хубутия. Сейчас его бизнес – сети оружейных магазинов "Кольчуга" и "Русский Орел". Разве захочет сапожник остаться без сапог?

Фото: GLOBAL LOOK press/Jim West

Писали журналисты и о том, что оружейный барон приложил руку к появлению закона 1996 года, который разрешает доступ к огнестрельному гладкоствольному и длинноствольному оружию не только профессиональным охотникам, но и всем гражданам, не имеющим ограничений по здоровью и достигшим определенного возраста. Споры вокруг этого документа достигли апогея после серии инцидентов в школах, когда ученики расстреливали учителей и одноклассников из оружия родителей. Напомню, что штраф за неправильное хранение травмата – три тысячи. Папе – трешку рублей, сыну – десятку на зоне!

В 2017 году перед обсуждением документа господин Хубутия как-то взял и резко "переобулся", заявив, что дескать необходимо поменять закон так, чтобы запретить ношение любой травматики – то есть разрешения на них давать без права выноса из дома. Странно это как-то! Видимо, живет бизнесмен-оружейник по принципу "Я хозяин своего слова: слово дал – слово взял". 

Но стране так жить не хочется. Я, например, не хочу, чтобы пьяный сосед по даче шмальнул бы в меня за то, что моя собака случайно забралась к нему на участок и потоптала цветы. Или застрявший в пробке водитель расстрелял бы меня за то, что я, включив поворотник (всегда так делаю!), захотел перестроиться. Господа, пожалуйста, запретите оружие, обращаюсь я к власти и к лоббистам оружейного бизнеса. А вы, братва, не стреляйте друг в друга!

16 февраля 2018, 09:59

комментарии

Политика

Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Трамп вынудил Порошенко пасть в ноги Путину
Яценюк грозит России международным судом
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс

Шоу-бизнес

Дочь Глаголевой: Нет, время не лечит
На Семенову набросились из-за обмана Кудрявцевой
Склочник Солнцев чудовищно обрюзг и постарел
У похудевшей Марины Александровой заподозрили серьезную болезнь

Проишествия

В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем детского сада девочка
Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением
В московском метро произошел глобальный коллапс
Вооруженные украинские фанаты напали на россиян в Афинах (видео)

Lifestyle

Топ-10 романтичных книг о настоящей любви
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Шоу-бизнес

Папарацци сняли Борисова в объятиях нежного молодого человека

Вокруг популярного телеведущего ходит много слухов
Шоу-бизнес

Энистон разводится ради воссоединения с Питтом

Актриса объявила о разрыве с актером
Шоу-бизнес

Драчунья из "Дома-2" беременна от любовника

Они даже живут в разных городах
Спорт

Российская чемпионка утерла нос американским олимпийцам

Воронина взяла бронзу в забеге на дистанции 5000 метров

Гороскоп

Совет на выходные
Опозорившийся Коляда загнал себя в угол
Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде
Экстрасенсы: Пассажиров Ан-148 неслучайно собрали вместе

Фоторепортажи

Мельникова вышла в свет после родов
Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном
Семенович в купальнике сравнили с замотанной в тюль тумбочкой
Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

Спорт

Триумфатора Спицова отправили на допинг-контроль сразу после победы
"Красная машина" разорвала словенцев в клочья
Дебютант Спицов принес России бронзу
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
Безумные регионы: "Черная вдова" терроризирует волгоградцев
Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru