Зимнее меню для похудения

За зиму мы всегда набираем пару-тройку лишних килограммов. В нашей стране совсем недавно закончили отмечать "сытные и высококалорийные праздники" – Новый год, Рождество, Старый Новый год, Крещение, а сейчас настало самое время брать себя в руки и активно готовить тело к теплому сезону. Как? Залог любого похудения – правильное и здоровое питание.

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