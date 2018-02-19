Что ждет россиян после повышения пенсионного возраста

Недавно на площадке "Медиаметрикс" у меня состоялся интереснейший разговор. Мои собеседники обсуждали проблему повышения пенсионного возраста в России.



Каждый работающий "кормит" себя и еще одного человека

Вопрос этот острый и актуальный. Как сообщил на пресс-конференции, состоявшейся в декабре 2017 года, президент России Владимир Путин, средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73 лет. При этом люди самых старших возрастов (те, кому за 80) – самый быстрорастущий сегмент пожилого населения.



Между тем уже сейчас, по данным Росстата, численность официально работающих граждан России сравнялась с количеством неработающих. То есть в наше время каждый работающий "кормит" себя и еще одного человека. Число людей пенсионного возраста продолжает расти, и примерно к 2030-2035 году сложится ситуация, когда каждый трудоспособный гражданин должен будет обеспечивать не только себя и иждивенцев – членов своей семьи, но и одного условного "постороннего" пенсионера. И это уже непомерная нагрузка.

Кроме прочего, такой расклад означает, что пенсии в нашей стране вряд ли достигнут достойного уровня. Как человек, проживший много лет на Западе, я бы еще добавила, что у сотрудников российских компаний в большинстве своем крайне невысока производительность труда. То, что в Европе делает один человек, у нас – трое-пятеро. То есть реальная экономическая отдача от работающих людей в России еще меньше, чем мы себе представляем.

Выходом экономисты называют повышение пенсионного возраста: для мужчин – до 63 лет, для женщин – до 60. Что, по мировым меркам, нормально. В Японии, например, и мужчины, и женщины выходят на пенсию в 70 лет. В некоторых европейских странах – в 67. В России пенсионный возраст для мужчин и женщин (60 и 55 лет соответственно) остается самым низким в мире, причем не менялся он с 1932 года. Стоит ли говорить, что мы живем совсем в другой стране, работаем в других условиях и ориентируемся на иные экономические реалии.

Так что же, играем на повышение? Кстати, увеличение пенсионного возраста до 63 лет позволит стране всего в течение трех лет после принятия такой меры сэкономить 1,5 трлн рублей.

Мои гости при обсуждении этого вопроса выступали как оппоненты. Михаил Машковцев высказался за возможность уйти на пенсию пораньше, если человек сам того желает, – может быть, даже раньше, чем сейчас. Татьяна Атанасова поддержала повышение пенсионного возраста: она уверена, что это объективно необходимо. Примечательно, что при этом оба моих собеседника, несмотря на разность взглядов, сошлись в том, что в любом возрасте человек должен оставаться активным, самореализоваться, ведь это положительно сказывается в первую очередь на его же собственной жизни, ее качестве. К слову, оба мои гостя именно таковы: они уже достигли пенсионного возраста (чего не скрывают), но продолжают работать, повышать уровень своего образования, делают карьеру.

Попробуем и мы взвесить все "за" и "против" как возможного повышения пенсионного возраста, так и сохранения его на прежнем уровне.

Когда 40 = 60

В недавней беседе с журналистами специалист Института социологии РАН Леонтий Бызов заявил, что повышение пенсионного возраста рискует обернуться проблемой, о которой сейчас мало кто говорит. А именно: людей можно обязать работать и до 65 лет, не выплачивая им при этом пенсию, но согласятся ли работодатели их принять? "Сейчас уже и тем, кому за 40, порой трудно найти работу. Я видел много расчетов от экономистов и ни одного – от специалистов по занятости, и это центральная проблема", – говорит Леонтий Бызов.

С одной стороны, это действительно так. Но чем продиктовано это стремление работодателей (прежде всего, частных компаний) брать на службу "молодых да ранних", а не зрелых и опытных.

Одна из очевидных причин – желание сэкономить. Часто молодые специалисты (которым, кстати, тоже трудоустроиться сейчас не так уж легко) готовы работать за меньшие деньги и заодно брать на себя выполнение разных "непрофильных" обязанностей – в отличие от взрослых, знающих себе цену коллег.

Бывает так, что руководитель предприятия – сам человек молодой, и ему как бы не очень ловко руководить подчиненными, которые годятся ему в родители да еще и знают и умеют больше него. Но есть и такая причина: работодатели не видят перспектив сотрудничества с людьми возрастной категории "45+".

В этом возрасте люди уже вырастили детей, приобрели солидный профессиональный опыт, решили основные материальные задачи, при этом они находятся в отличной физической форме. По идее, идеальная ситуация для того, чтобы повысить квалификацию и покорить те карьерные вершины, от которых раньше постоянно отвлекали разные семейно-бытовые проблемы.

Но для российских женщин 48-50 лет – это уже предпенсионный возраст. Работодатели рассуждают: стоит ли связываться с человеком, который все равно скоро уволится? В итоге и сама женщина начинает задумываться: а стоит ли стараться, развиваться, расти, если все равно не возьмут на приличную работу?

Так из экономики оказываются исключены не только те, кому 55-60, но и (как бы вследствие этого) 45-летние. И им остается тратить непонятно на что 10 самых, по идее, плодотворных лет своей жизни, чтобы потом получать маленькую пенсию, а не большую зарплату.

И еще один момент. Те, кто застал советское время, знают, что тогда пенсионерам разрешалось работать по своей основной специальности не больше двух месяцев в год. Это, да еще и разного рода демографические перекосы (последствия военного и послевоенного периода) в итоге привели к тому, что молодых специалистов просто некому стало учить. Оказалась разрушена кадровая преемственность. И сейчас мы рискуем получить такую же ситуацию. Возможно, 50-летние, в отличие от 25-летних, действительно не готовы работать по принципу "наш пострел везде поспел". Но именно этим людям есть что передать молодежи. Иначе их юным коллегам придется действовать методом проб и ошибок, а это вряд ли идет на пользу компании.

Изменит ли ситуацию повышение пенсионного возраста? Если работодатель будет осознавать, что вот этот 45-50 летний сотрудник уволится из компании не через 5-10-15 лет, а через 20, он, очевидно, будет по-иному рассматривать перспективы взаимодействия с ним, его возможный (полезный всем!) функционал. Так что, мне думается, в нынешней ситуации с проблемами трудоустройства 45-летних причинно-следственная связь несколько иная, чем та, на которую указывает Бызов.

Полжизни на пенсии

А это уже вопрос социальных (да и индивидуальных) стереотипов. Приходится слышать от активных, энергичных, здоровых 50-летних людей: "Скорей бы на пенсию!". Спрашиваешь такого человека: "А чем вы намерены там заниматься?". Ответа нет.

Стереотип этот складывался десятилетиями, начиная с поколений наших прабабушек и прадедушек, которые трудились на физически тяжелой работе, а после выхода на пенсию, к сожалению, жили совсем недолго. Они вправе были рассчитывать на то, что государство о них позаботится.

Но сейчас на тяжелых производствах заняты немногие, у большинства изменились условия и характер работы, а продолжительность жизни, как уже было сказано, увеличилась. В наши дни никому не придет в голову назвать пожилым человека 50 лет.

Кстати, согласно последней возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения, молодыми считаются люди от 18 до 44 лет. Средний возраст это, по современным меркам, 44-60 лет. 60-75 – пожилой, 75-90 – старческий. После 90 – долгожители.

То есть в России сейчас на пенсию выходят женщины, находящиеся "на экваторе" категории "средний возраст". Уже не будем лишний раз напоминать о том, что современная медицина позволяет в этом возрасте рожать детей, а отнюдь не "записываться в старушки".

По данным Росстата, через 30 лет число тех, чей возраст превысит 100-летний рубеж, достигнет в нашей стране почти 4 млн человек. Это нынешние 70-летние. А из тех, кому сегодня 45-50, большинство (если ничего экстраординарного не случится) будут жить дольше 90 лет, утверждают статистики.

Фактически это означает, что, если пенсионный возраст не повысится, человек будет полжизни работать и полжизни находиться на пенсии. Откуда он возьмет деньги на достойную жизнь – путешествия, хобби, театры, развлечения, красивую одежду, подарки внукам? Кто будет (и с какой, собственно, стати) кормить его все это время? Ответов на эти вопросы у мечтающих о ранней пенсии нет.

Кто-то, возможно, скажет: я продолжу работать, как работал. Но если человек в состоянии это делать, справедливо ли ему получать ежемесячную доплату в виде пенсии от государства?

Впрочем, в России сейчас лишь 35 % пенсионеров продолжают работать. А 65 % предпочитают жить на мизерные выплаты, отказывая себе в нормальном образе жизни. И выплаты эти не вырастут, если пенсионеры в нашей стране через какое-то время станут самой многочисленной частью населения. Собственно, за счет чего они должны увеличиться?

Безусловно, такая проблема существует во всем мире. И причина везде одинакова: пожилые живут все дольше, а молодых все меньше. Но в большинстве стран пенсионеры рассчитывают прежде всего на себя. На свои накопления, на специальные сберегательные программы (в основном негосударственные), на так называемую обратную ипотеку, когда люди в пожилом возрасте переезжают в жилье подешевле и живут на деньги от продажи своей дорогой квартиры.

У нас пока такой практики нет: пенсии – это синоним выплат от государства. И если мы рассчитываем на то, чтобы они стали больше – очевидно, неизбежным должен стать и более долгий срок работы.

Мы живем в свободном мире, и, разумеется, нельзя силой удерживать человека на работе, если он упорно не желает трудиться. Если не хочет работать, выйти на пенсию – его право. Но тогда, пожалуй, не стоит и жаловаться на маленький размер пенсии.

Я еще раз уточню. Государство, безусловно, должно заботиться об очень пожилых людях, о тех, у кого есть проблемы со здоровьем, о тех, кто всю жизнь проработал в тяжелых условиях. Мы сейчас говорим не об этих случаях.

Да и в конце концов, разве самому человеку это неинтересно – чувствовать себя в любом возрасте активным, полезным, творческим, конкурентоспособным? Уверена: и работодатели всегда будут заинтересованы в таких сотрудниках, сколько бы им ни было лет.