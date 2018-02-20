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Как расстояние убивает любовь

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Сфера личных отношений между двумя любящими людьми бесконечно многогранна, и все чаще в ней мы сталкиваемся с таким понятием, как отношения на расстоянии. Причин для таких отношений может быть множество: например, вашему супругу пришлось по работе уехать в другой город в длительную командировку, или вы познакомились по интернету, и без общения с этим человеком вы уже не представляете свою жизнь. Часто бывает и так, что вам, чтобы получить престижное образование, нужно надолго уехать от любимого. В любом случае, перед вами встанет вопрос: сохранять личные отношения или прекращать их еще до отъезда.
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Я хочу рассказать три реальные истории из жизни, которые помогут вам понять, есть ли будущее у ваших отношений, и, если оно есть, как сберечь любовь, даже находясь далеко друг от друга.

Моя хорошая знакомая познакомилась по интернету с интересным мужчиной. Она работает гидом–переводчиком и живет в Крыму, он – истинный джентльмен, живущий в пригороде Лондона и имеющий свой небольшой бизнес. Свел их вместе форум любителей современной английской литературы. Очень скоро они обменялись номерами телефонов, и уже через месяц общения по смс и Skype пришли к решению встретиться, как только это представится возможным. Спустя четыре месяца Джон прилетел к Ольге, и они провели две чудесные недели вместе. В аэропорту перед вылетом обратно, англичанин, всегда гордившийся тем, что он умеет полностью контролировать свои эмоции, чуть не плакал. Ведь улетал обратно он минимум на полгода – контракт с партнерами на 8 лет и очень насыщенный рабочий график не позволяли ему приезжать чаще, а Ольге отказали в визе в Англию. Переезд в Крым Джон тоже не мог рассматривать, так как его профессия не подразумевала фриланс. Отношения Ольги и Джона подобным образом продлились более 5 лет, и это были одни из самых замечательных и теплых отношений в их жизни, они до сих пор иногда общаются как добрые друзья. Но расстояние все–таки сыграло свою роль, и двух встреч в год было совершенно недостаточно. И Ольга, и Джон встретили своих будущих супругов рядом с собой. Хотя, если бы английское посольство несколько раз не отказывало Ольге в получении визы, то такая чудесная пара не распалась бы.

Перед другой моей знакомой, Еленой, несколько лет назад встал нелегкий выбор: чтобы вырасти по карьерной лестнице, ей пришлось на полтора года уехать в командировку в другую страну. Дома остались муж и уже взрослая дочь. Елена очень переживала перед отъездом, так как была уверена, что эта командировка приведет к распаду семьи. Почему–то в ее голове крепко–накрепко засел стереотип, что все мужчины в отсутствии своих жен им изменяют. И, улетая в США, она в душе уже была готова к разрыву. Но Андрей, муж Елены, несмотря на разницу в  7 часов из–за разных часовых поясов, каждый вечер проводил с женой, используя видеосвязь. Ему даже пришлось сменить работу из–за того, что он не высыпался, но это того стоило – когда Елена вернулась из командировки обратно в Москву, их отношения стали еще доверительней, ближе и глубже.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Godnik 

Сергей и Наталья жили в соседних подъездах, и учились вместе с первого класса. Скорее всего, они даже в один детский садик ходили, но об этом я точно не знаю. Когда Сергей учился в пятом классе, он пришел домой и сказал маме: "Когда я вырасту, я женюсь на Наташе, а пока она моя невеста". Всегда и везде вместе, никогда не ссорясь и не расставаясь дольше, чем на час, Сергей с Натальей были примером для всех в их маленьком городке. Сережа очень хорошо учился, литература и русский язык были его любимыми предметами, и мечтал он стать журналистом, работать в своем городке на единственном телеканале редактором. После школы он уехал в Москву, так как поступил в МГУ. Наталья решила после школы идти работать в магазин продавцом, вместо того, чтобы пойти учиться дальше. Сергей в университете учился на "отлично", каждые каникулы приезжал домой к Наталье. Но, примерно к четвертому курсу, он стал приезжать на все реже, объясняя это прохождением практики. Да и Наталья, часто приезжающая в гости к Сергею, стала замечать, что он стал более холоден к ней. Умный и талантливый Сергей начал терять интерес к Наталье, ему стало скучно с ней, так как ни учиться, ни развиваться она не хотела. Сейчас Сергей построил блестящую карьеру в Москве, и женился на умной и красивой женщине–коллеге. У них уже двое замечательных детей.

Такие разные истории из жизни, но можно легко проследить несколько очень важных взаимосвязанных моментов между ними. Во–первых, отношения на расстоянии обречены, если нет возможности построения совместного будущего. Когда люди строят любовь, общаются, но понимают, что все так и останется на стадии редких, хоть и счастливых встреч, то рано или поздно приходит время решать, что такие отношения все же лучше прекратить. Чтобы иметь возможность построить другие, реальные, крепкие. 

Во–вторых, когда у людей есть общее прошлое, то, если приложить усилия в настоящем, даже на расстоянии можно сохранить и построить более глубокие отношения. И, в–третьих, даже находясь вдали от любимого человека, всегда нужно развиваться, расти и стараться соответствовать уровню своего избранника. Иначе есть очень большой риск того, что спустя какое–то время вы встретитесь совершенно чужими людьми.

К счастью, мы живем в таком мире, где даже расстояние в тысячи километров не является преградой для общения. Современные программы для аудио– и видеоконференций, позволяют в режиме реального времени видеть и общаться со своей половинкой. Наши бабушки и дедушки могли только мечтать о таком! Поэтому, если в вашей паре вы оба видите возможность продолжения отношений, и хотите сохранить и даже улучшить их, то все в ваших руках!  Главное – больше общайтесь, делитесь впечатлениями, будьте искренними и цените человека, который даже на огромном расстоянии дарит вам свое внимание и любовь.

20 февраля 2018, 15:00

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