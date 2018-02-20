Киев против миротворцев
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отвергла возможность размещения в зоне конфликта белорусских миротворцев, несмотря на то, что президент Белоруссии Александра Лукашенко, официально предложил направить на Донбасс до 10 тысяч голубых касок. А потом сам министр иностранных дел Климкин заявил, что миротворцы должны быть введены на всю территорию, которая неподконтрольна Киеву, и уточнил что (цитирую!): "Завести миротворцев, чтобы это сработало".
В общем такое ощущение, что тезисы для Климкина писал Кличко, но мысль в целом примерно понятна, тем более, что целью миротворческой миссии по заявлениям Климкина является устранение "оккупационной администрации", это он видимо так Захарченко называет. Если все эти заявления сложить в кучку, то по сумме хотелок киевского руководства получается вот такая благостная картина: миротворцы – это шведы (типа не из НАТО, но против России), Путин на всё согласен, и потом Киев захватывает Донбасс, выбивая оттуда нынешнее руководство ЛДНР. Ага, вот прямо сейчас все разбежались и начали выполнять киевские хотелки. Путин в данном случае согласится разве на то, чтобы послать в Киев губозакатательную машинку, да и то в качестве гуманитарной помощи.
А сейчас давайте посмотрим на то, почему так забегали украинские дипломаты. Я уже рассказывал вам о специальном докладе, который подготовил для Курта Волкера бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен совместно с экспертом-международником из Колумбийского университета США Ричардом Гованом.
Суть доклада заключается в некоем плане, точнее набору предложений, по организации миротворческой миссии на Украине. По оценке авторов доклада для успешной миротворческой миссии потребуются 20 000 военных из стран, которые не входят в НАТО и которым могут доверять разные участники конфликта, в том числе, такие заинтересованные стороны как США, Россия и Евросоюз.
В качестве рабочего варианта бывший глава НАТО и его соавтор предложили схему из трех стран – Швеция, Республика Беларусь и Бразилия. Предполагается, что Швеции доверяет Запад, Бразилия – это сторона у которой нет прямых геополитических интересов на Украине и она будет по-настоящему нейтральной, а присутствие белорусских миротворцев обеспечит согласие на план со стороны российского руководства.
Важно отметить, что на недавней мюнхенской конференции по безопасности было очень много дискуссий по украинскому вопросу и все участники очень активно обсуждали именно ввод миротворцев и в том числе этот план Расмуссена, который неизбежно станет в том или ином виде на повестке переговоров между Волкером и Сурковом. И тут стоит вспомнить, что после последнего раунда Сурков неожиданно заявил, что результат последних переговоров был довольно позитивным, чем сильно удивил экспертное сообщество и журналистов, которые ожидали, что переговоры будут по большому счету безрезультатными.
Киев начал по сути мочить план Расмуссена не потому, что у Киева проблемы с белорусскими миротворцами, хотя наверное Порошенко не очень доверяет Лукашенко, а потому, что любой ввод миротворцев, который не дает возможности украинской армии немедленно захватить Донбасс – это поражение киевской власти, причем поражение, которое нельзя будет отменить или переиграть. И вот поэтому, план который показали Волкеру, вызывает в Киеве зубной скрежет.
По этому плану миротворцы как раз должны обеспечить безопасность при проведении выборов и еще находиться на Донбассе два года, а значит реализация этого плана превращается в настоящий ад для Порошенко и вообще для всей постмайданной украинской власти. После проведения выборов на Донбассе, что предусмотрено минскими соглашениями, уже нельзя будет говорить о какой-то "оккупационной администрации", на Донбассе будет легитимная местная власть, с которой по тем же минским соглашениям надо будет договариваться официально и с которой придется иметь дело в рамках процесса изменения украинской конституции, которая фактически станет конституцией конфедеративной страны. При этом никаких силовых вариантов решения проблемы у Киева не останется. Понятно, что Порошенко и все украинские радикалы, будут до последнего сопротивляться появлению миротворцев в принципе или будут требовать, чтобы миротворцы были введены, как союзники украинской армии.
Проблема Киева однако заключается в том, что определять судьбу, права, состав, параметры и длительность миротворческой группировки, необходимой для обеспечения безопасного выполнения минских соглашений, будут вообще без участия Киева. В самом лучшем для Киева случае это будет решено по линии Вашингтон – Москва. В более неприятном, в треугольнике Москва – Вашингтон – Берлин, с учетом того, что в Берлине есть мощнейшее лобби, которое требует ввода миротворцев и одновременного снятия санкций с России.
И не надо думать, что если по каким-то причинам в состав миротворческого контингента не удастся ввести наших союзников из ОДКБ, таких как белорусы, то мы не найдем альтернативы. Найдем. Сразу же приходят в голову как минимум два варианта – Китай и Венесуэла, если что мы сами вооружим и оплатим нужный нам контингент. Так что Киеву остается надеяться, что Вашингтон его не сольет. Но это в любом случае временное явление.
Мужчина показал, как балерина готовится к выступлению
Зрители отреагировали на перемену
Мать девушки обнародовала фото из Индии
Молодожены шокировали разницей в возрасте и росте