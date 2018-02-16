Братва, не стреляйте друг в друга!

Я два десятка лет за рулем. Даже немного застал на колесах лихие 90-е. То, что о тех временах пишут сейчас, в большинстве своем – красивые сказки. Да, взрывали машины бизнесменов, взрывали бизнесменов в машинах, убивали банкиров в подъездах и делили рынок первоначального накопления капитала. Но просто так грохнуть человека на улице – такого не было.

На дороге за то, что ты кого-то подрезал или не пропустил, не убивали. Напугать могли, битой по спине заехать могли, но вот так, чтобы достать ствол и в голову пальнуть – нет. А сейчас могут! Почему? Думаю, что причины всего две. Одна банальная – злые все стали, как собаки. Пробки – работа – начальник – нагоняй – пробки. Замкнутый круг, все на нервах. Разрядиться можно на дороге – здесь все для тебя чужие и на всех наплевать. А если у тебя есть травмат в бардачке – ты настоящий герой асфальта!



И так, уверен, думает какая-то часть владельцев гражданского оружия. Надеюсь, малая часть. Всего их в России по статистике – семь миллионов. Понятно, что на самом деле – больше, официальным цифрам я лично не верю. Это и есть вторая причина – травматическое оружие превратилось в инструмент для демонстрации своего бессилия при полном или частичном отсутствии аргументов. К слову сказать, меня любое оружие отталкивает и напрягает, мне оно не нужно. Я – за мир и решение всех проблем исключительно с помощью слов.

А тем, кого греет холодный металл, прилегающий к бедру или груди, перед его покупкой нужно пройти через несколько, на первый взгляд, сложных процедур. Без лицензии травмат в России вам никто не продаст. Он, кстати, приравнен к огнестрельному оружию. Принцип действия тот же – гильза с порохом и пуля. Только пороха поменьше, чем в ТТ или ПМ, а пулька – резиновая с металлическим сердечником.

Правило продаж травматического оружия магазины не нарушают – отчитываются перед властями за каждый ствол. Нет отчета – нет бизнеса! А вот на этапе получения лицензии, наверняка, можно попытаться кому-нибудь подмаслить, поддержав тем самым коррупцию в госорганах и медучреждениях. Ну, вот, к примеру – справки из наркологического и психдиспансера, которые нужно принести в лицензионно-разрешительный отдел. Купить их – не проблема, цена – от 500 рублей. Объявлений в интернете – не счесть, даже есть сайт с названием "купитьсправку"!





Дальнейшие этапы предполагают обучение и сдачу экзамена, покупку сейфа для домашнего хранения пистолета, получение лицензии и только потом приобретение самого травмата. Ну, что мы не знаем, как проходит обучение и сдаются экзамены? Тут даже ничего и говорить не буду… Ключевые слова – "права" и "ГАИ".



Выходит, что лицензию на гражданское оружие получить не так-то и сложно, ну а наказание за нарушение его хранения и ношения – просто смешное. "Суровая кара" закона – исключительно административная. Никаких арестов и сроков, только штраф! Суммы смешные – от 2 до 5 тысяч рублей. Получается, что покупка пистолета, которым, кстати, можно и убить выстрелом в упор с малого расстояния, немногим сложнее покупки кухонного ножа. Я уж молчу о развалах с настоящим холодным оружием во всех торговых центрах. Его продажа почему-то никак не регламентируется, а выглядит это просто ужасающе – ножи и кинжалы огромных размеров красуются на витринах вперемежку с платьями и шляпками.

Для покупки распылителей, аэрозольных перцовых баллончиков и электрошокеров, как и для холодного оружия, тоже никаких разрешений не требуется. Но теоретически и это оружие самообороны может стать крайне опасным в разных ситуациях. Например, если оно будет использовано не в целях защиты, а для нападения. Перцовый газ, примененный против человека с тяжелой формой бронхиальной астмы или электрошокер для больного с кардиостимулятором – почти стопроцентный смертельный исход. В таком случае может быть возбуждено уголовное дело по статье "убийство по неосторожности". Понятно, что убить можно и пустым стаканом, но зачем провоцировать граждан на покупку реально оружия, созданного калечить и убивать?

При этом у меня вызывает удивление тот факт, что находятся в обществе граждане, которые выступают за легализацию оружия. Мало им расстрелов в школах и банках, мало разборок на дорогах. Наверное, хотят, чтобы в каждом автобусе или вагоне метро стреляли. Свои мысли по этому поводу высказывал как-то и предприниматель грузинского происхождения Михаил Хубутия. Сейчас его бизнес – сети оружейных магазинов "Кольчуга" и "Русский Орел". Разве захочет сапожник остаться без сапог?

Писали журналисты и о том, что оружейный барон приложил руку к появлению закона 1996 года, который разрешает доступ к огнестрельному гладкоствольному и длинноствольному оружию не только профессиональным охотникам, но и всем гражданам, не имеющим ограничений по здоровью и достигшим определенного возраста. Споры вокруг этого документа достигли апогея после серии инцидентов в школах, когда ученики расстреливали учителей и одноклассников из оружия родителей. Напомню, что штраф за неправильное хранение травмата – три тысячи. Папе – трешку рублей, сыну – десятку на зоне!

В 2017 году перед обсуждением документа господин Хубутия как-то взял и резко "переобулся", заявив, что дескать необходимо поменять закон так, чтобы запретить ношение любой травматики – то есть разрешения на них давать без права выноса из дома. Странно это как-то! Видимо, живет бизнесмен-оружейник по принципу "Я хозяин своего слова: слово дал – слово взял".

Но стране так жить не хочется. Я, например, не хочу, чтобы пьяный сосед по даче шмальнул бы в меня за то, что моя собака случайно забралась к нему на участок и потоптала цветы. Или застрявший в пробке водитель расстрелял бы меня за то, что я, включив поворотник (всегда так делаю!), захотел перестроиться. Господа, пожалуйста, запретите оружие, обращаюсь я к власти и к лоббистам оружейного бизнеса. А вы, братва, не стреляйте друг в друга!