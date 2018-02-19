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Затишье перед бурей

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Конечно, время непрерывно течет, даже зимой. Но иногда складывается впечатление что именно этой зимой время остановилось, по крайней мере время политическое. 
прочитано 1017 раз

Наступил уже и Новый год по китайскому календарю – год Желтой Земляной Собаки, настала масленичная неделя проводов зимы – но весна так и не пришла. До марта пару недель, а там и выборы, весеннее равноденствие, инаугурация. Может тогда жизнь и потечет опять. А пока все накрылось льдом и снегом.

Ну разве что в Сирии продолжают зажигать. Вот как раз сообщают что якобы частная военная компания Вагнера злодейски напала на беззащитных курдов и их американских друзей-советников. Ну американцы конечно пустили в ход авиацию, вплоть до стратегических бомбардировщиков, и всех напавших разнесли на мелкие кусочки. Тоже наверное под музыку Вагнера, как в кино про войну во Вьетнаме – "Полет валькирии" и так далее. Убитых и раненых британские ученые насчитали сотни, причем с удовольствием. Наш МИД разумеется опроверг, сказав что пятеро их было и не больше, а дальше надо проверять. В общем темная история.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani

На Украине опять стреляют в районе Донбасса и отжигают на мюнхенской конференции, где Петро Инкогнито (украинский президент) тряс перед немногочисленными присутствующими флагом ЕС с дырками от якобы сепаратистских пуль. То есть он конечно в Тулу приехал со своим еэсовским самоваром. Петро привык с вещами путешествовать, не налегке, но инкогнито. А там, в Европе, между прочим думают уже не о бедняжке Окраине но о новой большой войне с Россией на всех фронтах. Армия США срочно увеличила закупки артиллерийских снарядов чуть не на порядок. Такое уж это дело – наземная война, одними бомбежками не обойдешься. Американцы хоть и "ну тупые" но это вполне понимают.

На морях тоже неспокойно. В Конгрессе призывают готовиться к морским баталиям с Китаем, который сильно нарастил свой флот в Южно-Китайском море. Море конечно китайское, но очень волнуются почему-то американское адмиралы. Да и в небесах тряска – Россия остается единственной "экзистенциальной угрозой" для США и Канады. Так утверждает глава Северного Командования США, дама с мрачным лицом. Вообще когда кто-то собирается бомбить Америку – это их нервирует. Вот когда Америка кого-то бомбит, например отряд Вагнера – это в порядке вещей. Как в том анекдоте про хохла, желавшего "стрельнуть москаля" – "А меня-то за що?"

Если же говорить о российской внутриполитической обстановке то и тут затишье. Выборы на носу, и кандидаты привлекают к себе внимание как могут. Ксения Собчак требует снять с выборов Путина и намерена советовать даже и Трампу, который будет у нее на посылках, Павел Грудинин требует не вспоминать о его зарубежных счетах и все ожидают что после выборов начнется какая-то новая неведомая доселе жизнь. Может правительство поменяется, может еще что, кто знает. Всевозможные "буревестники" машут крыльями и разевают клювы, обещая бурю. Будет новым премьером Орешкин или Кудрин, кто кого посадит за коррупцию – обывателя интересует все. Опять неизвестно куда стране загнут салазки.

Даже Олимпийские игры – и те несколько утратили интригу. Ну разве что дадут ли нашим спортсменам пройти напоследок по стадиону под родным российским флагом или лишат этой чести. Так-то уже позаклеивали на форме все знаки различия, назвали бывший "Русский дом" "Домом спорта", заперлись внутри с самоварами и кубками. Как в поговорке – "Закурим, запьем и ворота забьем." Лучшие фигуристы на ровном месте падают, ну что ты тут попишешь. Нет, такой хоккей нам не нужен – хотя хоккей-то как раз пока неплохой, даже женская сборная и та в полуфинале. Правда у них, по словам Ковальчука, "все не как у людей", но мы верим что женщина – друг человека. Может и принесут в зубах медаль, кто знает. Но в целом ясно что в тройку призеров мы по итогам игр не войдем. Хорошо что вообще дали поучаствовать, ведь как помним олимпийский принцип – "главное не победа а участие", а у нас как раз все участники официально лишь "олимпийские атлеты".

Фото: GLOBAL LOOK press/Angelika Warmuth

Тема "российского вмешательства" в американские выборы тоже пережевывается но вяло. Разве что в Карнеги-холле от наших дипломатов американская гражданка-активистка потребовала чистосердечного признания, но опять не добилась. Дескать нечего вам тут на халяву слушать знаменитого флейтиста в нашем славном Холле, пока вы во всем не сознаетесь. Но еще не все могут как Мария Захарова так лихо сказать "Каков привет – таков ответ". Некоторые стесняются и думают что пожалуй лучше ретироваться. Разные бывают люди, как и животные. Кстати о животных – кот Палмерстон из Форин Офис, подравшийся со своим коллегой Ларри с Даунинг-стрит, стал знаменитостью в мировых новостях. Котики и тут рулят.

Как известно герой песни Гребенщикова "жил в центре циклона" и не тужил. Люди работали за деньги, смотрели в окно на белый свет – а ему хоть бы хны. Бывают такие люди, спокойные. Ну а у нас, живущих в эпоху перемен, все зыбко и буря налетает внезапно после штиля. И лекарство тут – не только пить непрерывно, меча стаканы на стол но и понимая к чему такая буря может привести бдительно и рачительно выстраивать всякие убежища и запасные аэродромы, не забывая при этом держать улыбку и сохранять оптимизм.

19 февраля 2018, 12:52

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