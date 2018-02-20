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Mercedes-AMG E 43: серый кардинал с синдромом Туретта

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Для того чтобы сделать женщину счастливой, нужно всего три слова: я тебя люблю. "Мерседесовода" сделают счастливым три буквы, которые всегда одинаковы. Именно те, что вы подумали: AMG. 
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Милые дамы, не сомневайтесь, если мужчина подарил вам автомобиль вот с таким заветным шильдиком, он с вами надолго. И еще: даже если автомобиль мужчина подарил вам, ездить на нем все равно будет он.

Mercedes-AMG E43
Цена, руб. 6 866 384
Цена в минимальной конфигурации, руб. 5 200 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2996/401
Привод полный
Разгон 0-100, сек. 4,6
Смешанный расход (на сайте/тест-драйв), л/100 км 8,4/14,5
Снаряженная масса, кг 1840
Длина/ширина/высота, мм 4923/1852/1468
Дорожный просвет, мм 160
Объем багажника, л. 540

В основе дизайна современного модельного ряда Mercedes лежит принцип утонченной спортивности. Причем как в C-классе, что подешевле, так и в S-классе, что для более состоятельных. Не говоря уже о E, который находится у нас перед глазами. И вот сейчас мне кажется, что перечисление классов было лишним, так как все три упомянутые линейки настолько похожи друг на друга, что их временами путают даже заядлые автоэксперты.

Фото: Родион Газманов

Но зачем уходить от удачного решения? Массивный солидный перед с фирменной решеткой и не менее солидными узнаваемыми мерседесовскими фарами соседствует со спортивными воздухозаборниками и умопомрачительной "плечевой" линией, тянущейся от передней фары до самого заднего фонаря. Эта и еще две горизонтальные линии ниже вытягивают силуэт автомобиля, создавая ощущение скорости, даже когда машина стоит на месте.

Фото: Родион Газманов

Сзади авто смотрится так же спортивно и поджаро. Те, кого вы обгоните в плотном понедельничном потоке, будут эстетически довольны.

Фото: Родион Газманов

E-класс не менее красив внутри. А об использовании двух огромных дисплеев в качестве приборной панели вообще можно не говорить. Замена стрелок на экран - обязательный атрибут автомобиля 21-го века.

Фото: Родион Газманов

Автомобиль, разгоняющийся больше чем за шесть секунд, не имеет права на углепластик. Аналогично не имеет права на часы со стрелками автомобиль стоимостью меньше семи миллионов. Это нехитрое правило пока не давало сбоев на моей шкале несуразности. По первому критерию Mercedes-AMG E43 проходит с солидным запасом (4,6 секунды - очень неслабо для города). А вот по второму недобирает совсем чуть-чуть. Наличие часов в "ешке" – традиция, сложившаяся за десятилетия. Мы с вами можем пойти Штутгарту навстречу, правда?

Фото: Родион Газманов

Сиденья с массажем, умный круиз-контроль с соблюдением дистанции до впереди идущей машины, подсветка салона, кожаная отдела и, конечно, умопомрачительные диски с саппортами от AMG. А можно не отдавать эту машину обратно?

Фото: Родион Газманов

Матовый элегантный автомобиль движется неспешно, плавно перетекая из ряда в ряд. Серый кардинал с синдромом Туретта, вот что это за машина. Тебя не замечают, пока ты не подашь голос, не нажмешь на педаль газа. Но после этого все глаза в потоке прикованы к тебе. В движении этот автомобиль – огонь. Серая матовая молния, телепортирующаяся между рядами, прошивающая плотный поток насквозь.

Фото: Родион Газманов

В спортивном режиме руль наливается тяжестью, а подвеска становится жесткой и собранной. Хотя и при обычных настройках эту машину мягкой не назовешь. Комфорт ушел на три буквы. AMG. Окончательно понимаешь, зачем весь этот тюнинг, лишь в тот момент, когда ускорение мягко, но очень убедительно вжимает тебя в кресло. Вот и две турбины пригодились, и бензин 98-й.

Фото: Родион Газманов

Кстати, тачка-то оказалась на редкость экономной. Да, 16 литров 98-го – не самый маленький расход, но легко ускакав за 25 литров на 100 километров, обкатывая AMG-шный "гелик", я осознал, что такое скромность. Вот она, прямо перед нами.

Фото: Родион Газманов

Дизайн интерактивных систем становится только лучше, потому что тенденция убирать все кнопки в тачскрин ребят из Штутгарта не коснулась. Да и не тачскрин это вовсе, а обычный экран. А вот на руле, кроме обычного набора кнопок, с двух сторон расположены универсальные сенсорные кнопки, которыми можно управлять тем, что происходит на левом и правом дисплее соответственно.

Фото: Родион Газманов

И вот тут возникает один маленький недочет. Когда на приборной панели открывается окно предупреждения (уровень топлива, стеклоочистителя или любые другие мелкие неприятности), крестик, чтобы закрыть это окно, расположен справа. И ты инстинктивно нажимаешь на правую кнопку, которая на самом деле управляет не этим, а правым дисплеем. К этому, как и к рукоятке переключения передач под рулем, нужно просто привыкнуть.

Фото: Родион Газманов

Burmester делает просто прекрасную акустику, которая отлично "озвучивает" практически любые музыкальные направления. Даже 3D-звучание, которое я обычно рекомендую отключить, здесь может принести интересные ощущения – попробуйте. Настройки эквалайзера у меня были в нулях, и это правильно. Если работает – не трогай. В завершение кладем гитару в багажник и получаем ожидаемый результат: тест пройден.

Фото: Родион Газманов

Mercedes-AMG E43 оказался прекрасным компаньоном, грамотно сочетающим спортивную мощь и фирменный шарм на том уровне, где автомобильный дизайн становится искусством. Для доступной цены места на пьедестале не хватило, но не все сразу, мой дорогой Уотсон. К тому же цены на обычный E-класс начинаются от трех миллионов рублей, и для автомобиля такого уровня это очень конкурентоспособно.

Обзор подготовлен специально для портала Dni.Ru

20 февраля 2018, 11:57

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